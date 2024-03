Je toto najkrajší apartmán v Jasnej? Mezonet v lyžiarskom stredisku má jacuzzi, saunu a brutálny výhľad na Chopok

Bývanie priamo na zjazdovke? Žiadny problém. Ak máš dostatočný finančný kapitál, môže byť tvoje.

Ak hľadáš výnimočnú nehnuteľnosť, máme pre teba pripravený skvelý tip. V ponuke realitnej kancelárie Occam New Home sme našli jeden z najkrajších apartmánov v lyžiarskom stredisku Jasná. Ponúka dokonalú polohu priamo na zjazdovke v Demänovskej Doline a nadčasový interiérový dizajn.

Perfektná rekreačná aj investičná nehnuteľnosť je súčasťou apartmánového domu Búda, ktorý sa nachádza v časti Lúčky, len niekoľko metrov od lanovky. V štvorpodlažnej stavbe s podkrovím, vlastným výťahom aj parkovacími miestami priamo pred objektom v čiernom opláštení je spolu šesť apartmánov. Majiteľom je k dispozícii aj lyžiareň.

V externej časti apartmánového domu s výhľadom na Chopok je aj spoločné výhrevné jacuzzi, terasa s ležadlami a exteriérová sauna.

Takto vyzerá jeden z najkrajších apartmánov v lyžiarskom stredisku Jasná. Mezonet ponúka dokonalú polohu a nadčasový dizajn. Zdroj: Occam New Home

4-izbový mezonet v portfóliu realitnej kancelárie má úžitkovú plochu 133 štvorcových metrov. Medzi jednotlivými apartmánmi v komplexe sú murované priečky, vďaka čomu má každý obyvateľ dostatok súkromia.

Dizajnéri, ktorí pripravili vzhľad interiéru, stavili na prémiové materiály v kombinácii s čistými líniami, výraznými detailmi a neutrálnou paletou farieb. Nás táto „škandinávska“ schéma oslovila.

Chválime výber lepených parkiet s horským dekorom Aspen v takmer celom interiéri, gresové obklady a dlažby, veľkoformátovú fototapetu s motívom hôr v obývacej miestnosti aj svietidlá či mäkké textílie, vďaka ktorým má apartmán atmosféru domova. Čerešničkou z nášho pohľadu sú pohľadové betónové stropy v spodnej časti mezonetu, ktoré dodali apartmánu veľmi fresh industriálny vibe. V spálni nás zasa zaujala kobercová stena s abstraktným motívom.

Zdroj: Occam New Home

Vysoký štandard vybavenia s použitím kvalitných materiálov je ťažko porovnateľný s inými projektmi v lokalite. Cena nehnuteľnosti nie je známa, no predpokladáme, že sa bude pohybovať v astronomických výšinách.

Tento apartmán môže byť celoročne vyťažovaný aj počas neprítomnosti svojho majiteľa. Nehnuteľnosť tak môže generovať zaujímavý zisk bez toho, aby sa vlastník musel o čokoľvek starať, čo je veľmi príjemným bonusom.

Lepší obraz o tomto lukratívnom mezonete priamo na zjazdovke v Demänovskej Doline si vytvoríš vďaka galérii. My by sme s radosťou trávili čas po lyžovačke v takomto nadčasovom interiéri v prírode. Viac informácií o tejto nehnuteľnosti získaš na webovej stránke Occam New Home.