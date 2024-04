Petrana, Tereza a Bejba z prvej Ruže pre nevestu hodnotia druhú sériu: Tieto baby sú oproti nám deviantky!

Ruža pre nevestu 2 je v plnom prúde, preto sme sa vydali za účastníčkami prvej série, aby sme zistili, čo si o nej myslia.

Reality šou Ruža pre nevestu prišla so svojou druhou sériou. Hoci sme iba na začiatku, súťažiace neotáľajú a šou je plná konfliktov, zvratov a zaujímavých situácií.



Preto sme sa s kamerou vydali za účastníčkami prvej série, aby sme zistili, ako hodnotia dianie vo vile.



Petrana, Tereza a Bejba prezradili, s kým najviac sympatizujú, no aj koho nevedia zniesť. Zároveň zareagovali na porovnávanie s aktuálnymi súťažiacimi. Aj keď to vyzerá, že by žiadna svoju účasť v tureckej vile nevymenila za súťaž na Srí Lanke, so ženíchom to už také jednoduché nie je.



Ktorá z nich by uprednostnila Radka pred Tomášom a kto podľa nich druhú sériu vyhrá? Pozri si rozhovor a zisti, ako ženy z Ruže 1 zatiaľ hodnotia ďalšiu sériu.