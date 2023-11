Populárnu službu na iPhone čaká veľká zmena. Apple zavedie úplne nový druh „esemesiek“

Nový systém čaká majiteľov iPhonov už v priebehu budúceho roka. Apple k tomu dotlačila Európska únia.

Spoločnosť Apple pre redaktorov TechRadar prezradila, že od budúceho roku bude meniť službu SMS, zavedie podporu štandardu RCS (Rich Communication Services). Tento štandard priniesol GSM (globálny systém pre mobilnú komunikáciu je štandard vyvinutý Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy). Konkurenčný Android tento systém využíva už dlhšie.

RCS je akýmsi modernejším variantom klasických SMS správ. Na komunikáciu využíva odosielanie správ prostredníctvom mobilných dát alebo Wi-Fi pripojenia. Prikladať v nich môžeš aj multimediálne súbory. Apple namiesto toho doposiaľ využíval vlastnú alternatívu iMessage. Nové európske legislatívy však tlačia kalifornského giganta k RCS modelu.

„Neskôr v budúcom roku pridáme podporu pre štandard RCS Universal Profile, ktorý v súčasnosti zverejnila asociácia GSM. Veríme, že RCS Universal Profile ponúkne lepšiu interoperabilitu v porovnaní s SMS alebo MMS správy. RCS bude fungovať spolu s iMessage správami, ktoré budú pre používateľov Apple zariadení aj naďalej najlepším a najbezpečnejším spôsobom posielania správ,“ uviedol hovorca Apple.

iPhone si však svoje iMessage plánuje zachovať a používateľom to aj odporúča, keďže táto služba má šifrovanú komunikáciu, na rozdiel od RCS. No meniť to bude musieť aj tak, a to kvôli hrozbe európskej regulácie, ktorá firmu v minulosti potlačila ku používaniu USB-C konektorov, pripomína iDnes.cz.

iMessage na Androide?

iMessage chce po novom využívať aj Nothing Phone. Firma ho chce implementovať na svoj Android. Vydala novú verziu správ s názvom „Nothing Chats,“ ktoré mali v sebe už zabudované podporu iMessage.

Túto verziu musela stiahnuť preč, keďže sa zistilo, že jej riešenie s novou verziou správ porušovalo zásady bezpečnosti. Firma používala riešenia spoločnosti Sunbird, ktorá funkciu iMessage sprístupňuje na iných platformách vo svojej réžii. Toto riešenie však nie je bezpečné.