Známy zlodej iPhonov prezradil svoj trik. Na toto si dávaj pozor

Zlodeji svojou zručnosťou dokážu obísť biometrické odomykanie aj sledovanie cez funkciu Nájsť.

Na svoje osobné veci si treba dávať veľký pozor. Výnimkou nie sú ani smartfóny, ktoré sa v dnešnej modernej dobe stávajú častým terčom zlodejov. Magazín Wall Street Journal vyspovedal odsúdeného zlodeja iPhonov Aarona Johnsona. Upozornil na to portál rewind.sk.

Aaron Johnson je zlodej, ktorého súd poslal za mreže pre ukradnutie iPhonov v hodnote 300-tisíc amerických dolárov. Trest si odpykáva vo väzení v USA. Sám však upozornil, že ukradol oveľa viac, niekde v rozmedzí 1 až 2 milióny dolárov.

Zlodeji využívajú ľudskú dôverčivosť

Zlodeji podľa Johnsona svojou zručnosťou dokážu obísť biometrické odomykanie aj sledovanie cez funkciu Nájsť. Tajomstvo úspechu spočíva v manipulácii a schopnosti nadviazať kontakt s cudzím človekom, napríklad niekde v bare.

Johnson to robil tak, že sa cielene zoznámil s ľuďmi pod vplyvom alkoholu. Obeť sa vždy snažil zaujať, priateľsky a dôverne sa s ňou rozprával a v priebehu večera ju vždy poprosil, že by chcel zostať v kontakte. Vypýtal si tak telefón obete, aby mu doň napísal svoje číslo či mail. Úmyselne však popritom zablokoval mobil a následne majiteľa požiadal, aby ho odomkol. Keď majiteľ zadával PIN kód, Johnson to videl a zapamätal si ho.

Následne mu stačilo už len zariadenie ukradnúť. Johnson objasnil, že vďaka kódu vedel zmeniť Face ID a vypnúť službu Nájsť. Zlodej tak získal prístup k celému obsahu zariadenia, ako sú bankové aplikácie či heslá uložené v poznámkach. Potom už len telefón obnovil do továrenských nastavení a niekomu predal.

Tipy, ako predísť podvodu:

Nezadávaj heslo do smartfónu pred niekým, koho nepoznáš.

Heslá si neukladaj v jednoducho čitateľnej poznámke, ale využi funkciu Zamknutie s osobitným heslom.