Potrebujú životné poistenie aj mladí ľudia? Odborníčka radí, ako ti poistenie vie pomôcť splatiť hypotéku alebo dlhú „PN-ku“

Predstav si, že sa zraníš alebo ochorieš a musíš byť dlhodobo PN. Zotavovanie potrvá aspoň 6 mesiacov. Ako sú na tom tvoje financie? Máš vytvorenú dostatočnú rezervu a zvládneš platiť všetky svoje výdavky aj napriek tomu, že nemôžeš chodiť do práce?

Nečakané situácie ako úraz alebo choroba ťa dokážu „lusknutím prstov“ pripraviť o stabilný príjem. Väčšine z nás bude spôsobovať stres navyše aj platenie účtov, lízingu auta alebo dokonca splátky hypotéky.

Životné poistenie je témou najmä pre ľudí po tridsiatke – obvykle v období, keď sa snažia zabezpečiť si vlastné bývanie alebo zvažujú založenie rodiny.

Možno ťa prekvapí, že životné poistenie má len približne 40 % Slovákov. „Väčšina ľudí sa spolieha na zdravotný systém alebo si myslí, že sa im nič stať nemôže,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

Odborníčky sme sa spýtali, či má pre teba zmysel uzatvoriť si životné poistenie aj v prípade, že ešte len študuješ. Takisto sa dozvieš, ako si zvolíš výšku poistnej sumy alebo či máš nárok na vyplatenie poistného, ak sa ti stane úraz, keď máš alkohol v krvi.

Podstatou životného poistenia je finančná podpora v náročnom období. Najprv sa zamysli nad situáciami, ktoré by ťa mohli ohroziť. Ak živíš rodinu, máš rizikové povolanie alebo ťa bavia rôzne dobrodružné aktivity a športy, tak takéto „záchranné lano“ by malo byť pre teba samozrejmosťou.

Nešťastný úraz sa ti môže stať naozaj kdekoľvek, napríklad po ceste domov z párty alebo na chate s kamošmi. Akú úlohu zohráva v takýchto situáciách alkohol alebo iné omamné látky v krvi? „Poistné plnenie v plnej výške, teda bez krátenia za alkohol, vyplácame v prípade, že poistený hodnoverne preukáže, že nemal podiel na vzniku udalosti, pri ktorej došlo ku škode,“ komentuje Silvia Nosková Illášová. V opačnom prípade môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu plnenia až o 50 %.

Tiež sa môže stať, že si nehodu zaviníš vlastnou nedbanlivosťou či nepozornosťou a nie užitím alkoholu. „Poisťovňa napríklad za nepoužitie prilby na bicykli alebo za iné porušenie pravidiel cestnej premávky nezvykne klienta trestať. Každú udalosť však posudzujeme podľa klientom predložených dokladov, a ak je to potrebné, aj na základe policajnej dokumentácie,“ objasňuje odborníčka.

Najprv sa zamysli nad tým, koľko peňazí budeš potrebovať, a podľa toho si nastav výšku krytia. Ak nevieš odhadnúť potenciálne finančné náklady, pomôž si jednoduchým výpočtom.

„Pri uzatváraní životnej poistky klientom odporúčame, aby si zvolili poistnú sumu v takej výške, aby im v prípade poistnej udalosti dokázala nahradiť výpadok príjmu aspoň na obdobie dvoch rokov. Rovnako treba myslieť na to, že poistná suma musí obsahovať dostatok financií aj na dodatočné pokrytie nákladov spojených s liečbou,“ vysvetľuje Silvia Nosková Illášová.

Máš hypotéku alebo úver? Odborníčka ti odporúča nastaviť si poistné krytie tak, aby dosahovalo minimálne výšku tohto úveru. „Poistenie sa dá nastaviť aj s klesajúcou poistnou sumou – čo odzrkadľuje aj časom klesajúcu istinu úveru. Spolu s klesaním poistnej sumy sa znižuje aj výška poistného,“ dodáva.

Všetky „možné scenáre“ si môžeš zabezpečiť správnym výberom pripoistenia – v základnej verzii máš pokryté len úrazy. Dobre nastavené poistenie ti dokáže zmierniť výpadok príjmu vyplácaním konkrétnej sumy počas PN, či už formou denných dávok (na toľko dní, koľko budeš potrebovať), alebo vyplatením jednorazového plnenia.

Financie z pripoistenia môžeš získať aj vo forme odškodného za chirurgický výkon. Konkrétne ide o prípady, keď sa lekári rozhodnú, že zákrok bol nevyhnutný pre ochranu tvojho života alebo zdravia.

Podľa poisťovne Kooperativa sa čoraz žiadanejším stáva aj pripoistenie trvalých následkov úrazu. V závislosti od rozsahu telesného poškodenia ti poisťovňa vyplatí adekvátnu poistnú sumu. Napríklad, v prípade ťažkého poškodenia zdravia môžeš získať až 5-násobok dohodnutej poistnej sumy.

Jednoducho povedané, čím viac pripoistení si zvolíš, tým viac zdrojov príjmu budeš mať v čase núdze z poisťovne k dispozícii. „Výhodou pripoistenia v rámci nášho riešenia Bezstarostný život je aj to, že čím viac pripoistení si klient zvolí a čím vyššiu výšku poistného si pri nich dohodne, tým vyššiu zľavu z poistného získa. Celkovo sa dá takto znížiť mesačné poistné až o 40 %,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Kooperativa.

Dĺžka trvania poistenia závisí od konkrétneho produktu. Zmluvu môžeš uzavrieť minimálne na 5 alebo 10 rokov a poistenie môžeš mať až do 85. roku života (predlžovaním trvania zmluvy). Odborníčka ti odporúča poistenie uzavrieť aspoň na 20 rokov.

„Nepredvídateľné udalosti môžu stretnúť kohokoľvek, takže určite má poistenie zmysel aj pre mladých ľudí a študentov. Hlavná výhoda pre mladých je nižšie poistné, keďže cena poistenia závisí aj od veku poisteného,“ komentuje Silvia Nosková Illášová.

Uzatvorenie životného poistenia je najvýhodnejšie pre mladých zdravých ľudí. „Treba myslieť na to, že dnes rôzne ochorenia prichádzajú skôr. Ak sa poistíš ako zdravý mladý človek, tak to máš lacnejšie, než keď ti už bude diagnostikované nejaké ochorenie,“ dodáva hovorkyňa poisťovne.

Výhodou životného poistenia je, že si môžeš určiť, komu budú tvoje peniaze v prípade tragickej udalosti vyplatené. Takýmto spôsobom môžeš zabezpečiť svoju polovičku, aj keď nie ste manželia.

„V poistnej zmluve uvedieš oprávnenú osobu a percentá jej podielu. Takýchto osôb môže byť aj viac. Poisťovňa bude potom v prípade úmrtia podľa toho postupovať. Ak ich však neurčíš, poisťovňa plnenie vyplatí podľa toho, ako to určuje zákon,“ uzatvára hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

Poisťovňa KOOPERATIVA svojim klientom v rámci životného poistenia bezplatne poskytuje aj praktické asistenčné služby.