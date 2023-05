Práca snov? Pedrovi Pascalovi na Met Gala natierali nohy 300-dolárovým krémom

Stylistka Pedra Pascala zdieľala hercovu beauty rutinu pred Met Gala. Internet šalie z 300-dolárového krému, ktorý použili na jeho nohy. Chcel by si takúto prácu aj ty?

V redakcii ešte stále žijeme z Met Gala, a hoci sme ti už priniesli niekoľko najlepších momentov z najväčšej módnej udalosti roka, v posledných hodinách pribudol na internete ďalší virál, ktorým sú vyšportované nohy Pedra Pascala. Hviezda The Last of Us ich totiž na pondelkovom červenom koberci vytasila ako svoju najväčšiu zbraň. Takémuto sexi efektu však predchádzala celá beauty rutina, o ktorú sa postarala celebritná stylistka Courtney „Coco“ Ullrich-Mooney. Keď na svojom Instagrame zdieľala konkrétny produkt za 300 dolárov, ktorý použila na Pedrove nohy, internet začal šalieť.

„Nehľadáš asistentku? Natrieť Pedrovi na nohy krém je tá najlepšia práca na svete!“ píše fanúšička. Viacerí fans sa v komentároch zhodli, že by takúto prácu prijali celkom zadarmo.

Stylistka, ktorá mala na starosti celý beauty look Pedra, napísala k príspevku na Instagrame, že na všetky kroky použila produkty značky La Mer, a neskôr aj opísala celý postup.

Pedrovu pleť najskôr pripravila pomocou čistiacej micelárnej vody, potom naniesla koncentrát na tvár a krk, na čo nasledovalo nanesenie chladivého hydratačného gélového krému na tvár a krk. Štvrtý, a teda pre nás a internet asi najpodstatnejší krok bolo natretie Pedrových nôh špeciálnym telovým krémom.

Táto informácia sa okamžite dostala do pozornosti známej beauty influencerky Cat Quinn, ktorá sa na svojom Instagrame teší takmer 100-tisíc followerom. So svojimi fanúšikmi zdieľala video, v ktorom podrobne opisuje Pedrovu beauty rutinu na nohy za 300 dolárov, o ktorú sa (ako sme už spomínali) postarala Coco. „V prípade, že ste to zmeškali, náš daddy si na červený koberec obliekol šortky a jeho stylistka Courtney, ktorú volajú Coco, zdieľala všetky detaily vrátane toho, že Pedro mal na nohách krém La Mer. Toto je 300-dolárový krém,“ hovorí v prestrihu na produkt.



„Bola to práca Coco, aby sa uistila, že jeho nohy sú pripravené na červený koberec. Väčšinou, keď som v miestnosti s celebritným stylistom alebo make-up artistom, zvyčajne sami aplikujú krém,“ hovorí a podotýka, že takýto proces dosť uľahčuje následnú prácu s outfitom (a tak ďalej). „Takže ak sa chcete stať profesionálnym natrieračom nôh, je to práca,“ povzbudzuje ťa na záver Quinn.

Ak ťa prestalo baviť tvoje povolanie, zrejme vieš, kam máš poslať CV-čko, predsa smer Hollywood. S trochou šikovnosti a obrovskou dávkou šťastia sa možno dostaneš aj do šatne nášmu daddymu (alebo inej hviezde).