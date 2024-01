Mužské trendy v roku 2024: Hitom budú široké nohavice, zvieracie vzory, tvíd aj háčkované svetre

Si už pripravený na rok 2024? Spoznaj kľúčové tipy a triky na štýlové mestské outfity.

Zatiaľ čo niektoré módne trendy, ako napríklad barbiecore, (našťastie) zostali v roku 2023, väčšina vrátane quiet luxury bude aktuálna aj v dohľadnom čase. Poprední návrhári, influenceri, raperi, slávni športovci aj modelky však už predstavili množstvo nových štýlov, ktorými sa môžeš inšpirovať.

Hitom budú tvídové modely, ktoré preslávili módny dom Chanel, široké nohavice a šortky pod kolená či armádny štýl v novom šate, ktorý si zamiluješ.

Toto sú tipy a triky, vďaka ktorým ovládneš nasledujúcich 12 mesiacov. Nezáleží na tom, či si extrovert alebo introvert, tieto outfity využiješ v kancelárii, ale aj na večernom drinku s priateľmi. Je jasné, že nejde o jediné ani o posledné trendy v roku 2024 a tie najaktuálnejšie ti vždy včas predstavíme. Najbližšie už o niekoľko dní, hneď po skončení januárových týždňov módy v Miláne a Paríži.

Pozri si TOP 6 mužských trendov na tohtoročnú zimu, medzi ktorými nájdeš ťažké pleteniny, dlhé kabáty aj letecké bundy. Ženská móda v roku 2024 ponúkne minimalizmus, udržateľné materiály či neprehliadnuteľné metalické odlesky a flitre.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Tvídové modely

Úvod začíname materiálom, ktorý je síce charakteristický najmä pre módny dom Chanel, ale vznikol ako praktická tkanina pre farmárov v Škótsku a Írsku. Vďaka popredným návrhárom si však tvíd našiel svoje miesto aj na prehliadkových mólach (ako aj v šatníkoch naozaj bohatých starých mám) a tento rok ovládne mužskú módu.

Silueta z kolekcie jar/leto 2024 od značky Amiri. Zdroj: Amiri

A nie je to len v prípade značky Chanel, ktorá je dlhoročným šampiónom tkaných látok a materiálov. Perfektné návrhy sme videli v sezónnych kolekciách z dielní Amiri, Dior alebo Fendi, a to či už v podobe luxusných dvojdielnych oblekov, nadrozmerných kabátov, elegantných vrchných vrstiev na prechodné obdobie, ale aj hrubých košieľ s rôznymi vzormi.

Sofistikované oblečenie pre staré dámy, ale aj pre mladých cool mužov, ktorí chcú vyzerať luxusne. Ideš do toho?

Zdroj: Dior

Silvia Venturini Fendi predstavila viacero modelov z tvídu v kolekcii jar/leto 2024. Zdroj: Fendi

Formálne šortky v rôznych strihoch

Šortky sú povinnou výbavou v každom šatníku počas letných mesiacov, a ak nie si fanúšikom modelov z denimu, teplákoviny alebo zo syntetických tkanín, v roku 2024 si prídeš na svoje. V posledných sezónnych kolekciách si našli svoje miesto formálne modely šortiek v rôznych strihoch a všetko nasvedčuje tomu, že budú mať veľké zastúpenie v obchodoch.

Formálne šortky budú letným hitom. V tomto prípade ide o návrh z dielní módneho domu Valentino. Zdroj: Valentino

Zatiaľ čo kreatívny tím spoločnosti Valentino stavil na minimalistický vzhľad v bielej farbe s dĺžkou po kolená, Miuccia Prada a Raf Simons obliekli modelov do šortiek s vysokým pásom, ktoré boli také krátke, že nechávali väčšinu hornej časti stehna holú. V módnom dome Louis Vuitton debutoval Pharrell Williams ako kreatívny riaditeľ mužskej línie a jeho šortky boli elegantne vyhrnuté a doplnené o kožené opasky s charakteristickými sponami s iniciálami LV.

Výber necháme na tebe, ale nezabudni na to, že strih a dĺžku šortiek by si mal prispôsobiť šírke stehien. Zaujímavé a cenovo dostupné alternatívy nájdeš v ponuke značiek COS, Massimo Dutti aj The Frankie Shop.

Zdroj: Prada

Svoju víziu elegantných šortiek predstavil aj Pharrell Williams pre Louis Vuitton. Zdroj: Louis Vuitton

Veľmi široké nohavice

Sú pohodlné, praktické a veľmi cool. Ak ich ešte nemáš, mal by si to čo najskôr napraviť. Široké nohavice budú tvojím najvernejším spojencom v roku 2024 a možno aj roky po ňom. Tento strih skvele sadne takmer každej postave. Dôležité je ich správne skombinovať presne podľa tvojich proporcií, aby nezvýraznili malé nedostatky.

High-end modely predstavili v posledných mesiacoch všetky módne domy vrátane Balenciagy a Vetements, ktoré vedú bratia Demna a Guram Gvasaliovci, známi pre svoju lásku v extrémnych tvaroch a prehnaných objemoch.

Široké nohavice spod rúk Demnu Gvasaliu pre módny dom Balenciaga. Zdroj: Balenciaga

Veľmi široké strihy nohavíc sú však blízke aj iným kreatívnym riaditeľom – Pharrell Williams navrhol hneď niekoľko modelov v rôznych štýloch (od elegantných až po denimové) pre Louis Vuitton, Matthieu Blazy stavil na sofistikované dizajny s charakteristickým talianskym šarmom značky Bottega Veneta a Glenn Martens ukázal viacero extravagantných siluet s logom Diesel.

To, že tento trend si našiel cestu do šatníkov známych tvárí svedčí aj fakt, že áčkové rapové hviezdy, športovci aj influenceri ich nosia takmer neustále. Vyskúšaj ich a neoľutuješ to.

Zdroj: Louis Vuitton

Zdroj: Louis Vuitton

Quiet luxury

Quiet luxury alebo v preklade tichý luxus považujeme za jeden z najatraktívnejších módnych trendov v posledných rokoch a veríme, že bude v kurze dlhý čas. Minimalistický trend sa dostal do ulíc vďaka seriálu Succession a celebritám vrátane Kendall Jenner alebo Hailey Bieber, ktoré ukázali svoji dokonalý cit pre módu.

Staronová estetika, ktorá dnes zažíva hype, sa riadi heslom, že menej je viac. V prípade quiet luxury však za to „menej“ zaplatíš rádovo stovky eur. Zabudni však na tučný branding, ktorý každý uvidí z obrovskej diaľky.

Silueta z kolekcie pre-fall 2024 z dielní Louis Vuitton. Zdroj: Louis Vuitton

Trend je opakom rýchlo kvasenej módy, nevkusných a neprehliadnuteľných log značiek (jemné monogramy nepočítame, pozn. redakcie), ktorými sa ešte donedávna ukazovalo, že niekam patríš alebo minimálne máš finančné prostriedky na nákup dobre známych, drahých značiek.

Svoju víziu o tomto sofistikovanom štýle s nenápadnou estetikou nám v posledných sezónnych kolekciách ukázali viacerí hviezdni návrhári a módne domy, ktoré majú neodmysliteľné miesto na scéne, vrátane Louis Vuitton, Hermès, Sacai, The Row, Chanel či Loro Piana.

Prečítaj si článok o trende quiet luxury, kde nájdeš aj tipy a triky, ako docieliť perfektný vzhľad.

Zdroj: Sacai

Zdroj: Hermès

Zvieracie vzory

Zvieracie vzory sú späť vo svojej prepracovanejšej podobe než kedykoľvek predtým, a či už siahneš po kabáte, šortkách, alebo obuvi, je len na tebe. Určite sa však vyhni divokým kombináciám, ktoré spolu jednoducho nikdy nefungujú.

Zdroj: Saint Laurent

Hadie, leopardie a zebrie vzory sa v ženskej móde vyskytujú už od nepamäti, ale v mužských kolekciách nie sú také obľúbené. Posledné sezónne návrhy od značiek ako Dior, Saint Laurent, Vivienne Westwood či Wales Bonner však búrajú zaužívané stereotypy a návrhári sa poriadne vybláznili.

Kreatívny riaditeľ Saint Laurent (Anthony Vaccarello) umocnil klasické strihy kabátov a košieľ o celoplošný vzor s motívom leoparda, čo dodalo modelom sexepíl, zatiaľ čo Kim Jones poslal na mólo počas prehliadky Dior modelov v krátkych šortkách a obuvi so zvieracím vzorom.

Ak máš dostatok odvahy, tento trend je ako stvorený pre teba a budeš ho milovať.

Zdroj: Dior

Zdroj: Dior

Crochet

Ľahké pleteniny sú perfektnou voľbou v priebehu jari či leta, čoho dôkazom je ich bohaté zastúpenie v sezónnych kolekciách viacerých renomovaných značiek. V popredí sú najmä háčkované modely vrchných aj spodných vrstiev – od búnd cez kardigány a košele až po šortky, ktoré na prvý pohľad pripomínajú kuchynské utierky u babičky.

Návrhár Mike Amiri stavil na crochet v kolekcii na sezónu jar a leto 2024. Zdroj: Amiri

Známu techniku si osvojili návrhárske tímy značiek ako Amiri, Marine Serre, Hermès či Fendi a vytvorili atraktívne kúsky, v ktorých ovládneš ulice aj dovolenkové rezorty.

Spomedzi všetkých pokusov nás najviac oslovili minimalistické háčkované súpravy v neutrálnych farbách z kolekcie jar/leto 2024 od značky Amiri, pletené tielka v rôznych farbách Fendi či motív háčkovaného vzoru na bielej košeli od francúzskej módnej ikony Hermès na poslednej fotografii.

Zdroj: Fendi

Zdroj: Hermès

Pracovná móda s nádychom luxusu

Workwear nie je vo svete módy žiadnou novinkou, avšak teraz si našiel miesto v high fashion a bude horúcim hitom.

Medzi kľúčové prvky workwearu patria modely oblečenia ako robustné denimové bundy v rovných strihoch, široké carpenter nohavice, flanelové košele, menčestrové nohavice aj klasické modré rifle, ako napríklad model Levi's 501.

Silueta zo spoločnej kolekcie značiek Sacai a Carhartt WIP. Zdroj: Sacai

Keďže streetwear sa z mužského šatníka prakticky vytráca, do popredia sa dostáva pracovné oblečenie, ktoré ponúka praktické a úžitkové odevy. Anoraky a parky zdobené reflexnými pruhmi alebo žiarivými farbami, kardigány a košele s viacerými vreckami, ako napríklad nádherné elegantné modely značky Prada, cargo nohavice so štyrmi funkčnými vreckami sa stali novými základnými prvkami mužskej módy.

Nemožno opomenúť ani značky Fendi a Sacai, ktoré v rámci svojich kolekcií inšpirovaných pracovným odevom predviedli zástery, blúzky a kombinézy.

Vplyv streetwearu, ktorý môžeš poznať z portfólia značiek ako Carhartt WIP, Dickies či Timberland, je viditeľný a už teraz sa tešíme na pokračovanie tohto trendu. Atraktívne alternatívy k high fashion kúskom nájdeš na naše prekvapenie aj v Zare či Arkete.

Zdroj: Hed Mayner