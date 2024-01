RECENZIA: Skvelá 5. séria Fargo vracia seriál ku koreňom vďaka bizarným postavám, nihilistickému vrahovi a drsnej svokre

Po slabších dvoch sériách je Fargo späť s úžasnými postavami a so zaujímavým príbehom.

Prvé dve série kriminálneho seriálu Fargo oslnili divákov po celom svete. S každou ďalšou sériou išla kvalita seriálu o čosi nižšie, až do bodu, keď štvrtá séria skutočne nestála za pozretie a už aj tretia bola sklamaním. 5. séria je prvá, ktorá nepokračuje v tomto trende a kvalitou sa skôr približuje k druhej sérii (tú prvú už asi nič neprekoná).

Z domácej žienky sa stáva tiger

Hlavnou postavou je Dorothy Lyon (Juno Temple z Ted Lasso), ktorá si užíva svoju rolu domácej žienky/matky v milujúcej rodine. Má to však dôvod a nie je to príbeh o zastaranom spôsobe vnímania žien. Idylický život Dorothy narúša jej bezočivá a arogantná milionárska svokra (skvelá Jennifer Jason Leigh, napríklad z Hateful Eight). Život sa jej však úplne zmení v momente, keď sa ju dvaja maskovaní muži pokúsia uniesť.

Ona im však unikne, jedného pritom zabije a celé okolie vrátane FBI je zvedavé, prečo je taká šikovná v takýchto situáciách, prečo ju niekto chce uniesť a najmä prečo ona popiera, že sa niečo také vôbec stalo. Akú minulosť skrýva a čo s ňou má spoločné pravicový, radikálny a rasistický šerif Roy Tillman, ktorý disponuje vlastnou, ťažko ozbrojenou milíciou?

Zdroj: FX/Hulu

John Hamm hrá sfanatizovaného šerifa

Šerifa Tillmana stvárnil John Hamm (Mad Men). Ten bravúrne predal jeho diabolskú osobnosť a pokrivený charakter človeka, ktorý počas raňajok sleduje vystúpenia prezidenta Trumpa a manželke spraví monokel, ak mešká s večerou. Jeho Roy Tillman zosobňuje takmer všetko zlé na súčasnej Amerike, no aj napriek tomu nejde o otravnú postavu (ako napríklad Joffrey z Game of Thrones).

Vďaka výkonu Hamma ide o zaujímavú postavu, ktorej prítomnosť v scénach seriál vyzdvihuje. Podobne na tom sú ostatné postavy, ako napríklad advokát Danish, Royov nešikovný syn Gator, dobrosrdeční policajti či v neposlednom rade nájomný vrah nihilista Ole Munch.

Munch ako nájomný vrah predstavuje ľudí, ktorí si nechcú ušpiniť ruky a „zbavujú“ sa svojich hriechov. Vo väčšine scén ide o veľmi komplexný charakter, ktorý má unikátny štýl reči a dialekt. Občas to však s jeho mysticizmom tvorcovia prehnali. Všetko to však vynahradili v posledných dvoch epizódach, kde hviezdi, vrátane nevšedného finále.

Zdroj: FX/Hulu

Návrat ku koreňom

5. séria Fargo oplýva všetkým, čo sme na prvých sériách milovali. Sú tu postavy s tajomnou minulosťou, badass hrdinovia, zákerní, skvelo napísaní záporáci, vynikajúci herci, fantastické, chladné prostredia Minnesoty a Severnej Dakoty, nečakané zvraty či satira zaostalých spoločenských vízií pomýlených ľudí.

Dej je neustále natoľko zaujímavý, že nedovoľuje divákovi strácať pozornosť. V každej scéne sa deje niečo dôležité buď pre príbeh, alebo pre charakterový vývoj postáv.

Piata séria exceluje v zobrazení netradičných typov ľudí. Tvorca Noah Hawley odviedol excelentnú prácu v tom, že ich všetkých hodil do jedného príbehu bez toho, aby to pôsobilo silene. Prekvapivo sa všetci dopĺňajú a aj napriek svojím extrémnym osobnostiam pôsobia prirodzene.

Zdroj: FX/Hulu

Bohužiaľ, až na šialenú (v dobrom zmysle) siedmu epizódu a finále je celá séria dosť predvídateľná a v širšom príbehu chýba viac prekvapení či nečakaných dejových línií. Scény, ktoré to mali vynahrádzať a byť prekvapivé, sa dajú vycítiť na míle ďaleko a strácajú tak na sile a význame.

Zlú chuť na jazyku zanechala aj scéna, v ktorej Roy Tillman sleduje Trumpov prejav pri raňajkách. Až príliš doslovne znázorňovala to, čo Roy predstavuje a aké má hodnoty. Z jeho správania a morálnych hodnôt bolo aj bez tej scény jasné, čo je za človeka.

Mimo toho je piata séria Fargo trefou do čierneho a pripomienkou, že nič podobné ako tento seriál neexistuje. Vďaka napínavým scénam, fantastickým hereckým výkonom a skvelej atmosfére si piata séria Fargo zaslúži osem a pol bodu z desiatich.