„Pirát“ Krištofič sa obul do Peňáza: Podľa neho si titul nezaslúžim, ale on neporazil nikoho z top 10

Vyhliadky na titulový zápas?

MMA zápasník Matěj Peňáz si po výhre nad Angličanom Matthewom Bonnerom pripísal už v poradí deviatu kariérnu výhru. Po vyhratom súboji si trúfa na pozíciu titulového vyzývateľa. Ako svojho potenciálneho protivníka vidí práve Samuela „Piráta“ Krištofiča, ktorý sa však do Peňáza ostro pustil, píše MMA Fanatik.

Pirát si totižto po výhre nad Karlosom Vémolom tiež trúfa na titul. Jednotkou rebríčka strednej váhy Oktagon MMA je aktuálne Pirát, dvojkou Engizek a trojkou Peňáz.

Zdroj: OKTAGON MMA

„Peňáz hovoril, že keď vyhrá, tak si chce vypýtať šancu na titul. Hovoril niečo v tom zmysle, že ja si skrz jednu výhru šancu nezaslúžim. Len by som chcel podotknúť, že Peňáz v Oktagone neporazil nikoho z top 10. Keď sa teraz pozrieme na rebríček top 10, tak tam nikoho neporazil,“ povedal Pirát, čo si myslí o Peňázovom pláne zabojovať o titul.

Pirát z rebríčka už porazil Rašku, Zdeňka Polívku a Karlosa. „Bol som možno aj blízko ukončenia šampióna (Kincla). To, kto si zaslúži titul, je asi jasné, keď si odmyslím zápas Kincl vs Wawrzyniak, pretože je jasné, že je na mieste, aby sa titul zjednotil,“ dodáva Samuel.

To, či uvidíme Matěja Peňáza v klietke so Samuelom Krištofičom, je zatiaľ otázne. Peňáz v tom má však jasno. „Táto možnosť by tam zrejme tiež bola, ale uvidíme. Prečo nie vlastne. Keď by k tomu došlo, ja by som sa tomu nebránil, tak uvidíme, či sa to stane alebo nestane. Teraz nechcem robiť žiadne unáhlené rozhodnutia. Keď príde ponuka, tak sa o tom určite môžeme baviť,“ vyjadril sa pre Ruik.