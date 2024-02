Ozzy Osbourne obvinil Kanyeho Westa za vykradnutie hudby. Označil ho za antisemitu, s ktorým nechce mať nič spoločné

Známy anglický spevák zo skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne označil rapera Kanyeho Westa za antisemitu a obvinil ho z vykradnutia skladby.

Spevák napísal, že Kanye West žiadal od kapely povolenie o použitie časti živej verzie piesne War Pigs z roku 1983. Útržok hudby chcel Kanye West využiť v tvorbe svojho nového albumu. Osbourne však požiadavku zamietol s tým, že Westa označil za antisemitu, ktorý mnohým ľuďom spôsobil „nevýslovnú bolesť srdca“.

Aj napriek odmietnutiu žiadosti Kanye West „sampel“ z rockovej piesne použil. Nahnevaný Osbourne píše, že s Westom nechce mať nič spoločné.

West spolu s interpretom Ty Dolla $ignom predstavili počas tohto týždňa v Chicagu svoj spoločný album Vultures. Živé vysielanie ihneď vypli po tom, čo West zaspieval slová „A stále som blázon, bipolárny, antisemita. A stále som kráľ“, upozornil New York Post.

Guardian uvádza, že Kanye West je známy pre svoje antisemitské komentáre zahŕňajúce schvaľovanie Adolfa Hitlera. Slová rapera vyvolali hnev u mnohých ľudí vrátanie amerického prezidenta Joea Bidena. West sa koncom roka 2023 za svoje vyjadrenia ospravedlnil, no k aktuálnemu obvineniu Ozzyho Osbourna sa zatiaľ nevyjadril.

. @KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM…