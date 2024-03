TOP 10 outfitov z Oscarov: Brutálna Zendaya či Florence Pugh ako z Hunger Games. Kto prišiel tento rok hore bez?

Červený koberec 96. ročníka Oscarov prevetral najväčšie módne trendy aj odvážne stylingy. Okrem najlepších outfitov sme pre teba v galérii článku pripravili aj virálne looky, ktoré búrajú internety.

Včera večer prebehol v Los Angeles 96. ročník prestížnych filmových ocenení. Udeľovanie Oscarov v Dolby Theatre sa už tradične nieslo v pompéznom duchu, no treba uznať, že tento ročník bol poriadne silný.

Hoci mnoho hviezd stavilo na splývavé línie a jednoduchý strih, svoje looky povýšili na iný level práve hrou s detailmi, variáciou farieb či nečakaných printov. Dychberúcich fashion momentov bolo nesmierne veľa a my ti prinášame desať najlepších.

Aj keď červený koberec Golden Globes ovládli vo veľkom muži, treba uznať, že včerajšok patril ženským menám. Na zozname však nechýbajú ani pánske outfity, z ktorých nám padla sánka a zaslúžia si byť v Top 10.

Na konci článku nezabudni ani na galériu, v ktorej sme pre teba pripravili looky, ktoré najviac rezonujú na internete. Čo na červený koberec Oscarov hovoríš ty, nám nezabudni dať vedieť v našej ankete.

1. Anya Taylor

Náš zoznam začíname okúzľujúcou Anyou Taylor. Herečka sa na 96. ročníku Oscarov predviedla v haute couture róbe s flitrami od módneho domu Dior, ktorá výborne zdôraznila jej osobitý štýl. Anya si totiž vo svojich lookoch potrpí na lesk, dramatické a poriadne luxusné detaily. Jej včerajší módny počin sa niesol v podobnom duchu. Herečka bola stelesnením noblesy, ktorú táto prestížna udalosť odráža a „tak trochu“ aj vyžaduje.





Anya Taylor vyzerala v haute couture róbe od Diora oslňujúcu. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

Milovníci módy, ktorí červené koberce sledujú pravideľne, si zrejme v momente pri pohľade na tieto šaty vybavia Natalie Portman na minuloročnom festivale v Cannes. Tá si vtedy obliekla jeden z najsilnejších lookov v histórii. Šaty, ktoré na sebe mala Anya, sú navrhnuté v podobnom štýle s objemnou vrstvenou sukňou a korzetovým riešením dekoltu.

Oba modely sú poctou ikonickému dizajnu, ktorý sám Christian Dior navrhol pre kolekciu jeseň/zima 1949–1950.

2. Dwayne Johnson

The Rock pri tomto outfite rozhodne nebol prvoplánový. Netradičná a nesmierne vydarená farebná kombinácia sivej farby a burgundy odtieňu mu nesmierne pristala. Prevedenie so saténom, ktorý je stávkou na istotu, vyniesla look od Dolce & Gabbana do rebríčka najlepších mužských outfitov večera.

Aj v tomto prípade nahradil kravatu (ktorú včera večer akoby všetci bojkotovali) statement šperk a dôraz na jemný výstrih. Bez povestného úsmevu The Rocka by to však nebolo ono. Ešteže ním herec nešetril. Plusový bod dávame aj za slnečné okuliare.

Jeden z najlepších mužských lookov večera predstavil Dwayne Johnson alias The Rock. Zdroj: TASR/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

3. Britanny Snow

Jedna z najlepších kreácii včerajšieho večera patrila Britanny Snow. Hviezda Pitch Perfect stavila na jednoduchý splývavý strih, ktorý vynikol v kombinácii so žiarivou žltou a rafinovaným riešením dekoltu. O róbu sa postarala libanonská značka Mônot, známa ženskými a odvážnymi siluetami. V celebritných kruhoch si ju zamilovali aj Hailey Bieber a J. Lo.

Celý look podčiarkol statement náhrdelník a nežný glam hodný červeného koberca. Nemáme čo vytknúť. Dokonalé!

Herečka a speváčka Britanny Snow na včerajšom červenom koberci zažiarila v prekrásnej róbe od Mônot. Zdroj: TASR/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

4. Omar Rudberg

Hoci niekedy idú hviezdy na červených kobercoch cez čiaru a akosi podcenia prestíž udalosti, Omarovi Rudbergovi, hercovi z Young Royals, vrávíme áno aj bez trička.

Jeden z najodávžnejších lookov večera sme totiž zhltli aj s navijakom. Jeho monochromatický outfit pozostával zo skráteného dvojradového blejzera so striebornou špendlíkovou brošňou a ladiacich nohavíc s jemnými aplikáciami. Nechýbali ani výrazné prstene a jeho povestné kučery s dotykom wet looku.





Odvážny, no zároveň elegantný herec z Young Royals zvládol svoj Oscarový debut na jednotku. Zdroj: TASR/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP



Heslo, že menej je viac, sa v tomto prípade vyplatilo dvojnásobne. Jemný glam v kombinácii s odhalenou hore bez hruďou vytvoril prekvapivo elegantný dojem a na scénu priniesol vzácnu charizmu. Tento celebritný debut bol za nás zvládnutý na jednotku.

5. Emily Blunt

Opulentné, premyslené, lichotivé aj príjemne odvážne. Aj tak by sa dala opísať róba od Schiaparelli, v ktorej sa vo veľkom štýle predviedla Emily Blunt. Hviezda Oppenhaimera nechala vyniknúť skvelú postavu a s vysokým drdolom aj unikátne črty tváre. Emily bola skrátka na 96. ročníku Oscarov neprehliadnuteľná.





Trblietky so striebornými aplikáciami a opálenou pokožkou sa na červenom koberci spojili do silného tria. Kým minulý rok by sme jej „all white“ outfitu mali čo vytknúť, dnes nechýba v našom rebríčku najlepších lookov. Palec hore aj za dokonalý make-up.





Emily na 96. ročníku Oscarov doslova zažiarila. O jej skvostnú robú sa postarala značka Schiaparelli. Zdroj: TASR/Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

6. Zendaya

Na svete azda neexistuje outfit, v ktorom by Zendaya nevyzerala dobre. Čo dobre. Dokonale! Po premiére a zároveň press tour Duny však musel byť výber oscarového looku hotovou výzvou.

Naša obľúbená ikona však nenechala nič na náhodu a opäť raz bola neprehliadnuteľná. Na scénu sa jej podarilo priniesť eleganciu, sexepíl a zároveň exotický touch v podaní metalickej korzetovej róby od Giorgio Armani Privé. Ružovej sme pri Barbie mánii mali už dosť, no tento outfit nás znova prinútil zamilovať sa. Hra so symetriou a kombinácia s čiernymi doplnkami nás postavila zo stoličky.

Na červenom koberci Oscarov nechýbala ani prekrásna Zendaya. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

7. Emma Stone

Emma Stone opäť raz potvrdila svoj status najlepšie oblečených hviezd Hollywoodu. Na červenom koberci 96 ročníka Oscarov sa ukázala v peplum róbe (s volánovým efektom v oblasti pása – pozn. redaktorky) v príjemnej mintovej farbe.



V porovnaní s minulým rokom stavila Emma na nežnejší make-up, cestičku na stred a romantické vlny na konečkoch. O dotyk luxusu sa stará náhrdelník s masívnym žltým diamantom. Celý look prináša eufóriu klasického Hollywoodu a vyzdvihuje pôvab osobnosti. V takýchto šatách sa jej nominácia za najlepšiu herečku v hlavnej úlohe premenila ľahko (škoda, že sa jej pri ďakovnej reči vzadu natrhli).

Emma Stone priniesla na scáne dávku romantiky aj luxusu. O róbu na mieru sa postaral módny dom Louis Vuitton. Zdroj: TASR/Jordan Strauss/Invision/AP

8. Jennifer Lawrence

Klasika čierno-bielych bodiek na Oscaroch bola príjemným prekvapením. Hoci ide o jeden z najväčších trendov aktuálnej sezóny, treba ho uchopiť opatrne. Ľahko sa s ním dá veľa pokaziť. To však nie je prípad nádhernej Jennifer Lawrence, ktorá na 96. ročník priniesla nežný akcent a vyvážený look od značky Dior. Toto je priam dokonalá ukážka, ako sa dá tento módny hit nádherne zvládnuť aj bez toho, aby bol too much.

Šaty bez ramienok elegantne dopĺňa ladiaca štóla a side part hairstyle. Plusové body dávame za mačaciu očnú linku a romantický ružový nádych v make-upe.

Jennifer Lawrence priniesla na scénu hravý twist. Jeden z najväčších trendov sezóny polka dots na nej vyzeral úchvatne. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur/Getty Images

9. Scott Evans

Kým väčšina mužov stavila na nadčasovosť čiernej, Scottovi Evansovi sa svojím pastelovým outfitom podarilo na Oscary priniesť svieži závan. Bledomodrý blejzer s bielymi nohavicami pompézne dopĺňa zlatý finiš v podaní vlečky. Elegantné, hravé, oslňujúce! Radi by sme takýchto outfitov videli viac.

Pastelové sako a nečakaný doplnok. Scott Evans nás na červenom koberci presvedčil. Zdroj: Getty Images/Photo by John Shearer/WireImage

10. Florence Pugh

V rebríčku top 10 je nevyhnutné spomenúť aj Florence Pugh. Jej interpretácia wet look na šatách pôsobí nesmierne originálne a sám/-a uznaj, že aj poriadne hot.



Strieborná róba od Del Core s presvitajúcim vyrezávaným živôtikom je totiž pokrytá korálkami, ktoré pripomínajú kvapôčky vody. Jemné zberkanie v spodnej časti nápadito pozdvihne celý efekt.



Hoci Florence ovládla Oscary, v týchto šatách by pokojne zažiarila aj vo filme Hunger Games. Ich estetika nám totiž tak trochu pripomenula looky Katniss Everdeen, čo, samozrejme, myslíme pozitívne. K šperkom, make-upu a bezchybnému stylingu vlasov nemáme rovnako čo vytknúť. Nádherná bodka za veľkolepým večerom.

Florence Pugh dala wet looku nový rozmer. Zdroj: Getty Images/Jeff Kravitz/Filmmagic

Viac lookov z červeného koberca 96. ročníka Oscarov nájdeš v galérii nižšie: