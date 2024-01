Na samote pri lese. Sleduj luxusnú drevenicu v Demänovskej Doline s výhľadom na zasneženú prírodu

Architekti z renomovaného bratislavského ateliéru navrhli interiér chaty pre mladú rodinu. Výsledok je perfektný.

Ak si fanúšikom práce ateliéru RULES architekti, máme pre teba dobrú správu. V nasledujúcich riadkoch nájdeš nový projekt s ich charakteristickým rukopisom.

Rudolf Lesňák spoločne so svojím tímom potvrdili svoj cit pre detail a výsledkom je luxusný interiér drevenice v Demänovskej Doline, ktorá má tri výškové úrovne a vstup na strednom poschodí na osi objektu. Zádverie obsahuje miesto na prezúvanie, vetrovky, dostatok zrkadiel a toaletu. Zo zádveria je vstup do dennej zóny. Úžitková plocha chaty pre mladú rodinu je 180 štvorcových metrov.

Drevenica má napriek intenzívnej výstavbe naokolo len pár susedov s podobnou architektúrou, vďaka čomu celá zástavba pôsobí jednotne a kultivovane. Od okolia ju oddeľuje les, takže v chate aj mimo nej je ticho a súkromie.

Dom sa nachádza na kopci, pričom čisté a presné línie moderného zariadenia, ktoré je vo veľkej časti vyrobené na mieru, kontrastujú s hrubým rustikálnym drevom na fasáde a vytvorili harmonický priestor s útulnou atmosférou.

Dizajn interiéru rešpektuje drevené konštrukcie obvodových stien aj stropov, ktoré nechali architekti v plnej miere priznané. Drevenica mala už v pôvodnom stave veľkorysú dispozíciu, ktorú skúsení architekti nechali až na niekoľko malých detailov v pôvodnej forme.

Drevenica má nádhernú architektúru. Zdroj: RULES, BoysPlayNice

Po vstupe do dennej zóny je na ľavej strane kuchyňa s jedálňou, ktorej dominuje okrem rustikálnej linky veľký jedálenský stôl z dreva pre osem osôb v strede miestnosti, ktorý je nasmerovaný na terasu s výhľadom na les.

Napravo je obývacia miestnosť s veľkou sedačkou, ktorá je nasmerovaná do centra priestoru. Zo všetkých strán ponúka výhľad na kozub uprostred, ktorý obkolesuje drevené schodisko z masívu – zo strany zádveria vedie do suterénu, z obývačky na horné poschodie so spálňami.

Hore sú dve veľké izby a kúpeľňa. Priestor hlavnej spálne má vďaka šikmým stropom, priznaným klieštinám, drevenému obkladu a červenému osteniu sám osebe silný dizajn, ktorý podčiarkuje neutrálnym nábytkom na mieru. Vzhľadom na sezónne využitie spálňa dýcha a obsahuje len to dôležité – posteľ, rozkladaciu sedačku a skrinky.

Na najnižšej úrovni je veľká spoločenská miestnosť s obývačkovým sedením a malou kuchyňou s priamym prístupom na pozemok. Nechýba ani hosťovská izba, kúpeľňa a lyžiareň.

Atraktívnym a neprehliadnuteľným prvkom sú aj červené rámy okien, ktoré dodali víkendovej drevenici jedinečný výraz.

Zdroj: RULES, BoysPlayNice

V interiéri dominuje drevo

Drevo v akejkoľvek podobe patrí k chatám a RULES architekti tento hrejivý prvok využili v maximálnej možnej miere – nájdeme ho všade, od podláh cez nábytkové zostavy až po obklady na stenách a strope, čo pôsobí veľmi útulne a zároveň vkusne. Okrem množstva dreva si nás získali aj mäkké solitéry (sedacie súpravy, postele) a moderné prvky vrátane LED svietidiel v strope.

Pozri si galériu od štúdia BoysPlayNice, vďaka ktorej si vychutnáš detailnú prácu architektov z ateliéru @rulesarchitects.