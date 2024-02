Ješ proteínové tyčinky? Toto by si určite mal vedieť

Potrebné živiny by sme mali získavať z pestrej stravy. Ak sa to však nedá, je dôležité, aby sme siahli po tej správnej alternatíve.

Proteínové tyčinky nie sú plnohodnotnou náhradou pestrej stravy, no to si mnohí ľudia neuvedomujú. „Sú doplnkovou starostlivosťou pre telo človeka v momentoch, keď sú naň kladené vyššie nároky. To môže byť šport, chudnutie, stresujúca práca či práca na zmeny,“ vysvetľuje v rozhovore pre Denník N výživový expert Michal Drdúl. Navyše dodal, že na slovenskom trhu nie je jednoduché nájsť také, ktoré by boli skutočne výživné a mali by dostatok bielkovín pre tvoj organizmus.

Tyčinky by nemali nahrádzať žiadne z piatich hlavných jedál dňa, no, samozrejme, nastanú aj situácie, keď si potrebuješ rýchlo a efektívne doplniť energiu – v tom prípade je lepšia ako obyčajná sladkosť z obchodu. „Ľudia sa často na doplnky výživy spoliehajú až príliš, hľadajú v nich viac, než v nich skutočne je. V tomto smere by sme mali byť opatrní,“ vraví Dávid Brünn pre Denník N, tréner futbalovej reprezentácie. Tiež podotkol, že „pomoc“ proteínových tyčiniek najčastejšie vyhľadávajú ľudia, ktorí nemajú dobre zorganizovanú stravu.

Dbaj na zloženie

Dôležitý je aj výber tyčinky – Brünn prízvukuje, že tie, ktoré nájdeš v slovenských regáloch, zväčša ani proteínovými tyčinkami nie sú. Najdôležitejšou zložkou výrobku by mali byť bielkoviny, to znamená, že ak na prvom mieste v zložení nájdeš napríklad srvátkový či mliečny koncentrát alebo kazeín, tyčinka má ideálny výživový základ.

Súčasťou doplnku stravy sú aj sacharidy v podobe cukru, sirupu či škrobu. Tie však zvyšujú glykemický index, ktorý reprezentuje hladinu cukru v krvi. Ak sa tomu chceš zo zdravotných dôvodov vyhnúť, stačí, ak po zjedení tyčinky skonzumuješ orechy alebo acidko, informuje portál Diva.sk.

Na chuti nezáleží

Ďalším mýtom je, že tyčinka musí chutiť dobre – to nie je pravda. Primárnou úlohou tyčinky je doplniť energiu a nie gastronomicky obohatiť spotrebiteľa. A preto ak ti nejaká z nich nechutí, namiesto toho, aby si jedol tyčinku obalenú v čokoláde, skôr siahni po proteínovom nápoji. Odborníci sa však zhodujú v tom, aby si potrebné živiny prijímal prostredníctvom vyváženej stravy a nastavil ju tak, aby si konzumáciu tyčiniek obmedzil.