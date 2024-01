Sexi Dua Lipa aj Pedro so zlomenou rukou. Outfity na Zlatých glóbusoch 2024 ovládli muži, minimalizmus aj flitre

Červený koberec 81. ročníka Zlatých glóbusov ovládli najmä pánske outfity. Zahanbiť sa však nedala ani sexi Dua Lipa, Margot Robbie či Meryl Streep, ktorá sa stala prekvapením večera.

Hollywood odštartoval sezónu červených kobercov. V noci 7. januára totiž v Los Angeles prebehol 81. ročník Zlatých glóbusov (známy ako Golden Globes). O tom, ako dopadli nominácie na filmové ocenenia, sme ťa hneď ráno informovali v tomto článku. Starostlivo sme však pre teba sledovali aj červený koberec a pripravili výber najzaujímavejších outfitov.

Okrem toho, že nechýbali horúce módne trendy a experiment, si svoje miesto vydobil najmä minimalizmus aj estetika tichého luxusu. Hoci to tento rok zvládli lepšie muži (ruku na srdce), našej pozornosti neunikli ani oufity Billie Eilish, Margot Robbie či dokonalej Dua Lipy. Čo si o nich myslíš ty? Nezabudni nám to dať vedieť v ankete na konci článku.

1. Margot Robbie

Hoci na včerajšom červenom koberci nechýbali ani maxi róby, väčšina hollywoodskych krások stavila na priliehavé línie a jednoduchosť. Margot Robbie sa však ako filmová Barbie vybrala zlatou strednou cestou v outfite od Giorgio Armani Privé. Herečkini stylisti sa inšpirovali šatami Barbie, a to konkrétnym modelom SuperStar z roku 1977.

V outfite hviezdy tak zahliadneš dva najhorúcejšie trendy sezóny a to flitre a bodky. Margot zažiarila vo výrazných flitrovaných šatách s výstirhom do V, ktoré perfektne lichotili jej postave. Rafinovane ich dopĺňa bodkovaná tylová boa z kolekcie Armani Privé jeseň/zima 2022, ktorá sa v outfite postarala a žiadúcu dávku drámy.

Herečkinmu looku nemáme čo vytknúť. Margot dávame pomyselných desať z desiatich, no zároveň dúfame, že šatami SuperStar dáva bodku za ružovou Barbie érou. Radi ju tento rok uvidíme aj v inej farbe.

2. Lenny Kravitz

To, že Lenny Kravitz patrí k najlepšie oblečeným mužom Hollywoodu, dokázal aj včerajší červený koberec Golden Globes. Jeden z najuznávanejších hudobníkov stavil na oblekový overal od Alexandra McQueena, topánky značky Christian Louboutin, ale aj povestnú hru s detailami.

Nadčasovú čiernu eleganciu perfektne oživil odvážny, no zároveň decentný výstrih, prstene od Chrome Hearts a výrazné zláte vintage náušnice v štýle 70-tych rokov. Neodmysliteľnou súčasťou sú aj dramatické čierne okuliare a povestný hairstyle umelca.

Lenny si na červených kobercoch už niekoľko sezón zachováva ten istý mood, no my mu to vôbec nevyčítame. Práve naopak. S mottom, že menej je viac, sa opäť raz prebojoval na zoznam najlepších pánskych outfitov večera. Veď uznaj sám.

3. Billie Eilish

Okrem Margot Robbie a Ryana Goslinga prispela k minuloročnej Barbie mánii aj speváčka Billie Eilish. Na 81. ročníku Zlatých glóbusov tak úspešne premenila nomináciu v kategórii najlepšia originálna pieseň.

Ocenená bola za hit What Was I Made For. Billie sa na červenom koberci ukázala v neprehliadnuteľnom modernom looku, v ktorom spojila prvky minimalizmu a aktuálne módne trendy, akými sú aj robustné línie či estetika prep school štýlu. Milovať ho bude najmä generácia Z.

V outfite nechýba ani hravý farebný kontrast modrej, béžovej a čiernej. K oversize blejzru s robustnými ramenami skombinovala midi sukňu (strednej dĺžky) od Willy Chavarriu, košeľu s golierom a romantickou stužkou. Neprehliadneš ani šperky od Anity Ko, ružové ponožky a topánky Mary Jane zo sekáča. „Yes“ hovoríme aj drdolu s červenou ofinou, ktorý celému looku pridáva sexi dávku rebelstva.

4. Pedro Pascal

Na červenom koberci nechýbal ani náš „daddy“ Pedro Pascal, a my ho rozhodneme nemôžeme vynechať na zozname. Nie je to tak dávno, čo na Met Gala spôsobil šialenstvo s dokonale vyšportovanými a upravenými nohami, ktoré mu stylista natrel 300-dolárovým krémom. Pedro však tentokrát upriamil pozornosť na inú časť tela.

Kvôli zraneniu z pádu totiž na včerajšom podujatí prevetral masívny popruh na ruku. Ten mu však nezabránil v širokom úsmeve a povestných vtipoch. Na zranenej ruke mu totiž nechýbala ani manikúra s nápisom Ouch (au). Bez povšimnutia však nezostáva ani daddyho funky outfit od Bettega Veneta, ktorý sa niesol v retro štýle. Na sebe mal čierne vlnené nohavice a čiernobiely sveter.

5. Dua Lipa

Dua Lipa svoju nomináciu na Golden Globes nepremenila, no zato sa stala jednou z najlepšie oblečených žien večera (ak nie najlepšou?!). Vďaka čiernej zamatovej róbe od Schiaparelli pôsobila ako pôvabná dáma a zároveň zvodná femme fatale.

Róba na mieru totiž vynikla prvkami surrealizmu, ktorým je módny dom povestný. Okrem extravagantného strihu sa na internete najvac skloňujú práve zlaté vyšívané kostice posiate diamantami. Celý look zakončili extravagantné archívne šperky od Tiffany & Co. z roku 1962 a topánky od značky Jimmy Choo.

Rovnako treba vyzdvihnúť dokonalý make-up a styling vlasov, v ktorých nemožno prehliadnúť červený odtieň. Ten je na zozname trendov pre tento rok jeden z najväčších hitov a speváčke nesmierne pristane.

6. Barry Keoghan

Jeden z najlepších pánskych outfitov večera predviedla hviezda Saltburn –⁠ Barry Keoghan. Írsky herec vystúpul z davu a na piedestál postavil práve červenú farbu. V outfite od Louis Vuitton vyzeral nesmierne elegantne a zároveň cool. Elegantným líniám totiž nechýbal ani hravý twist. K červeným nohaviciam s monogramom a blejzru zvolil bielu košeľu s okrúhlym golierom a perleťovými gombíkmi z kolekcie jar/leto 2024.

Výbornou voľbou je aj jemná zlatá retiazka v oblasti opasku, ale aj perlový náhrdeľník a náušnice Tiffany & Co. Na záver už len toľko, že zbožňujeme, keď muži experimentujú (veď nie je na svete len Harry Styles).

7. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet zapĺňa v posledných hodinách titulky, ale aj Instagramový feed. Hoci si ocenenie zo Zlatých glóbusov neodniesol, vedľa seba mal rozhodne najpútavejšiu spoločnosť, a to svoju polovičku Kylie Jenner. Ak si fanúšik herca, zrejme vieš, že mnohí ich vzťahu hneď zo začiatku nedávali šancu. Dvojica však včera potvrdila, že je až po uši zamilovaná a treba uznať, že jej to perfektne svedčí.

Aj keď sme sa spoločnej fotky z červeného koberca nedočkali, v interiéry Beverly Hilton Hotel, kde prebiehal galavečer, si vymieňali bozky aj zamilované pohľady. Keď už sme však pri tých outfitoch, mladý herec si dal naozaj záležať. Pri stylingu vsadil na už spomínaný aktuálny trend – flitre a lesk.

Na sebe mal totiž čierny trblietavý blejzer od Celine Homme, ktorý matchol ku klasickej čiernej košeli, čiernym nohaviciam, náhrdeľníku od Cartier a hodinkám značky Crash. Nechýbal ani jeho povestný prirodzený hairstyle. Kylie si na veľký večer svojej polovičky obliekla taktiež trblietavú čipkovanú maxi róbu.

8. Selena Gomez

To, že Selena je šťastnejšia ako kedykoľvek predtým, je nad slnko jasné. Na včerajšom červenom koberci Golden Globes sa totiž bavila najlepšie zo všetkých. Fotografov obdarila širokým úsmevom aj hravými pózami, ktoré strúhala v róbe od Giorgia Armaniho. Na 81. ročníku podujatia sa jej tak podarilo napodobniť aj ikonickú scénu so zdvihnitými šatami Marilyn Monroe.

Hoci Sel nie je jediná v ženskej kategórii, kto stavil na červenú, jej outfit bol rozhodne neprehliadnuteľný. Na zaujímavosti mu totiž pridal najmä asymetrický strih a čierne doplnky. Všetko to zladila s metalickými lodičkami Christian Louboutin a čiernou manikúrou od Toma Bachika. No, a už spomínane, nechýbal úsmev. Ten robí každeho krajším. Selena nie je výnimkou a my sa z tohto jej happy obdobia nesmierne tešíme.

9. Meryl Streep

Ak sa nám niekto postaral o prekvapenie večera, bola to práve Meryl Streep. Herečka, ktorú v bežnom živote ale aj na slávnostných udalostiach uvidíš ako sofistikovanú dámu, sa na Golden Globes zmenila na „cool kid.“ Nevieme, čo by na to povedala Miranda Priestly z Diabol nosí Pradu, no my sme jej to zhltlli aj s navijákom.

Meryl nezanedbala povestnú eleganciu, no vďaka flitrovému materiálu a čiernej farbe, jej outfitu nechýbal nádych rebelstva. V Hollywoode sa ukázala v bielej blúzke, oversize flitrovanej bunde a ladiacej sukne. Nechýbali jej ani šperky od Freda Leightona a cat eye slnečné okuliare. Svieža kombinácia línií, premyslených materiálov a herečkinej charizmy jej nesmierne svedčali. Je takmer nemožné uveriť, že žena na fotke má 74 rokov.

10. Jennifer Lopez

Ak bol niekto konkurenciou pre Margot Robbie, bola to práve Jlo. Na Zlaté glóbusy prišla v skvostnej bledoružovej róbe od Nicole + Felicia Couture, ktorej nechýbala populárna estetika girlcore. K priliehavej róbe s vlečkou boli totiž doplnené mohutné detaily v podobe ruží. Tie sú tento rok poriadne v kurze.

Milovníčky klasickej elegancie a dievčenských doplnkov si pri tomto looku rozhodne prídu na svoje. Jlo sa ti postarala o výbornú inšpiráciu na plesovú sezónu a my ju tak hádžeme na náš Refresher zoznam. Extra body dávame aj za hairstyle a jemný romantický glam.

11. Ariana Greenblatt

Na trendy stavila aj ďaľšia herečka z filmu Barbie, Ariana Greenblatt. Jej look pre 81. ročník podujatia sa niesol v znamení tichého luxusu a my dávame palec hore. Arianin výber dokazuje, že populárna estetika quiet luxury je rovnako vhodná na bežné nosenie ako aj prestížnu udalosť s predpísaným dress codom.

Minimalizmus v podaní Greenblatt znamenal čiernobielu klasiku od značky Saint Laurent. Hoci vie taka'to kombinácia pôsobiť prvoplánovo, herečka sa poistila sexi výstrihom a rozopnutými gombíkmi, strieborným náhrdeľníkom a v neposlednom rade, širokým saténovým pásom, ktorý zdobil široké nohavice. Celý look dáva odkaz na smokingové obleky, ktoré Yves Saint Laurent predstavil v roku 1966.

12. Tyler James Williams

Estetika girlcore zasiahla aj mužský svet. Ruže, alebo takzvané rozetky, sú nesmierne elegantným doplnkom, ktorý vie akémukoľvek outfitu pridať na elegancii a pôvabe. Včera večer na to stavil aj americký herec a raper Tyler James Williams, ktorý sa spojil so stylistom Ilariom Urbinatim.

Na sebe mal svetlohnedý prúžkovaný oblek, bielu košelu s čiernou kravatou, už spomínaný doplnok v tvare ruže a jemnú zlatú retiazku v oblasti hrudníka. Jemné, elegantné, zároveň svieže a tak trochu hot. Páni si tento rok naozaj dali záležať.

