Víťazka Farmy Lucia Gašparíková: Za správanie k Adamovi sa hanbím. Za jednou vecou si však stojím (Rozhovor)

15. séria Farmy má svoju víťazku. Po napínavom finále sa ňou stala 40-ročná Lucia Gašparíková z Topoľčian. V rozhovore nám povedala, ako sa vyrovnala s kritikou na internete, ako si plánuje užiť peniaze a čo bolo na Farme najdrsnejšie.

Azda všetci fanúšikovia známej reality šou Farma sa zhodnú na tom, že finále 15. série patrilo k jedným z najdramatickejších. Po výraznom vedení Niki v niekoľkých disciplínach aj diváckom hlasovaní si rozprávkovú výhru vo výške 83-tisíc eur nakoniec odniesla 40-ročná fitneska z Topoľčian Lucia Gašparíková. V poslednej disciplíne pílenia dreva visiaceho na lanách totiž vytiahla všetky tromfy a stala sa tak absolútnou víťazkou jubilejnej Farmy.

Slováci sa však už pri niektorých epizódach a následne po Luciinom víťazstve rozdelili na dva tábory. Okrem základne fanúšikov sa tak brunetka musí pasovať aj s návalom kritiky a poriadne ostrými komentármi. Mnohí jej totiž nemôžu zabudnúť psychický nátlak, ktorý vyvinula na finalistu Adama Rohárika.

Víťazkou 15. série Farmy sa stala Lucia Gašparíková. Zdroj: TV MARKÍZA/FARMA

V rozhovore nám prezradila, ako vníma svoje správanie s odstupom času, ale aj čo bolo na Farme najťažšie a ako si plánuje užiť výhru. „S manželom nám to stále nedošlo. On a svokor radi stávkujú za euro a očakávajú miliónovú výhru a ja sa im vždy smejem a vravím si, bože, načo to robíte, veď aj tak nikdy nič nevyhráte. Vždy som bola pesimista a zrazu sa v štyridsiatke dožijem toho, že práve ja vyhrám veľké prachy. Skrátka nikdy nehovor nikdy,“ hovorí pre Refresher Lucia Gašparíková.

Vo finále to bolo naozaj tesné. Po diváckom hlasovaní to vyzeralo tak, že vyhrá Niki. Ty si však suverénne zabodovala v poslednej disciplíne a stala si sa tak víťazkou 15. série. Čo sa v tebe v danej chvíli odohrávalo, aké boli tvoje bezprostredné pocity?Určite som to nečakala, pretože všeobecne som išla do posledného duelu, teda do finále s tým, že ja určite nebudem tým víťazom. Trošku som si tak podkopávala sebavedomie vplyvom všetkých okolností, ktoré tam boli. Stále som tiež považovala Niki za silnú hráčku a obdivujem Denisov mindset. Oboch som preto pasovala na víťaza.

Okrem toho som tušila, že hlasy divákov budú naklonené na ich stranu. Tesne pred finále nám povedali, že jednotlivé body za náskok v hlasovaní budú rozhodovať o sekundách, kto kedy vyštartuje skôr a neskôr v rámci poslednej štvordisciplíny. V tom momente som si povedala, že nehrozí, aby som v daný večer zvíťazila. Niečo sa však vo mne zlomilo a povedala som si okej, idem jednoducho zabojovať, idem na plný plyn, keď už som sa tam odhodlala prísť. Ja som totiž pôvodne na finálový večer ísť nechcela.

Nakoniec som to dala na dvesto percent, v prvom rade vďaka rodine, ktorá tam bola, veď od začiatku som to robila kvôli nej. No a v neposlednom rade kvôli sebe. Potrebovala som odchádzať s pocitom, že som do toho dala všetko.

Stihla si si už nejakým spôsobom užiť výhru? Čo s ňou plánuješ urobiť?Včera sme sa na tom smiali s mužom a pýtali sme sa jeden druhého: Tebe dochádza, že sme vyhrali nejaké peniaze? Zatiaľ nám to veľmi nedocvaklo.