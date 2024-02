TRAILER: Aj Slovensko malo svojho Escobara. Drogový biznis vybudoval za stenami panelákového bytu

Hlavné postavy stvárni dvojica hercov Noël Czuczor a Kristína Kanátová, ktorí sa predstavia v úlohe ambiciózneho páru so šialenou víziou – zarobiť poriadny balík peňazí a zdrhnúť.

Film FENTASY mieri do kín, diváci si ho budú môcť pozrieť od 14. marca. Autentický príbeh podľa skutočných udalostí zachytáva šokujúci divoký kolotoč slovenského Escobara, ktorý si za stenami panelákového bytu vybudoval drogový biznis s napojením na viaceré európske štáty.

Droga 50-krát silnejšia ako heroín

„Predstavte si, že váš sused v paneláku denne vyrobí také množstvo drog, ktoré by

dokázalo zabiť desiatky tisíc ľudí. Ak by v kuchyni varil fentanyl, drogu 50-krát

silnejšiu ako heroín, tento hrôzostrašný obraz by mohol byť skutočnosťou. A vlastne

aj bol,“ načrtli tvorcovia pútavého príbehu.

V hľadáčiku ruskej mafie

„Roztočia však kolotoč, o ktorom sa im ani nesnívalo, a vysvitne, že ich plán nie je nič pre slabé povahy. Náhle sa ocitnú v hľadáčiku ruskej mafie a na vlastnej koži zažijú praktiky, ktoré sa používajú pri vybavovaní si účtov s neželanou konkurenciou. Aby toho nebolo málo, na Pellera a Sofiu sa zavesí aj polícia,“ píšu tvorcovia.

Ide o filmový debut režiséra a producenta Samuela Vičana, ktorý ho v spolupráci s Anastasiou Hoppanovou natáčal a dolaďoval šesť rokov.