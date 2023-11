Fight Night Challenge 5: Do ringu sa postaví aj Hossa

Prvú decembrovú sobotu sa v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutoční už piata edícia celebritnej boxerskej show Fight Night Challenge.

O podujatie je mimoriadne veľký divácky záujem, a ako býva na podujatiach tejto organizácie zvykom, tí sa majú na čo tešiť. V ringu sa predstaví opäť množstvo známych ľudí zo sveta showbiznisu.

FNC 5 sa malo pôvodne uskutočniť v hale Národného basketbalového centra na Pasienkoch, diváci však rozhodli inak. Vďaka ich obrovskému záujmu organizátori zmenili miesto podujatia na väčší zimný štadión Ondreja Nepelu (Tipos aréna). Tam sa zvyknú konať napríklad turnaje organizácie Oktagon MMA, a tak milovníci bojových športov zavítajú do známeho prostredia.

Fight Night Challenge je organizácia, ktorá v boxerskom ringu spája známe osobnosti zo sveta showbiznisu. Každá zo 4 doterajších edícií dokázala prilákať skutočne zaujímavé mená a inak to nebude ani teraz. V ringu sa predstaví celkovo 12 dvojíc, medzi ktorými nechýba ani jedna ženská. Program turnaja, ktorý vyvrcholí zápasom medzi Marcelom Hossom a raperom Momom, začína 2. decembra o 18.00 h.

Marcel Hossa je jednou z najjagavejších hviezd FNC 5

V hlavnom zápase večera sa predstaví Marcel Hossa, ktorého športovým fanúšikom netreba nijak zvlášť predstavovať. Bývalý slovenský hokejový reprezentant a brat ešte úspešnejšieho Mariana obliekal dres viacerých klubov NHL, nezmazateľnými písmenami sa zapísal aj v KHL v drese lotyšskej Rigy.

Po skončení hráčskej kariéry našiel záľubu práve v boxe, a tak jeho súboj s petržalským raperom známym pod menom Momo bude skutočnou lahôdkou. Roman Grigely alias Momo je známy raper z Petržalky, ktorý v posilňovni trávi nemálo času bez ohľadu na to, či sa pripravuje na boxerský zápas alebo nie. Cudzí mu nie je ani box a podobne ako Hossa berie zápas v rámci FNC 5 s plnou vážnosťou.

Stávkové kancelárie mierne favorizujú rapera.

Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

Tip: Bude to výborný vyrovnaný zápas, ktorý rozhodnú maličkosti. Napriek predzápasovým prognózam sa nakloníme viac na stranu Hossu, ktorý aktívne športuje celý svoj život. Veríme, že vyhrá na body.

Štvrtým súperom Frayera Flexkinga bude moderátor Štrba

Extravagantný raper Frayer Flexking, známy predovšetkým tým, že si nezvykne dávať servítku pred ústa, sa vo svojom už štvrtom zápase FNC postaví tentokrát proti moderátorovi Adamovi Štrbovi. Ten má skúsenosti so zápasením, avšak v boxerskom ringu to bude jeho premiéra. Ako to býva v prípade Frayera zvykom, ani tentokrát sa predzápasové tlačovky neobišli bez slovných potýčok. Neostalo však len pri nich, došlo aj k fyzickému kontaktu medzi oboma aktérmi a kohútov od seba musela oddeliť ochranka.

Je tak jasné, že súperi si krvavé oči prenesú aj do ringu a zápas bude oboch nepochybne bolieť. Faktom však je, že skúsenosti sú na strane Flexkinga, ktorý v rámci FNC už dokázal dvakrát vyhrať, pričom za kratší koniec ťahal len raz. A aj to pre diskvalifikáciu. Ak by ho Adam Štrba dokázal poraziť, išlo by sa o jedno z najväčších prekvapení večera. Že sa tak nestane, si myslia aj stávkové kancelárie, na výhru Frayera bol na ifortuna.sk vypísaný kurz len 1,12.

Tip: Frayer Flexking potvrdí úlohu favorita a vyhrá.

Sulík sa v ringu nakoniec nepredstaví

Podľa kurzov má Fight Night Challenge 5 len jeden zápas s ešte jasnejším favoritom. Duel medzi Filipom Tóthom alias Strýcom Filipom a Miroslavom Vlčekom by mal zvládnuť bez väčších problémov prvý menovaný. Strýco mal pôvodne boxovať proti synovi známeho politika Filipovi Sulíkovi a ten zápas by bol „papierovo“ určite o niečo vyrovnanejší. Sulík si však privodil zranenie, pri ktorom si takmer odsekol malíček. Lekárom sa mu ho síce podarilo zachrániť, boxovať však na FNC 5 nemôže.

Proti Strýcovi Filipovi sa tak postaví podnikateľ Vlček, ktorý s boxovaním nemá zatiaľ takmer žiadne skúsenosti. Vyzerá to teda tak, že nie je ani tak otázkou, kto vyhrá, ale akým spôsobom. Dokáže Strýco svojho súpera knokautovať?

Tip: Zápas sa skončí predčasne, Miroslav Vlček prehrá KO spôsobom.

Zdroj: iFortuna

Ženský duel nemá favorita

Navlas rovnaké šance dávajú bookmakeri obom protagonistkám ženského duelu. V ňom sa stretnú dve sokyne z reality show Ruža pre nevestu Priscilla Versluis a Tereza Kosecová. Priscilla mala pôvodne zálusk na skalp víťazky tejto show Petrany Galateu, tá sa však v ringu (zatiaľ) neobjaví. Polovičná Holanďanka Priscilla, ktorá žije v Prahe, je cieľavedomá a ambiciózna barbierka, ktorá doteraz nemala s boxom skúsenosti. Hlavu má však nastavenú na dosiahnutie všetkého, čo si zaumieni, a tak urobí pre víťazstvo všetko.

To však možno povedať aj o extravagantnej Tereze Kosecovej. Úspešná marketérka sa športom baví od malička. Súťažne plávala, lyžovala a dodnes hráva volejbal. Kondícia tak pre ňu nie je neznámy pojem, rovnako ako túžba víťaziť.

Náš tip: Tento zápas bude patriť medzi tie vyrovnanejšie, o čom svedčia aj kurzy, ktoré boli na víťazstvo oboch dám identické, a to 1,92. Vzhľadom na športovú minulosť Terezy si však myslíme, že na konci zápasu sa bude z víťazstva tešiť ona.

Tip: Všetky informácie k Fight Night Challenge 5, kompletnú fight card aj poradie jednotlivých zápasov máš na stránke fightnightchallenge.eu. Ak sa na FNC 5 nemôžeš zúčastniť osobne, zápasy si budeš môcť pozrieť zadarmo online na Fortuna TV. Stačí, ak máš na ifortuna.sk aktívny účet – to znamená aspoň jeden vsadený tiket počas posledných 7 dní pred zápasom a na svojom hráčskom konte aspoň minimálny finančný zostatok.