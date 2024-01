21 Savage vydal sólový album po 6 rokoch. Má ísť o soundtrack k jeho debutovému filmu, prispel aj Travis Scott či Young Thug

Na očakávanom albume má 15 skladieb a mená ako Travis Scott, Metro Boomin či Doja Cat.

Reprezentant atlantského zvuku vydal prvý sólový album po šiestich dlhých rokoch. Názov novej štúdiovej nahrávky od 21 Savage nie je náhodný, ide o naozajstný „americký sen“. Jeho american dream má dokopy 50 minút, množstvo zvučných spoluprác a slúži ako sprievodný soundtrack k jeho debutovému filmu, ktorý má vyjsť pod rovnakým menom. V kinách bude mať premiéru tento rok 4. júla (na americký Deň nezávislosti).

Nový album zaznamenáva zmenu v raperovom živote od vydania jeho posledného albumu I am > I was v roku 2018. Nový album podrobne vystihuje jeho triumfy a pády za uplynulé obdobie. Zachytáva jeho problémy s imigráciou, ktoré medzičasom vyriešil. Album v spolupráci s Travisom Scottom, Young Thugom, Lil Durkom Metrom Boominom či Dojou Cat, pôsobí ako súdržné dielo. Poslucháčovi v ňom predkladá, aké to je žiť v jeho koži.

Rovnako ako koniec traileru k jeho filmu, aj album american dream ukazuje, ako sa 21 zmieril so svojou minulosťou. Vzdáva v ňom úctu jednotlivým etapám, ktoré prežil, aby raz mohol prerozprávať svoj príbeh. Daj nám v komentároch vedieť, ako sa ti páči jeho sólový comeback.