Ego naložil lyrickým šialenstvom a Gleb predviedol podzemný zvuk. V novom Rapinboxe prezradili, ktorí raperi im lezú na nervy

Ego, Gleb, Taomi a Dymer predviedli v najnovšom diele Rapinboxu unikátny freestyle.

Gleb pokračuje so svojím rapovým formátom s názvom Rapinbox, do ktorého si pravidelne pozýva slovenských interpretov a ich úlohou je dať krátky freestyle do vopred vybraného beatu. V najnovšom diele sa okrem Big Boya predstavili aj Ego, Taomi a Dymer Surovec.

Všetci štyria predviedli poriadnu nálož, no azda najviac prekvapil Ego so svojím lyrickým šialenstvom. Do beatu od producenta Adyma v priestoroch Studio23 interpreti naservírovali niekoľko zaujímavých flowov a dokázali, že ich nevyvedie z miery ani štýl hudby, ktorý pre nich nemusí byť úplne typický.

Po freestyle nasledoval rozhovor, v ktorom raperov vyspovedal DJ a redaktor Hugo Hypetrain. Gleb, Taomi a Ego spomínali na svoje prvé koncerty, festivaly a vysvetlili niektoré svoje verše zo známych skladieb. V rámci rubruky „šrot 3“ prezradili aj mená raperov, ktorí im lezú na nervy. Pre Ega je to zo Slovákov napríklad Helico a zo svetových raperov Kendrick Lamar či J. Cole. Podľa jeho slov sa totiž tvária, že sú bezchybní, a je to také „nerapové“, ale zároveň dodáva, že oboch amerických raperov rešpektuje.

Prvý diel Rapinboxu vyšiel ešte koncom roka 2021. Pre Refresher vtedy prezradil, že v tomto projekte má v pláne odprezentovať tracky, ku ktorým sa nehodí klip a zaznie v nich strašne veľa veršov. „Bude to taký surový materiál,“ povedal nám vo Freshnews. V predošlých dieloch sa už okrem neho stihli predviesť aj ďalšie známe mená ako Boy Wonder, Marko Damian, Porsche Boy či Wen.