Účesy roka 2024: Hitom je prirodzená blond, luxusná hnedá a pixie cut. Akú ofinu zvoliť a máš ešte šancu s kučerami?

Ak niečo nechýba na zozname vlasových trendov na budúci rok, je to práve prirodzenosť. Rovnako sa však nezabudneme ani odviazať. S akými strihmi, farbami či stylingom budeš trendy, ti poradí Monika Kalická.

Popredná hairstylistka a zakladateľka salónu STRUCTURE Monika Kalická nám nedávno porozprávala o najobľúbenejšej farbe letnej sezóny (low maintenance blond, teda blond, o ktorú sa nemusíš starať). Dnes spolu uzatvárame starý rok a vítame nový. Ten totiž prinesie široký a poriadne zaujímavý zoznam vlasových trendov. Nechýbajú na ňom extravagantné strihy, odvážne odtiene a predovšetkým prirodzený styling.

„Žiadny z trendov by som budúci rok nerobila tak, aby bol perfektne nalinajkovaný. Práve naopak. Klientom rozhodne odporúčam, aby sa odviazali a neboli takí perfekcionisti. Kľúčom všetkého je práve podotknúť svoju prirodzenú štruktúru vlasov,“ hovorí pre Refresher Monika Kalická.

„Viem, že na Slovensku má veľa klientok problém so svojou naturálnou štruktúrou. Ja by som ich však chcela povzbudiť, aby sa naučili mať rady svoje vlasy a urobili maximum preto, aby to vyzeralo dobre. Osobne nerada pretváram klienta na to, kým nie je, práve naopak, snažím sa podotknúť jeho osobnosť a dodať mu sebavedomie tým, že vyzdvihneme jeho skutočné ja,“ dodáva Moni.

Monika Kalická ti poradí, ako byť v roku 2024 cool. Zdroj: Archív resepondenta/Monika Kalická

Ešte pred tým, ako sa pustíš do nasledujúcich trendov, sa určite nezabudni poradiť so svojím hairstylistom. Nevyhnutná je aj dôkladná starostlivosť o vlasy a vhodná vlasová rutina.

Pixie cut

„Podľa mňa sú najväčším hitom, ktorý vlastne začal už aj tento rok, práve pixie hair cuts. Ide o krátke zostrihy, ktoré sú vzadu krátke a po bokoch hlavy o čosi dlhšie. Nechýba im však ani krátka ofina,“ hovorí Moni Kalická. Zároveň ťa však vystríha, že tento strih nie je pre každého. Treba totiž prihliadať na typ tváre aj tvar hlavy. „Ak niekto nie je vhodný kandidát pre tento strih, dokáže to vyzerať veľmi zle,“ dodáva.