Henry Cavill a herec Reachera vraždia nacistov v akčnej komédii od Guya Ritchieho. Prvý trailer ťa dostane do kolien

Sleduj prvý trailer na bláznivú akčnú komédiu The Ministry Of Ungentlemanly Warfare od režiséra Guya Ritchieho.

Režisér Guy Ritchie (Covenant, Wrath of Man) odmieta poľaviť a prináša ďalší akčný film, tentoraz v komediálnom žánri. Má krkolomný názov The Ministry Of Ungentlemanly Warfare a do hlavnej roly obsadil Henryho Cavilla (Zaklínač, Superman).

Ten stvárni Gus March-Phillips, tak trochu šibnutého vojaka, ktorého Churchill povelí zostavením jednotky ešte väčších bláznov. Ich cieľom budú tak trochu samovražedné akcie proti nacistom v priebehu 2. svetovej vojny.

Ritchie k látke pristúpil s humorom, takže okrem podarenej akcie a sympatických postáv sa diváci môžu tešiť aj na komediálne scény. Okrem Cavilla si v snímke zahrali aj Alan Ritchson (Reacher), Eiza Gonzalez (Baby Driver, Ambulance). Film vyjde v amerických kinách 19. apríla, no na Slovensku ho možno uvidíme neskôr. Ak áno, na 90 percent bude mať iný názov.