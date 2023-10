15 vrchných vrstiev pre mužov aj pre ženy, do ktorých sa oplatí investovať túto sezónu

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali modely od značiek Nike, Carhartt WIP, Daily Paper či A-COLD-WALL*. Nájdi si svoj nový milovaný kúsok.

Teraz, keď je tu jeseň, máme na prvom mieste v zozname sezónne vrchné vrstvy – bundy, vesty, vrchné košele alebo kabáty, ktoré využiješ ako prechodný kúsok alebo až do budúcoročnej jari.

Áno, vrchné vrstvy slúžia predovšetkým na zahnanie chladu, ale zároveň dodávajú každému outfitu identitu, a to aj tomu najjednoduchšiemu. Vybrali sme najlepšie bundy, ktoré môžeš nakupovať už teraz, od klasických športových siluet cez uvoľnené streetwearové strihy a denim až po high-end vyhotovenia za stovky eur.

Prejdi nadol a nakupuj sezónne vrchné vrstvy podľa nášho výberu.

Muži

Nike Woven Insulated Military Vest – 99,95 €

Začíname ľahšou vrchnou vrstvou od značky Nike v podobe vatovanej vesty, ktorá vychádza z armádnych uniforiem a je ako stvorená na vrstvenie s ďalšími kúskami. Okrem svetlého vyhotovenia s prešívanými panelmi a s dvomi bočnými vreckami je k dispozícii aj svetlozelená verzia za rovnakú cenu.

Carhartt WIP Moreau Shirt Jacket – 199 €

Ikona streetwearu, ktorá každú sezónu ponúka kvalitné a štýlové oblečenie aj doplnky za férové ceny. Inak to nie je ani v roku 2023, keď dizajnérsky tím spoločnosti Carhartt WIP vytvoril viacero zaujímavých vrchných vrstiev vrátane tejto károvanej vrchnej košele v modro-sivo-bielej schéme za 200 eur.

Daily Paper Riyo Vest – 200 €

Áno, ikonické páperové vesty s výplňou z kačacieho peria s logom Moncler sú cool, ale za pätinu z ich ceny kúpiš napríklad tento atraktívny variant s logom holandskej značky Daily Paper. Svetlosivý model s výplňou z recyklovaného polyesteru je potiahnutý tonálnym monogramom v metalických odleskoch a ľahko ho zladíš s akýmkoľvek tričkom alebo s hrubou mikinou počas chladných jesenných dní.

Nike Tech Fleece Reimagined Jacket – 200 €

Naše srdcia si získala aj táto sofistikovaná novinka z dielní spoločnosti Nike v podobe košeľovej bundy z technických tkanín v univerzálnom čiernom vyhotovení, ktorú využiješ na viacero spôsobov a stále budeš fresh. Cena za tento nadčasový model bundy v mierne boxy strihu je 200 eur.

Carhartt WIP OG Arcan Jacket – 249 €

V produktovom portfóliu značky Carhartt WIP sme objavili aj ďalší sezónny kúsok, ktorý budeš chcieť vo svojom šatníku. Konkrétne ide o nadčasový model pracovnej bundy OG Arcan s hlbokými vreckami a so zapínaním na gombíky aj zips. Prechodnej bunde dodáva výrazný sexepíl svetlé farebné vyhotovenie so zlatými detailmi a logo Carhartt WIP umiestnené na ľavom vrecku.

MISBHV Embossed Nylon Anorak Jacket – 540 €

Veríme, že tvoju pozornosť si získa aj nylonová bunda od poľskej streetwearovej značky MISBHV, ktorú nosí množstvo svetových aj domácich celebrít vrátane Kylie Jenner, Rihanny, Belly Hadid alebo Nik Tenda. Čierne telo z technických materiálov je doplnené o tonálny monogram a patenty s elastickým sťahovaním. Cena je rovných 540 eur.

Daily Paper Rovin Jacket – 550 €

Ďalšia bunda v zozname je opäť od holandskej značky Daily Paper a s radosťou by sme ju nosili aj my. Model s názvom Rovin je vyrobený z prémiovej kože s vyšúchanou úpravou, má dve šikmé vrecká z bočných strán, rebrované manžety a zapínanie na gombíky. Výšivka Daily Paper zdobí hruď, zatiaľ čo na zadnej strane je umiestnené autorské umelecké dielo s nápisom Wake To Action. Cena na úrovni 550 eur je priamoúmerná kvalite aj spracovaniu.

Poutnik by Tilak GTX Jacket – 589,95 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj tento klenot českej outdoorovej módy – bundu s vrstvou Gore-Tex®, na ktorej vzhľade pracoval dizajnérsky tím štúdia Boa a Errolson Hugh (zakladateľ značky ACRONYM®). Minimalistický vzhľad dopĺňajú prvotriedne materiály a technické vychytávky v podobe otvorov na vetranie a podobne.

A-COLD-WALL* Bleached Denim Jacket – 690 €

Ak preferuješ štýl pred funkčnosťou a odolnosťou aj v najtvrdších podmienkach, potom máme pre teba tip v podobe modelu denimovej bundy z poslednej kolekcie značky A-COLD-WALL*, ktorú vedie Samuel Ross. Britský návrhár v tomto prípade stavil na uvoľnenú siluetu s mierne predĺženými rukávmi, ktorú zahalil do ručne vytvoreného batikovaného vzoru v odtieňoch modrej a bielej.

Heron Preston Ex-Ray Nylon Windbreaker Jacket – 720 €

Medzi najvýraznejších návrhárov vo svojej generácii patrí aj Heron Preston, ktorý začínal s tvorbou po boku Virgila Abloha. Odvtedy ubehlo veľa času a v rámci svojej novej sezónnej kolekcie predstavil aj túto nylonovú bundu odolnú voči vetru v čiernej farbe s charakteristickými motívmi značky vrátane oranžového označenia a nápisu Heron.

Ženy

Adidas Originals Polar Jacket – 150 €

Pri zostavovaní zoznamu sme mysleli aj na ženy, pre ktoré sme vybrali päť rôznych modelov vrátane tohto kúska Adidas Originals. Svetlá bunda má okrem flísovej spodnej časti aj vatované panely vo vrchnej časti, ktoré majú výplň z recyklovaného polyesteru a ochránia ťa pred chladom. Cena na úrovni 150 eur je úplne v poriadku, čo povieš?

Nike Sportswear Essential Jacket – 152,95 €

Za približne rovnakú cenu (150 eur) môžeš získať aj túto základnú bundu s logom Nike, ktorá je vyrobená z veľmi pevného syntetického vlákna a zároveň má veľmi trendy uvoľnený strih. Ak ťa nezaujala oranžová farba s jarnou atmosférou, v predaji je aj nadčasový čierny variant.

Daily Paper Rony Puffer Jacket – 260 €

V produktovom portfóliu značky Daily Paper sme našli aj dve zaujímavé sezónne bundy pre ženy. Prvý model s názvom Rony je originálnou iteráciou klasickej vatovanej/páperovej bundy, má skrátený strih a je vyrobený z nepremokavej tkaniny s voskovaným povrchom a má skrytý zips aj zapínanie na gombíky. Hruď zdobí logo.

Daily Paper Rasra Varsity Jacket – 350 €

Univerzitná bunda Daily Paper Rasra je vyrobená z vlnitého materiálu sherpa s tonálnou podšívkou a vlastným prúžkovaným pleteným rebrovaním. Bunda je vybavená košeľovým golierom, kovovým zipsom a rôznymi umeleckými nášivkami na prednej a zadnej strane.

Záver zoznamu patrí unisex modelu bundy od značky Y-3, ktorá disponuje odolným telom z recyklovaného polyamidu a avantgardným dizajnom s rukopisom japonského návrhára Jódžiho Jamamota. Predĺžená silueta v čierno-bielej schéme s logom na rukáve so zapínaním na gombíky je vhodná k rifliam aj športovým nohaviciam. Cena je približne 440 eur.