TOP 6 mužských trendov na túto zimnú sezónu: Priprav sa na grungecore, dlhé kabáty či ťažké pleteniny

Zabudni na dlhé fishtail parky a obtiahnuté rifle. Ak plánuješ v nasledujúcich mesiacoch držať krok so svetom módy, si na správnom mieste.

Jeseň a zimu síce mnohí považujú aj za jemne pochmúrne ročné obdobia, na druhej strane sa však počas nich môžeš pripraviť na novú sezónu mužskej módy, ktorá ti rozšíri obzory.

Návrhári a kreatívni riaditelia počas posledných týždňov módy predstavili sezónne kolekcie, ktoré už nájdeš v obchodoch. Priprav sa na nové strihy klasických siluet, hry farieb, prémiové materiály, ale aj vintage estetiku a nadčasovú mužskú eleganciu.

Spoznaj najnositeľnejšie módne trendy na sezónu jeseň/zima pre mužov. Nezáleží na tom, či si extrovert alebo introvert, tieto tipy využiješ rovnako v priestoroch kancelárie, ale aj na drinku v bare.

Článok neodráža názory celej redakcie. Pri výbere ide o subjektívny názor autora a časti autorov. Ak chceš aj túto zimu nosiť dlhé fishtail parky a obtiahnuté rifle, je to na tebe.

Ťažké pleteniny

S príchodom obdobia jeseň/zima sú pletené svetre, kardigany a podobne neodmysliteľnou súčasťou každého šatníka, a to nielen toho ženského, čo dobre vedia aj poprední návrhári, ktorí pre tohtoročnú sezónu vytvorili desiatky zaujímavých mužských dizajnov ťažkých pletenín.

Hrubá pletená polokošeľa od módneho domu Zegna. Zdroj: Zegna

Aktuálne trendy v pleteninách sú oveľa odvážnejšie a výraznejšie ako minulý rok. Priprav sa na menej konvenčné modely ako zvyčajne – od spracovania tkanín, cez hmotnosti priadze až po nové tvary, ktoré definujú experimentálnejší prístup k mužskej móde.

Ak si vyberieš správny kúsok, budeš ho chcieť nosiť každý deň a pri dobrom zaobchádzaní ti vydrží možno celý život. Našim favoritom sú luxusné modely z prémiových materiálov od módnych domov Jil Sander či Zegna, ale atraktívne vyhotovenia nájdeš aj v obchodoch ako Zara, COS alebo Arket. Nezabudni skontrolovať tento článok.

Sveter Jil Sander z kolekcie jeseň/zima 2023. Zdroj: Jil Sander

Dvojfarebný rolák z hrubej vlnenej priadze od módneho domu Bottega Veneta. Zdroj: Bottega Veneta

Workwear

Workwear nie je vo svete módy žiadnou novinkou, keď najmä v období deväťdesiatych rokov išlo o každodennú uniformu hviezdnych raperov na čele s Tupacom a Biggiem. Popularite sa však teší aj v súčasnosti.

Silueta zo spoločnej kolekcie značiek Sacai a Carhartt WIP. Zdroj: Sacai

Pri pohľade na prehliadky mužských kolekcií na sezónu jeseň/zima 2024 sme identifikovali viacero vplyvov streetwearu vrátane pracovného oblečenia, ktoré môžeš poznať z portfólia značiek ako Carhartt, Dickies, Levi's, Timberland a podobne.

V high fashion nás zaujala reinterpretácia luxusných montérkových nohavíc spod rúk návrhára Matthieua Blazyho pre módny dom Bottega Veneta, utilitárne uniformy Sacai či Balenciaga, ale aj minimalistické dizajny vrchných dielov od značky Jil Sander.

Medzi kľúčové prvky workwearu patria modely oblečenia ako robustné denimové bundy v rovných strihoch, široké carpenter nohavice, flanelové košele, menčestrové nohavice aj klasické modré rifle, ako napríklad model Levi's 501.

Modely z mužskej kolekcie na sezónu jeseň/zima 2023 od Louis Vuitton. Zdroj: Louis Vuitton

Zdroj: Louis Vuitton

Hra kontrastov

Ak chceš byť v uliciach neprehliadnuteľný, ďalší trend je ako stvorený pre teba. Hra kontrastov si získala naše srdcia vďaka hravosti, ktorá posunie tvoje jesenné, respektíve zimné outfity na úplne nový level štýlu.

Silueta Henrik Vibskov na sezónu jeseň a zima 2023. Zdroj: Henrik Vibskov

Maximalizmus a takzvané dopamínové obliekanie sú ústrednými prvkami najnovších módnych vĺn a trend pútavých kontrastov na tento vývoj nadväzuje. Mysli na farby, ako sú výrazná ružová a magenta, ako aj na modré tóny hraničiace s kobaltovou a tyrkysovou. Kombinuj ich s odvážnymi kontrastnými farbami, ako je biela a čierna, najlepšie v súrhe s vlnenými materiálmi.

Tento trend bude dominantný najmä vo vrchných odevoch, ako sú kabáty, ale aj v hrubých pleteninách, klasických blejzroch a nohaviciach. Objav novinky od značiek Henrik Vibskov, Paul Smith, Valentino, Etro či Dsquared2 a ukáž v zimných mesiacoch svoje odvážne ja.

Hra kontrastov v podobe siluety od značky Dsquared2. Zdroj: Dsquared2

Dlhé kabáty

Sila dlhého kabáta je všeobecne známa a posledné týždne módy sa postarali o to, aby sa jeho potenciál maximálne využil, keď návrhári predviedli niekoľko najlepších modelov v posledných sezónach.

Sezóna jeseň/zima 2024 patrí aj dlhým kabátom. Toto je model od značky AMI Paris. Zdroj: AMI Paris

Zatiaľ čo kabáty z dielní AMI Paris boli masívne, pevné, frajerské a predovšetkým v nositeľných farebných odtieňoch, v ateliéri Dolce & Gabbana stavili na teatrálnosť a umelecké spracovanie.

Anthony Vaccarello vytvoril pod hlavičkou Saint Laurent ďalšie dôkladné modely ako stvorené pre úspešných mužov, ktorí vedia, čo chcú nosiť. Ak hľadáš cenovo dostupné alternatívy v dobrej kvalite, odporúčame skontrolovať ponuku značiek ako COS, Massimo Dutti či The Frankie Shop.

Tento štýlovo univerzálny a nadčasový trend musíš vyskúšať, a to bez ohľadu na to, či si doteraz nevlastnil žiadny kabát. Nepochybujeme o tom, že mu prídeš na chuť.

Dlhý kabát z dielní módneho domu Saint Laurent. Zdroj: Saint Laurent

Letecké bundy

Letecké MA-1 bundy sú klasikou, po ktorej pravidelne siahajú poprední návrhári už niekoľko desaťročí. Poslúžia ako základ tvojho šatníka a tohtoročná zimná sezóna im patrí.

Prvú „bomberu“ vytvorila spoločnosť US Army Aviation Clothing Board v roku 1917, aby udržala pilotov z prvej svetovej vojny v teple, ale pre sezónu jeseň/zima 2024 veľké odevné značky predstavili nové pohľady na klasickú leteckú bundu.

Letecká MA-1 bunda v podaní Rafa Simonsa a Miuccie Prada. Zdroj: Prada

V Prade sa Raf Simons odklonil od normy a držal sa svojej charakteristickej nadrozmernej siluety, avšak s jemným dotykom Miuccie Prada. Dolce & Gabbana predstavilo kožené bomberové bundy s vejárovitými rukávmi a pevne stiahnutým pásom, zatiaľ čo kreatívny tím módneho domu Gucci ukázal metalické vyhotovenie v perfektnom skrátenom strihu a návrhárka Hed Mayner vyzbrojila svoju boxy verziu ľahkým nylonom.

Ak by sme mali vybrať len jeden typ produktu zo zoznamu, za ktorý sa oplatí minúť väčší obnos peňazí, išlo by o bundu, respektíve kabát, a to z jednoduchého dôvodu. Vydrží ti niekoľko dlhých rokov.

Návrh bombery od izraelskej návrhárky Hed Mayner. Zdroj: Hed Mayner

Nádherný model leteckej bundy v metalickom odtieni od módneho domu Gucci. Zdroj: Gucci

Grungecore

Posledný trend, ktorý s ľahkosťou zakomponuješ do svojich každodenných outfitov v zimnom období, je grungecore. Roztrhané rifle, rozrezané svetre a nadrozmerné kardigany. Grunge je späť a vyzerá tak trochu povedome. Návrhári sa vo veľkom zamerali na trend, ktorý spopularizoval Kurt Cobain a svojím spôsobom je v našich životoch celý čas.

Grungecore v podaní parížskeho ateliéru Egonlab. Zdroj: Egonlab

Vedenie Gucci poslalo na prehliadkové mólo modelky v spraných úpletoch a malých čiapkach, ktoré v zime nevyzerajú inak ako dobre, zatiaľ čo v Givenchy boli kárované košele spod rúk Matthewa M. Williamsa vrstvené a s modelmi vo vintage estetike.

Jednej z obľúbených značiek Harryho Stylesa s názvom Egonlab je téma grunge blízka a výsledkom sú modely ako vystrihnuté zo záznamov garážových koncertov z deväťdesiatych rokov.

Doplň svoj šatník o vintage modely károvaných košieľ, špinavé rifle s množstvom dier alebo o vyťahané pletené kardigany v rôznych farbách a vyhral si. Skvelé kúsky nájdeš v sekáčoch, čo nezaťaží ani tvoj rozpočet.

Zaujímavú siluetu v štýle grungecore predstavil aj módny dom Louis Vuitton. Zdroj: Louis Vuitton