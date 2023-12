Sexualita v starovekom Grécku: Bežný bol sex s dospievajúcimi chlapcami, štátna prostitúcia a dohodnuté manželstvá

Staroveké Grécko je, čo sa sexuality týka, známe aj vďaka pederastii – pohlavnej náklonnosti muža k mladým chlapcom, ktorá sa kedysi považovala za úplne normálnu.

Štátna prostitúcia, dohodnuté manželstvá a tresty za zvádzanie zadaných žien prísnejšie než za znásilnenie. To, čo nám dnes príde byť ďaleko za hranicou normálnosti, bolo v jednej z najväčších civilizácii ľudstva úplne bežné.

Starí Gréci vnímali sexualitu ako neoddeliteľnú súčasť sveta a spájali ju aj s jeho vznikom.

Teogónia (pozn. red. názory na zdrodenie sveta a bohov) starého Grécka bola plná vrážd, polygamie, mizogýnie, incestu, homosexuality a zmiešaných manželstiev.

Aj pri tom všetkom zostáva Staroveké Grécko neslávne známe najmä vďaka pederastii – úchylnej pohlavnej náklonnosti muža k dospievajúcim chlapcom, ktorá sa v ňom považovala za tradíciu.

Ešte predtým než sa bližšie pozrieme na to ako vyzeral milostný život starých Grékov, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Preto, ak sa ti naše články ohľadne vnímania sexuality rôznymi starovekými civilizáciami páčia, podporiť nás môžeš vstupom do klubu Refresher+.

Láska bez hraníc

Ako píše portál The Conversation, v starovekom Grécku bolo bežné, že mužov priťahovali nielen ženy, ale aj iní muži. Napriek tomu sa ich milostný život líšil od toho, aký by sme dnes mohli pripísať bisexuálnym mužom. Vzťahy medzi rovnako starými mužmi boli totiž len veľmi zriedkavé. Omnoho rozšírenejšie boli milostné vzťahy starších mužov s dospievajúcimi chlapcami – tzv. pederastia.

Pederastia. Zdroj: Youtube/@Crazy Histories

Pederastiu uznával napríklad aj známy filozof Platón, ktorý tvrdil, že láska medzi dvoma mužmi je najčistejším typom lásky, najmä ak ide o lásku medzi starším mužom a dospievajúcim chlapcom. Svoje slová zdôvodňoval tým, že takáto láska má svoj pôvod v túžbe zdieľať informácie a názory, píše portál Medium.

Pederastia v Grécku s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza z Kréty. Môžeme o nej hovoriť ako o forme pedofílie, ktorá zahŕňala rituálny únos chlapca –harpagmos– dospelým aristokratickým mužom. Ako píše History Extra, muž mohol chlapca uniesť len so súhlasom jeho otca. Takéhoto muža označovali ako „philetor“, čiže „priateľ“. Chlapca, ktorý bol po jeho boku zase prezývali „kleinos“, čo znamená v preklade „slávny“.

Keď mladého chlapca odviedol z domu, zobral ho do divočiny, kde ho dva mesiace učil rôznym zručnostiam, rešpektu a zodpovednosti. Hneď keď sa dvojica ocitla mimo spoločnosti, „philetor“ sa začal so svojim nasledovateľom oddávať aj rôznym sexuálnym praktikám.