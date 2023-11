Lacné letenky na december: Vianoce v Kodani či púšť v Aqabe pod 70 eur

Aj v decembri na teba čakajú lákavé destinácie a ešte lákavejšie ceny leteniek. Pozri sa, kam sa dostaneš za málo peňazí.

Leto preletelo žmurknutím oka a za oknami už stromy hrajú celou paletou teplých farieb. Jeseň sa v plnej kráse ukázala nielen chladnejším počasím. Mnohí z nás ju cítili aj v hĺbke duše po výsledkoch parlamentných volieb. Ak sa chceš vyhnúť či už sychravému počasiu, alebo pocitu smútku, vydaj sa na cesty. Prinášame ti totiž skvelé tipy na lacné letenky v teplých destináciách, ale aj v európskych krajinách, kde ťa pozitívny „vibe“ dozaista dostane z melanchólie. To, či sa vrátiš domov, je už na tebe.

Zaujímalo nás, kam sa dá utiecť pred nevábnym počasím za relatívne dobrú cenu. Prelustrovali sme preto za teba stránky ako napríklad Pelikan.sk, Letenkyzababku.sk či Kiwi.com. Okrem lacných leteniek na nich nájdeš často aj výhodné pobyty.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň pravidelne prispievame aj článkami o cestovaní. Okrem tipov na lacné letenky tam nájdeš aj zaujímavosti z rôznych kútov sveta, špeciálne miesta, ktoré by si mal navštíviť, či užitočné rady. Okrem toho na teba čakajú nadupané rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi, preto ak sa ti naša tvorba páči, podpor našu redakciu a staň sa členom klubu Refresher+.

❗ Predtým ako si bookneš letenku, prečítaj si toto ❗

Odlety do nižšie uvedených destinácií sú z letísk v Budapešti a vo Viedni. Dôkladne si pozri odlety a uisti sa, že tam prídeš včas. Do susedného Rakúska na letisko Schwechat premávajú pravidelne autobusové linky Slovak Lines, Flixbus alebo RegioJet. Do Budapešti sa dostaneš autobusom spoločnosti Flixbus alebo priamym vlakom EuroCity, ktorý tam z Bratislavy jazdí každé dve hodiny.

Lacné cestovanie ponúkajú väčšinou nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré si účtujú dodatočné poplatky za veľkú batožinu či poistenie. Preto vždy najprv navštív webovú stránku leteckej spoločnosti a prečítaj si jej podmienky. Lety v článku prevádzkujú aerolínie Ryanair a Wizzair, podmienky cestovania nájdeš na ich stránke.

Ceny leteniek sú zo 7. novembra. Treba rátať s tým, že ich výška sa môže meniť a s pribúdajúcim časom budú drahšie. Takže radšej kopni do vrtule!

Vianoce môžeš stráviť aj v Kodani, kam sa v decembri dostaneš lacno. Zdroj: Unsplash/Nick Karvounis

Kodaň

Miesto odletu: Budapešť

Termín: 24. 12. 2023 – 28. 12. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 66,87 €

Čo znie lepšie ako Vianoce? Predsa Vianoce v Kodani. V tomto meste plnom mladých štýlových ľudí to žije vo dne i v noci. Bicyklov tu nájdeš viac ako áut, Dáni na nich totiž jazdia všade a nezastaví ich žiadne počasie. Cyklotrasy v meste tvoria až 350 kilometrov. Po vyčerpávajúcom športovom výkone stojí za to sadnúť si do typickej dánskej kaviarne. Kodaň je plná skvelých kaviarní, kde ťa očarí nielen výnimočne dobrá chuť tohto horúceho nápoja, ale aj atmosféra v ich vnútri.

Dáni si totiž potrpia na to, aby sa človek u nich cítil dobre, preto sa mnoho priestorov nesie v duchu „hygge“, čo je dánske slovo symbolizujúce komfort, pohodlie a príjemné prostredie. Vyznačuje sa napríklad svetielkami, horúcimi nápojmi, dekami a pekným zariadením. No a na záver si nezabudni pozrieť aj ikonickú farebnú štvrť Nyhavn, ktorá lemuje kodanský kanál. Okrem farebných domov tu nájdeš tie najlepšie reštaurácie, bary a nasaješ príjemnú atmosféru škandinávskeho mesta.

Do Ammánu sa v decembri dostaneš lacno. Zdroj: Unsplash/Daniel Qura

Ammán

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 9. 12. 2023 – 15. 12. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 49,48 €

Ammán môže na prvý pohľad pôsobiť úplne opačným dojmom ako dánska Kodaň. Sivé budovy dodávajú mestu monotónny vzhľad. Fádnosť však zostáva iba pri budovách, pretože atmosféra Ammánu je skutočne očarujúca. Ulice sú zaplavené obchodmi a autami. Na každom rohu na teba číhajú obchodníci, ktorí kričia a ponúkajú ti ovocie a zeleninu. Čakajú na teba historické pamiatky, čajovne aj skvelé jedlo.

Za pozretie stojí najstaršie miesto, Citadela, ktorá sa nachádza na pahorku. Cesta tam je zdanlivo náročná, no panoramatické výhľady na okolie ti ju do veľkej miery spríjemnia. Na vrchole ťa privítajú tri štíhle stĺpy Heraklovho chrámu, ktoré dominujú celému okoliu. Z vrchu sa ti naskytne krásny pohľad na mesto plné domov, ktoré pôsobia, že sú na sebe nalepené a nejestvujú medzi nimi žiadne ulice. Okrem tohto historického miesta stojí za pozretie napríklad aj rímske divadlo, ktoré je symbolom mesta. Teploty sa v Ammáne v decembri pohybujú okolo 23 stupňov Celzia.

Do Aqaby sa v decembri dostaneš lacno. Zdroj: Unsplash/Juli Kosolapova

Aqaba

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 10. 12. 2023 – 15. 12. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 58,70 €

Najjužnejšie mesto Jordánska je skvelou destináciou, ak chceš odísť zo sychravej jesene na Slovensku. Lemujú ho z jednej strany oranžovo sfarbené kopce, z tej druhej prístav plný lodí. Očarí ťa nielen nimi, ale aj bohatou históriou, kultúrou a peknými plážami. Azda najčarovnejším miestom v Aqabe je púšť Wadi Rum, ktorá pôsobí, akoby bola z inej planéty. Nazývajú ju aj Údolie mesiaca a nachádzajú sa tu jedinečné skalné útvary. O jedinečnosti púšte hovorí aj fakt, že jej scenéria bola použitá vo filme Marťan.

Ak po výlete v púšti vyhladneš, ochutnanie jordánskej kuchyne určite neoľutuješ. Medzi populárne miestne snacky patrí napríklad barazek, tenké chrumkavé maslové cookie, posypané zmesou sezamu, medu a pistácií. Neodmysliteľnou súčasťou hlavných jedál je ryža a sú bohaté aj na veľa druhov zeleniny. Teploty sa v Aqabe v decembri pohybujú okolo 23 stupňov Celzia. Tak čo, balíš kufre?

Do Alicante sa v decembri dostaneš lacno. Zdroj: Unsplash/Anatolii Nesterov

Alicante

Miesto odletu: Viedeň

Termín: 6. 12. 2023 – 13. 12. 2023

Letecká spoločnosť: Wizzair

Cena: 49 €

Nachádza sa na juhu Španielska a pre jeho dlhé a početné pláže s bielym pieskom ho nazývajú aj mestom svetla. Kontrast mesta vytvárajú historické stavby a kostoly, ktoré sa miešajú s modernými budovami a hotelmi. Prejdi sa mestskou promenádou Explanada de España, ktorú lemujú desiatky paliem, alebo navštív kryté trhovisko Mercado Central. Tam nájdeš všetko od rýb, mäsa až po ovocie, zeleninu či miestne špeciality.

Alicante láka svojich turistov a mladých ľudí aj na bohatý nočný život. Ten nájdeš napríklad aj na pláži San Juan, ktorá je dlhá viac ako tri kilometre. Okrem oddychu na piesočnatej pláži tam na teba čakajú podniky otvorené do neskorých večerných hodín. Ak tvoje srdce túži po nejakej historickej pamiatke, pekným miestom na návštevu je najstaršia bazilika mesta Santa Maria. Teploty sa v Alicante v decembri pohybujú okolo 17 stupňov Celzia.

Do Eindhovenu sa v decembri dostaneš lacno. Zdroj: Unsplash/Rutger Heijmerikx

Eindhoven

Miesto odletu: Viedeň, miesto príletu sa mení na Bratislavu

Termín: 2. 12. 2023 – 8. 12. 2023

Letecká spoločnosť: Ryanair

Cena: 69 €

Ak niekto spomenie Holandsko, väčšine ľudí hneď ako prvé napadne hlavné mesto Amsterdam. V krajine sa však nachádza aj mnoho ďalších pekných miest, jedným z nich je aj Eindhoven. Ten dokonca turisti považujú za jedno z najkrajších miest Holandska, centrum známej technologickej univerzity, high-tech priemyslu a špičkového dizajnu.

Vedel si, že v Eindhovene kedysi dávno vznikla jedna z najväčších elektrotechnických spoločností na svete Philips? Možno ťa preto neprekvapí, že sa tu nachádza aj múzeum Philips, ktoré je súčasťou prvej a najstaršej výrobnej haly. Ak ťa však múzeá nezaujímajú a oceníš viac zábavu, množstvo barov, reštaurácií či coffee shopov nájdeš v okolí námestia Catharinaplein.