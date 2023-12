Vzkriesenie Iron Mana sa nechystá. Tonyho Starka do MCU žiadnym zázrakom nevrátime, definitívne odkázal šéf Marvelu

Iron Man je mŕtvy a tak to aj ostane, tvrdí Kevin Feige.

Na otázky, či sa Iron Man v podaní Roberta Downeyho Jr. vráti do marveloviek, už poznáme odpoveď. Okolnosti ozrejmil a potvrdil samotný prezident Marvel Studios Kevin Feige pre magazín Vanity Fair, ktorý sa pýtal, či by vzkriesil Tonyho Starka.

„Tento moment si ponecháme a už sa ho nedotkneme. Všetci sme veľa rokov tvrdo pracovali, aby sme sa k tomu dostali, a nikdy by sme to nechceli žiadnym magickým spôsobom vrátiť späť,“ spresnil Feige, prezident Marvel Studia, pre The Hollywood Reporter.

V Endgame dostala postava úžasný koniec a pre režisérov išlo o vôbec najťažšiu scénu z natáčania celého filmu. Dlho museli premýšľať nad tým, ako mu dajú zbohom tak, aby to slúžilo filmu a zároveň aby nenahnevali fanúšikov a nesklamali samých seba. Stále však ide o komiksy a tvorcovia síce technicky nemusia vzkriesiť Iron Mana, no nedá sa úplne vylúčiť, že by sa Robert objavil v nejakej inej dimenzii ako úplne iná postava.

Zdroj: Marvel

Na začiatku Roberta Downeyho Jr. do roly Iron Mana takmer odmietli pre jeho minulosť (zatknutie v apríli 1996, držanie heroínu, kokaínu a nenabitej zbrane). Feige a režisér Jon Favreau však boli stopercentne rozhodnutí, že herec vo filme stvárni titulného superhrdinu, a podľa slov fanúšikov urobili dobre.