Slovenka Silvia žije v Paríži a oblieka raperov: Separovi som šila top, do vintage shopu, kde pracujem, prišla aj Natalie Portman

Vintage shopy, pre ktoré v Paríži pracuje, navštívila napríklad herečka Natalie Portman či známy režisér Mathieu Kassovitz.

„Glebovi som pomohla vybaviť francúzskych raperov do Rapinboxu, ktorý sa natáčal v Paríži. Neobliekala som ich, ale celý čas som bola ich spojkou,“ hovorí Silvia. V 19 rokoch sa odsťahovala do Londýna, kde spoznala svoju lásku. Spolu odišli do Paríža, kde dodnes žije. Venuje sa stylingu, PR a pre vintage shopy zháňa unikátne kúsky po celom Paríži, no ako hovorí, vždy keď je doma, navštívi pokojne aj trhy v rodnom Bardejove.

Jej kreatívna práca ju priviedla k rôznym známym menám, hudobníkom či dizajnérom. Má veľmi dobré vzťahy s francúzskymi, ale aj so slovenskými či s českými rapermi. Spoluprácu s francúzskym raperom dohodila napríklad Yzomandiasovi aj raperovi Astral Kidovi. Ak pozorne sleduješ módne dianie na Slovensku, určite ti niečo hovorí legendárny obchod Shatlé store. Za jeho vznikom stojí práve Silvia, vďaka ktorej sa nedostupné značky dostali aj k nám na Slovensko. „Separovi som šila top do klipu. Mám s rapermi dobrý vzťah, sú to moje múzy. Ak niečo potrebujú, ozvú sa mi,“ dodáva Silvia.

Čo robila predtým, ako sa dostala do Paríža, ako sa spoznala s francúzskymi rapermi, ktoré známe osobnosti navštívili vintage shopy, pre ktoré pracuje, ale aj to, ako sedela v backstagei s Virgilom Ablohom, sa dočítaš v rozhovore.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Glebovi vyšiel prvý zahraničný Rapinbox, ktorý natáčal v Paríži. Vraj si bola počas celého natáčania ich „spojkou“. Obliekla si raperov do videoklipu?

Áno, je to tak. Všetkých som spojila a pomáhala som im s komunikáciou. Do klipu som ich tentoraz neobliekala. Vždy sa snažím prepájať česko-slovenskú hudobnú scénu so zahraničnými menami. Takto som spojila aj Yzomandiasa a francúzskeho rapera Youv dee. Toho som do klipu aj obliekla. Moja práca je napríklad aj spojenie Astral Kida s raperom Vadekom.

Vznikajú tak medzinárodné „featy“, doteraz som v kontakte s mnohými slovenskými aj českými rapermi. Keď potrebujú niečo s módou, ozvú sa.