Zuzana je techničkou lietadiel: Som jediná žena medzi mužmi, na začiatku som vymieňala záchody a zarábala 800 eur (Rozhovor)

V noci opravuje lietadlá, cez deň sa pripravuje na náročný výstup do Himalájí.

„Uvoľňovala som prvý Boeing 737 MAX v Európe po tom, čo boli tieto modely uzemnené. Robilo sa tam množstvo úprav, kontroly a tak ďalej. Podľa mňa je to naozaj skvelé lietadlo. Áno, je kontroverzné, ale musíme brať do úvahy to, že európske pravidlá na lietanie sú najprísnejšie na svete,“ hovorí Zuzana Rajčanová, prvá slovenská licencovaná letecká technička pre najväčšiu leteckú spoločnosťou v Európe.

Zuzana má 26 rokov a pochádza z malej dedinky Stránske, ktorá sa nachádza pri Rajeckých Tepliciach. Posledný rok žije v Taliansku, konkrétne v Toskánsku, kam sa presťahovala za touto nezvyčajnou prácou, ktorá je medzi ženami skôr raritou. Vo voľnom čase sa venuje aj horolezectvu a v súčasnosti sa pripravuje na expedíciu do Himalájí.

Zuzana si myslí, že práca leteckých technikov je podceňovaná. Nemôže si dovoliť urobiť chybu a v práci sa musí vyrovnať s veľkým množstvom stresu. Zdroj: Gašpo

Na začiatku mi dávali špinavú robotu. Vymieňala som záchody v lietadlách či podávala skrutkovače.

Si prvou slovenskou licencovanou leteckou techničkou pre Boeing 737 MAX, NG a Embraer 190. Aké vzdelanie si na túto prácu potrebovala?

Študovala som na Strednej odbornej škole letecko-technickej v Trenčíne. Vďaka tomu, že táto škola ako jediná na Slovensku spĺňa licencie, namiesto troch rokov praxe som mala iba dva. Jeden rok praxe som totiž absolvovala už počas štvrtého ročníka na škole. Ak niekto vyštuduje klasickú školu, napríklad gymnázium, a nie technickú, potrebuje až päť rokov praxe.

Ako vyzerali tvoje začiatky?

Začínala som ako mechanik alebo helper (pomocník), keď mi dávali robiť špinavú robotu. Vymieňala som záchody v lietadlách či podávala skrutkovače. Je to dlhá cesta, kým sa človek vypracuje na licencovaného technika.

Čo všetko treba zvládnuť?

Počas toho, ako si mechanik robí prax, robí si aj moduly. Sú to testy z aerodynamiky, z elektrotechniky, matematiky či avionických systémov. Nemôžu byť napísané pod 75 percent a môžu sa opakovať iba trikrát v intervaloch troch mesiacov. Po skončení si ešte musí urobiť typovú kvalifikáciu podľa toho, na akých lietadlách chce pracovať. Ja mám tri, Boeing 737 MAX, NG a Embraer 190.

Je tam veľa papierovačiek, kým sa vôbec stane licencovaným technikom. Potom síce dostane na úrade preukaz, ale príde ďalšie preskúšanie – interné alebo firemné, keď si nájde zamestnanie.

Ak pochybí napríklad pilot, kým sa odohráva súd, môže svoju prácu ešte vykonávať. My pochybiť nemôžeme.

Je tvoja práca náročná?

Je, z psychickej aj fyzickej stránky, keďže niekedy zdvíhame ťažšie veci. Našťastie to však robíme vo dvojiciach. Nemyslím si, že by sa nejaký kolega cítil, že pracuje s niekým slabším. Vďačím za to aj svojmu športovému duchu.

No a z psychickej stránky je náročné to, že pracujem najmä v noci. Premýšľať nad tým, ako vyriešim problém, keď by som mala spať, nie je jednoduché. Ale dá sa na to zvyknúť. Ďalšia vec, na ktorú však musím nonstop myslieť, je veľká zodpovednosť a že máme nulovú ochranu, ak pochybíme.

Čo to znamená?

Ak pochybí napríklad pilot, kým sa odohráva súd, môže svoju prácu ešte vykonávať. Až keď ho súd uzná za vinného, musí prácu prerušiť. My niečo také nemáme. Len čo sa niečo stane na lietadle, nejaká porucha, tak posledný človek, aj keď to nemusí byť jeho chyba, má pozastavenú činnosť. Musí teda čakať, kým súd vznesie rozsudok. Potom sa buď do práce vráti, alebo nie.

Takže si nikdy nemôžeš dovoliť ani malú chybičku.

Nie. Lietadlo nemusí byť vždy v stopercentnej kondícii. Sú na to rôzne podmienky, aké veci musia byť splnené, aby mohlo ísť lietadlo do vzduchu. Samozrejme tak, aby to bolo bezpečné.

Najťažšie je to, že tie lietadlá sú často na zemi iba krátko. Ak lietadlo priletí s nejakým problémom, my sa musíme rozhodnúť, či to ideme opraviť alebo či môže ešte letieť a vyriešime to neskôr. Je to veľká zodpovednosť.