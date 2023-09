UFC zápasník Makhmud Muradov: Chcel by som poraziť Chimaeva, je to len človek, mám na to. Najťažší súper som ja sám (Rozhovor)

Vyspovedali sme známeho UFC zápasníka.

Začínal s boxom a kickboxom, v roku 2012 prešiel k MMA. Cez rôzne organizácie sa postupne vypracoval až do tej najprestížnejšej, americkej UFC. Zápasí v divízii stredných váh a má tam momentálne už šesť zápasov, pričom štyri vyhral. Naposledy nad nebezpečným Američanom Bryanom Barberenom.



Makhmud „Mach“ Muradov (33) z Uzbekistanu má v súčasnosti na konte dvadsaťšesť výhier a osem porážok. Čoskoro bude tiež trénerom v projekte Pyramída slávy: Nezastaviteľný, s ktorým prišla organizácia Fabriq MMA. Osem amatérskych bojovníkov zo Slovenska a z Česka dostane príležitosť zabojovať o zmluvu v najväčšej domácej organizácii Oktagon MMA.



Muradov bude trénovať český tím a jeho trénerským náprotivkom zo Slovenska bude ďalší UFC zápasník Ľudovít Klein. Na treťom turnaji Fabriqu prebehla kvalifikácia do tejto pyramídy a uzbeckého bojovníka sme sa preto pýtali aj na to, ako hodnotí turnaj a čo vraví na kontroverzný hlavný zápas večera.

Okrem iného prezradil aj svoje tipy na očakávané UFC duely tohto roka. Povedal, čo ho najviac motivuje v boji aj čo by si rád vyskúšal, ak by náhodou musel odísť z najprestížnejšej MMA organizácie.

Zdroj: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images



Na treťom turnaji Fabriq MMA prebehla kvalifikácia do Pyramídy slávy, pričom zápasili aj vaši zverenci. Ako dopadla kvalifikácia, ako hodnotíte výkony vašich zápasníkov a čo vravíte celkovo na turnaj?

Čo sa týka českej strany, neviem ešte, kto pôjde ďalej, čo sa týka Slovákov, niečo som započul, ale nepadlo ešte oficiálne stanovisko. Celkovo turnaj nebol zlý. Boli tam pekné zápasy, no všetky som nesledoval, keďže som sa sústredil najmä na mojich zverencov.

Keď ohlásili, že súperiť budú dva tímy pod vedením vás a Ľudovíta Kleina, veľa fanúšikov MMA si spočiatku myslelo, že sa budete s Kleinom biť v klietke. Je to skôr úsmevné, keďže ste od seba dve váhové kategórie, ale predsa len, ako by ste tipovali výsledok vášho potenciálneho duelu?

Áno, bolo ich veľa, ale môžu si to myslieť len tí, čo tomu nerozumejú. (smiech) Ten zápas by nemal zmysel. Nešiel by som s ním, sme iná váhovka. Lajoša mám rád, rešpektujem ho. Jeho kariéru sledujem už od čias, keď zápasil ešte v Oktagone, a prajem mu, aby v UFC stúpal stále len hore.





Hlavný zápas Fabriq 3 medzi Václavom Mikuláškom a Róbertom Kokym vyvolal pomerne slušnú dávku kontroverzie, keďže Koky stále utekal a Mikulášek v poslednom kole nepochopiteľne vzdal zápas. Ako tento krok hodnotíte vy?