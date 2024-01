Šéf Clash of the Stars: LGBT komunita nikomu život nekazí, neonacistov v organizácii nechceme (Rozhovor)

Rozprávali sme sa s promotérom českej zápasníckej organizácie.

Tomáš Lynh Le Sy zápasil v Oktagone, neskôr založil vlastnú bojovú organizáciu Clash of the Stars zameranú prevažne na zápasy influencerov a hudobníkov. Dnes je jedným z jej štyroch majiteľov. Okrem toho si v Clashi našiel priateľku, modelku Denisu Ryndovú.

27. januára bude v Prahe siedmy turnaj s doposiaľ najväčším počtom divákov v Športovej hale Fortuna. Zápasiť na ňom budú napríklad dve pornoherečky, známy televízny magnát aj kontroverzný MMA zápasník, ktorého vyhodili z Oktagonu.

Ako Le Sy vníma kritikov, bizarnosti a nechutnosti na tlačovkách Clashu a ktorého známeho rapera by chcel dotiahnuť do organizácie? Prečo dal priestor hendikepovaným ľuďom a nebál sa niekedy o zdravie zápasníkov? Aj na to nám odpovedal v rozsiahlom rozhovore.

Zdroj: Instagram/Tomáš Linh Le Sy/Ivo Handzel

Blíži sa už siedmy turnaj Clashu. Aké sú tvoje očakávania a na ktorý zápas sa najviac tešíš?

Očakávania sú veľké, teším sa na celý galavečer, keďže ideme na nové, omnoho väčšie miesto, konkrétne do Športovej haly Fortuna. Je to vlastne hokejový štadión HC Sparty Praha. Posledné akcie boli pre štyritisíc divákov, toto bude pre desaťtisícové publikum. Je to veľký rozdiel.

Som zvedavý, ako to bude vyzerať už priamo na mieste, no sme pripravení. Zápas, na ktorý sa najviac teším, je, samozrejme, ten, v ktorom bude moja Deniska, keďže ju mám pod dohľadom a podieľal som sa čiastočne aj na jej príprave. Na tomto zápase mi naozaj záleží.

Ako vravíš, na turnaji sa bude biť aj tvoja priateľka Denisa Ryndová. Budeš stáť v jej rohu počas zápasu?

V rohu asi priamo nebudem, ale budem blízko klietky, aby som mohol taktiež niečo poradiť a zakričať. Ako už asi ľudia zachytili, ten zápas, keďže som zainteresovaná osoba, nebudem komentovať. Užijem si ho ako bežný divák.

Zdroj: Instagram/Tomáš Linh Le Sy

Mal by ťa ako moderátora zastúpiť zápasník Leo Brichta. Bude to tak po celý čas alebo iba kým sa bude biť práve ona?

Rovnako to bude ešte počas hlavného zápasu medzi „Psychopatom“ Bejrom a Jaromírom Soukupom. Ostatné duely budem klasicky komentovať.

Denisa bude zápasiť so Slovenkou Inked Dory, ktorá údajne vravela, že sa tvoja priateľka chce cez teba len zviditeľniť. Na poslednej tlačovke si sa k tomu nemal možnosť vyjadriť, no čo si o tom myslíš? Nahnevala ťa svojimi rečami?

Nie, neberiem si to osobne a netrápi ma to. Ona nie je prvá ani posledná, ktorá si to myslí. Títo ľudia však o našom vzťahu nič nevedia ani nemôžu. S Denčou spolu žijeme niekoľko mesiacov a viem, že to rozhodne nie je tak, ako rozprávajú. Len my dvaja vieme, čo medzi nami je a to je podstatné.

Zdroj: Clash of the Stars/adamkiraly_

Promotér organizácie IAF Peter „Píno“ Ondruš povedal, že posledný turnaj COTS si predplatilo až 300-tisíc sledujúcich, čo vychádza na zisk viac než 3 milióny eur. Je to pravda?

Nie je to pravda. Ani zďaleka toto číslo nie je správne. Ondruš nemôže mať žiadne relevantné informácie. Ide o čísla, s ktorými disponujem iba ja a ďalší traja majitelia Clashu. Nikto iný nevie, koľko PPV sa počas jednotlivých turnajov predá. Sú dve možnosti, ako to celé vzniklo. Prvá je, že buď si to „Píno“ myslel na základe toho, že máme 300-tisíc pozretí na Youtube – čomu neverím, pretože nie je taký naivný, a druhá možnosť je, že si to jednoducho vymyslel.