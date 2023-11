Slovenské dvojičky Adam a Andrej prešli najnebezpečnejšiu cestu v Pakistane. Zažili aj pád lavíny (Rozhovor)

V článku dvojičky rozprávajú aj o tom či je Pakistan bezpečná krajina pre sólo cestovateľov a aké kultúrne šoky zažili na cestách.

„Pakistan je síce moslimská krajina, na severe však žijú sufisti, ktorí sú takí viac progresívni. Žiadne habity, nič. S niektorými lokálnymi sme sa aj opili. Majiteľ jedného ubytovania nám daroval fľašku araku a povedal, že nám ju do ďalšieho dňa schová. Do rána ju však sám vypil,“ hovoria o Pakistane bratia Krchňaví.

Adam a Andrej sú dvojičky, ktoré pochádzajú z Čachtíc. Adam je dátový analytik, bývalý športovec a atlét, Andrej sa popri práci v oblasti farmamarketingu venuje občianskemu združeniu, ktoré sa zaoberá krajinami tretieho sveta. 25-ročných súrodencov však okrem podoby spája vášeň k cestovaniu. Toto leto preto spoločne navštívili Pakistan, nazbierali množstvo zážitkov a chcú o nich vydať aj knihu. V článku sa dozvieš, či je Pakistan bezpečná krajina aj pre sólo - traveling ženy, aké pocity mali pri prechádzaní najnebezpečnejšej cesty na svete, ale aj to, aké kultúrne šoky zažili na cestách.

Ak sleduješ náš web, isto vieš, že naň pravidelne prispievame článkami aj o cestovaní. Nájdeš tam napríklad tipy na lacné letenky, lákavé destinácie, ktoré by si mal vidieť, ale aj nadupané rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. Snažíme sa prinášať ti kvalitný content, preto ak chceš podporiť redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

Keď sme plánovali náš výlet, nebol v krajine žiaden premiér a uskutočňovali sa tam protesty.

Prečo ste sa rozhodli práve pre Pakistan?

Väčšina ľudí, ktorí sa rozhodnú cestovať do Ázie ide do Thajska, či na Bali. Už dlho sme mali niečo o Pakistane načítané, ako aj napozeraných niekoľko blogov. Vedeli sme, aká tam je situácia, či už politická alebo celkovo. Kontakty sme mali aj vďaka spomínanému občianskemu združeniu, s nimi sme sa radili. Poskytovali nám aktuálne informácie a jednoducho nás táto destinácia lákala viac ako také Thajsko, ktoré je preplnené Slovákmi a chýba tam tá pravá kultúra.

V Pakistane boli pred vašou cestou nepokoje. Nebáli ste sa? Keď sme plánovali náš výlet, nebol v krajine žiaden premiér. Boli tam akurát protesty proti bývalému premiérovi, ministerstvo zahraničných vecí na Slovensku dalo dokonca červenú farbu na vstup, čo je vyššie upozornenie, ako pri vycestovaní do Afganistanu. Dialo sa to približne dva mesiace predtým, ako sme tam chceli vycestovať, takže to bolo celé také otázne. Vďaka lokálnym kontaktom sme ale pri odchode začiatkom júla vedeli, že to bolo relatívne bezpečné.

Pakistan môže byť v niektorých prípadoch ešte bezpečnejší ako India, ktorú si vyberá väčšina sólo cestovateľov, aj žien.

Takže keď ste prišli, bolo všetko v poriadku?

Ťažko povedať, či bola situácia iná po našom príchode. My sme najmä behali po horách, takže nevieme presne, ako to vyzeralo v niektorých mestách. Pakistan je veľký. Keď sme ale prišli do Islamabádu, žiadne protesty tam neboli. Cítili sme sa bezpečne. Toto mesto bolo aj v rámci architektúry, ale aj tak celkovo západne ladené. Je tam parlament, ambasády aj diplomatická zóna.

Nebol tam citeľný ani ázijský ruch, keďže majú do Islamabádu zákaz vstupu tuk-tuky a dokonca tam nie je ani nočný život. Večer, keď sme si chceli niečo kúpiť pod zub, bolo všetko zatvorené. Napríklad v takom Lahore to žije nonstop a je tam aj ruch. A sú tam lepšie cesty ako na Slovensku, šesťprúdovky, žiadne zápchy a ani typický ázijský zmätok.