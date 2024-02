Jakeelife o svojej diéte, ktorá vyvolala kontroverzie. Nie je to satira. Rytmusovu reakciu som si ani nevšimol (Rozhovor)

Jakeelife si ako dezert dá pokojne kinderko a tvrdí, že jeho diéta a počítanie kalórií mu fungujú. Dočítaš sa, v čom spočíva jeho úspech, aj to, čo hovorí na jeho jedálniček odborníčka na výživu a trénerka Romana Kiapešová.

„Ak si niekto myslí, že pri mojej diéte schudne, tak je úplný blázon. Záleží na tom, kto sa v akej fáze života nachádza, v akej váhe, s akým cieľom chudnutia. Keby sa 50-kilové dievča rozhodlo chudnúť mojou diétou, tak jej to, žiaľ, logicky, nevyjde. Niekedy treba naozaj použiť sedliacky rozum,“ hovorí Ján Kardoš.

Jána Kardoša alias Jakeelife môžeš poznať z Instagramu alebo Tiktoku. Na sociálne siete tvorí content už tri roky. V posledných mesiacoch followerom dokumentuje svoj život a to, ako chudne. Dal si napríklad za cieľ zhodiť do minuloročných Vianoc takmer tridsať kilogramov. Nepodarilo sa mu to, ale nevzdáva sa.

Jano do svojich „reelsov“ pridáva aj dávku humoru. Napríklad troškou šunky nazýva tri pláty a ako dezert si dopraje niekoľko kindervajec. Práve na tieto netradičné porcie nadväzujú komentáre známych aj neznámych ľudí.

Mnohí z nich práve pre Janov suchý humor netušia, či si vo videách robí z chudnutia srandu alebo myslí svoju výzvu vážne. Rovnako sme nad touto otázkou dumali aj my v Refresheri, preto sme sa rozhodli opýtať sa ho to priamo v rozhovore. Dozvieš sa v ňom okrem iného aj to, čo hovorí na komentár od Rytmusa pod svojím príspevkom, ako definuje slovo „doťuk“, ale aj to, prečo by niektorí ľudia pri dodržiavaní jeho diéty neschudli, ale pribrali.

Kto je vlastne Ján Kardoš mimo Instagramu?

Som úplne obyčajný chalan, ktorý rieši úplne bežné problémy. Keby som nevydával videá na Instagrame, pravdepodobne by som sa stratil v dave ľudí. Dosť veľa vecí sa v mojom živote zmenilo odvtedy, čo som pribral neželané kilá, ale aktuálne mám viacero záujmov. Napríklad svoju prácu, ktorá ma maximálne zamestnáva, tvorbu videí, vysokú školu a tak.

Navyše sa snažím byť čiastočne aktívny aj v našej školskej organizácii iTečko, kde tiež vytvárame v rámci univerzity nejaké videá. Ale ak mám byť úprimný, vôbec neviem, čo v živote chcem. Zdá sa mi, že keď človek plánuje vec A, stane sa vec B a naopak. Snažím sa aktuálne riešiť tvorbu, aj keď tomu nevenujem toľko času, koľko by som chcel. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

Ján sa snaží schudnúť na svoju predchádzajúcu váhu. Na fotografii je zachytený v období pred tým, ako sa mu váha zvýšila. Zdroj: Ján Kardoš

Kedy si zistil, že si vtipný, a začal si pridávať content na Instagram a Tiktok?

Tvoriť obsah ma strašne baví, viem komunikovať s ľuďmi a asi som zábavný. To, či naozaj som, musia posúdiť druhí. Ja si môžem sám o sebe niečo myslieť, ale skutočnosť môže byť iná. Avšak podľa reakcií to vyzerá, že ľudí môj štýl obsahu baví, čo ma určite motivuje k ďalšej tvorbe.

Prečo si sa rozhodol zdieľať na sociálnych sieťach svoj progres v chudnutí?

Veľa ľudí nevie, že tvorím obsah na sociálne siete už tri roky. Často sa stretávam s tým, že si človek myslí, že vďaka jednému videu sa stane slávnym. Ja teda rozhodne slávny nie som, ale kým som mal nejakú komunitu ľudí na svojom profile, trvalo to.

Téma chudnutia do môjho contentu zapadla a darí sa jej, o pol roka možno bude tento obsah v pozadí a nahradí ho iný. Aktuálne sa môj život spája s váhou a nenaplnenými cieľmi, dúfam však v to, že o pol roka budem na celý tento príbeh nahliadať inak.

Nad touto otázkou si asi viacerí lámu hlavu. Berieš svoju výzvu schudnúť zo stoštyridsať na sto kíl vážne?Beriem to na sto percent vážne, aj keď to tak možno niekedy nevyzerá. Je pre mňa veľmi dôležitá, keďže som kedysi bol chudý a potom som pre niečo pribral. Svoju výzvu chcem úspešne dokončiť. Je mi jedno, čo si o tom ľudia myslia, pre mňa je dôležité to, aký je môj zámer.

Konzultoval si svoj jedálniček s odborníkom alebo si stravu vymýšľaš sám?

Mám 25 rokov a od pätnástich sa venujem cvičeniu a stravovaniu. Prečítal som si o týchto témach mnoho kníh, pozrel som si niekoľko výskumov a naštudoval veľa materiálov. Takže všetko, čo praktizujem, som si sám stanovil. Viem, že to niekedy na videách nemusí vyzerať úplne správne, ale treba to brať tak, že je to iba 30-sekundové video, ktoré nie vždy ukáže realitu toho môjho života.