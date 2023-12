Tesla predstavila pokročilého humanoidného robota. V budúcnosti by mal nahradiť ľudskú prácu

Tesla v utorok zverejnila ukážku najnovšej verzie prototypu pokročilého humanoidného robota Optimus Gen 2. V zverejnenom videu, v ktorom robot drepuje, prechádza sa popri cybertruckoch či skúša uvariť vajíčka, je evidentný technologický pokrok oproti jeho prvej verzii.

Je rýchlejší, ľahší, má precíznejšiu manipuláciu s jemnými predmetmi, senzory vo všetkých prstoch, lepšiu rovnováhu a ovládanie celého tela ako pôvodný model. Softvérový inžinier Julian Ibarz sa na sociálnej sieti X (predtým Twitter) vyhlásil, že vo videu nie sú použité žiadne efekty a všetko je skutočné. Pochválil aj tím, ktorý na prototype robota pracoval.

Everything in this video is real, no CGI. All real time, nothing sped up. Incredible hardware improvements from the team. https://t.co/y5QNYaZy0M