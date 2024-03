Slovenská stylistka LA/SKA neukazuje svoju tvár, oblečenie od nej milujú Nina Janová či Cynthia Tóthová

Študentka psychológie mala možnosť urobiť styling pre tie najznámejšie tváre slovenského šoubiznisu. Jej prácu poznajú najmä vďaka náhodnému spojeniu s úspešnou fotografkou Katarínou Šlesárovou.

Slovenská 24-ročná stylistka, ktorej štýlové „looky“ môžeš poznať najmä z fotografií Kataríny Šlesárovej a kvôli signifikantnému bielemu emblému LA/SKA neukazuje svoju tvár. S Katarínou (rozhovor s ňou si prečítaš tu) ich spojila náhoda. V úzadí tvorila len sama pre seba, no kamaráti ju dohnali k tomu, aby sa fotografke ozvala. „Katka hľadala na Instagrame stylistku. Nepoznali sme sa. Ja som sa vôbec ako stylistka nedefinovala, ale ozvala som sa jej, aj vďaka mojej kamarátke,“ hovorí pre Refresher dizajnérka a stylistka. Sadli si a spolupracujú doteraz.

Ak sleduješ módne dianie, určite čoraz častejšie vidíš na scéne biely nápis LA/SKA. Emblém na čierno-bielom oblečení či doplnkoch skrášľuje outfity známych osobností, ako napríklad Cynthii Tóthovej či tanečníčky Niny Janovej. Ako nám pri osobnom stretnutí stylistka povedala, rada si zachováva anonymitu a chce, aby za ňu hovorila jej práca. V rámci svojich začiatkov už stihla spolupracovať s Jasmínou Alagič, Michaelou Kocianovou, Adelou Banášovou či Kristínou Svarinskou.

Sú celebrity s jej stylingom vždy spokojné? Dokáže ju táto práca uživiť? Či platí Cynthia Tóthová za oblečenie a koľko stoja jej kúsky, sa dočítaš v článku.

Adela Banášová a Nina Janová. Zdroj: archív: who.is.laska

Outfity si šila najskôr iba pre seba

„Študujem psychológiu, čiže úplne ‚od veci‘ od módy. Rozhodla som sa ísť študovať niečo, kde nebudem musieť mať len hlavu v knihách. Psychológia je veľmi zaujímavá a baví ma. Čo sa týka štúdia módy, nikdy som nad tým neuvažovala. Brala som to tak, že to mám v sebe a mám chuť sa zdokonaľovať aj inak. Všetko, čo chcem, si dohľadám, vyskúšam. Napríklad stále neviem dobre šiť, no fungujem na tom, že pokus – omyl,“ hovorí nám.