Gleb vydáva nový Rapinbox z Paríža. Prezradil nám, aké kiksy ich sprevádzali a prečo odmietol prísť arabský raper

Gleb nám porozprával, ako vyzeral backstage natáčania vo francúzskej metropole.

Gleb vydáva najnovší Rapinbox, no tentoraz je doslova „out of box“, takže žiadne štúdiové zábery nečakaj. Jeho tím sa totiž presunul do ulíc Paríža. Okrem Gleba si vo videu zarapovali aj francúzski raperi Rad Cartier, 2CheeseMilkShake, Zaddyllusion a Moditv13.

Gleb sa spoločne so svojím „štábom“ vydal do francúzskej metropoly a koncom októbra natočili zábery, ktoré si už dnes môžeš vychutnať priamo na kanáli Big Boy Gleba. Ten exkluzívne pre Refresher opísal, ako prebiehalo natáčanie v uliciach, prečo nechcel prísť arabský raper na natáčanie, ale aj to, či plánuje v rámci Rapinboxu navštíviť ďalšie európske mestá.

Vychutnaj si tiež fotografie od Lousyho Aubera, ktorý mal okrem druhej kamery na starosti backstage dokumentáciu. Ako na každom Rapinboxe, aj na tomto sa z režisérskeho hľadiska podieľal Saymon Seris, ktorý spolupracuje s Glebom od svojich pätnástich rokov.

Päťminútové video perfektne zachytáva atmosféru metropoly. Ak by si však náhodou čakal, že Gleb bude rapovať rovno pod Eiffelovkou, si na omyle. Raperi svoje „skills“ predvádzajú v štýlových parížskych uličkách.

Gleb si do svojho najnovšieho rapového formátu s názvom Rapinbox pravidelne pozýva slovenských interpretov. Ich úlohou je dať krátky freestyle do vopred vybraného beatu. V predošlých dieloch sa už okrem neho stihli predviesť aj ďalšie známe mená ako Boy Wonder, Ego, Majk Spirit, Dalyb, Marko Damian, Porsche Boy či Wen.

Celý tím Rapinboxu sa presunul do Paríža. Zdroj: Lousy Auber/Gleb

Ak by raper do beatu nezvládol rapovať, má smolu

„Tento Rapinbox sa od ostatných dielov líši vo všetkom. Presunúť sa z jednej lokácie na druhú trvá pri parížskych zápchach vždy minimálne hodinu a na každej lokácii treba rozbaliť nanovo nahrávaciu aparatúru. Ešteže máme takého šialeného sound inžiniera, ‚shoutout‘ Martina Izsa zo Studio23, kde sa natáčajú diely Rapinboxu,“ opisuje pre Refresher Gleb svoje pocity z natáčania rapového formátu mimo štúdia.

Keďže sa v rapovom formáte objavili aj francúzski raperi, opýtali sme sa Gleba aj na to, či tomu so svojím hudobným producentom prispôsobil aj beat. „Áno, naschvál sme s Komanderom ‚vysamplovali‘ starý francúzsky rapový track. Bicie boli veľmi univerzálne, takže ak by do toho niekto nevedel alebo nechcel rapovať, mal by smolu,“ s úsmevom dodáva Gleb.

Zdroj: Lousy Auber/Gleb

Prvý Rapinbox v uliciach

Rapový formát Rapinbox sa pravidelne natáča v štúdiu. Režisér Saymon pre Refresher priblížil, ako vnímal zmenu práve pri tomto formáte. „Samozrejme, je tam veľa technických parametrov, v čom je to iné. Čisto v praxi to bolo náročnejšie v tom, že sme sa museli prispôsobiť mestu. To pre nás znamenalo, že všade boli ľudia. Či už v uliciach, alebo na záberoch, ďalej nečakaný hluk, autá a podobne,“ opisuje nám Saymon.