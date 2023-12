„Karlíta mi bolo ľúto,“ okomentoval Attila Végh zápas Terminátora s Pirátom. Veteránovi poslal tvrdý odkaz

Attila Végh a Karlos „Terminátor“ Vémola sa v klietke pobijú už budúci rok.

Na turnaji Oktagon 51 proti sebe zápasili skúsení „Terminátor“ Vémola a Samuel „Pirát“ Krištofič. Hoci bol Vémola obrovským favoritom zápasu, po niekoľkých minútach podľahol Pirátovmu tlaku hneď v prvom kole.

Zápasník Atilla Végh v rozhovore pre CNN Prima povedal, že by si mal Terminátor vyberať seberovných súperov, ktorí sú v jeho veku. „Karlíta mi bolo ľúto,“ komentoval Végh zápas Terminátora. „Už tak od tridsiatej sekundy som videl, že nemá šancu. Pirát robil, čo mal natrénované, a vyšlo mu to,“ okomentoval.

„Za tie štyri roky, čo on zápasil, tak neurobil žiadny pokrok. Skôr sa zhoršil. Čím viac má zápasov, tým viac cúva späť, nejde dopredu. Sám uznáva, že nie je najmladší. Možno by si mal uvedomiť, že nie je čas súperiť s mladými, ale so seberovnými súpermi,“ povedal zápasník. Attila Végh sa s Terminátorom stretne 8. júna 2024 v pražskom Edene.