Obezitou trpí každý 4. Slovák. Odborníčka ti vysvetlí, ktoré faktory vedú k tejto diagnóze a ako ju účinne liečiť

Kedy navštíviť lekára?

Obezita nie je prejavom slabej vôle. Ide o civilizačné ochorenie, ktoré podľa odhadov odborníkov postihuje viac než miliardu ľudí po celom svete. Odborníci upozorňujú, že naša spoločnosť čelí globálnej pandémii obezity, ktorá môže mať katastrofálne následky na životy miliónov ľudí.

Slovensko na tom nie je o nič lepšie. Z prieskumov vyplýva, že viac než tretina Slovákov má nadváhu a každý 4. Slovák dokonca trpí obezitou. Hoci by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že Slováci sú jednoducho leniví a pažraví, tieto čísla ukazujú na závažnejší problém. Odborníci upozorňujú na fakt, že obezita je choroba, ktorej diagnostické číslo je E66.

Ľudia si podľa nich stále neuvedomujú, že obezita je choroba a jej liečba patrí do rúk lekárov. Namiesto toho skúšajú rôzne babské rady a návody z internetu, ktoré pomôžu len na chvíľu, prípadne spôsobia neželaný jo-jo efekt.

Navyše obezita je stále považovaná za prejav slabej vôle. Ľudia, ktorí ňou trpia, sa preto z hanby uzatvárajú do seba namiesto toho, aby vyhľadali lekársku pomoc.

„Spoločnosť, v ktorej žijeme, je pomerne individualistická, z čoho plynie presvedčenie, že každý si je za svoj osud, teda šťastie, kariéru, zdravie a v neposlednom rade aj postavu, zodpovedný sám,“ vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Miroslava Lörincová.

Podľa nej sme si ako spoločnosť zvykli na to, že krása a štíhlosť sa spájajú s úspechom, so šťastím a všeobecne s kladnými vlastnosťami. Na rozdiel od toho obezitu si spájame s lenivosťou, nekompetentnosťou či nízkou sebakontrolou. Tieto predsudky vedú tomu, že ľudia trpiaci nadváhou či obezitou svoju chorobu považujú za osobné zlyhanie.

Príčinou je genetika aj sociálne prostredie

Vznik obezity ovplyvňuje mnoho faktorov. Medzi tie najčastejšie skloňované patria nezdravé stravovacie návyky, nedostatok fyzickej aktivity, nadmiera stresu, nedostatok kvalitného spánku, užívanie niektorých liekov a, samozrejme, genetika. Odborníci z kampane Odvážte sa poukazujú na fakt, že rovnako, ako sa niekto narodí s modrými očami, iný sa narodí s tendenciou priberať.

„Výsledky mnohých klinických štúdií naznačujú, že genetická predispozícia prispieva k vzniku obezity približne 40 až 70 percentami. Týka sa to najmä chuťových preferencií, pocitu spokojnosti či odmeny po jedle,“ približuje MUDr. Miroslava Lörincová a upozorňuje, že ľudia s pozitívnou rodinnou anamnézou, teda takí, ktorí majú obéznych rodičov či iných príbuzných, majú taktiež zvýšené riziko rozvoja obezity.

Lekárka ďalej vysvetľuje, že to, ako rýchlo sme schopní spaľovať kalórie, je dané aj evolúciou ľudstva. Naši predkovia mali dlhé roky k dispozícii oveľa menej kalórií, ako máme my dnes. Získanie kalórií ich stálo veľa úsilia, o jedlo museli neraz bojovať. Preto sa počas evolúcie najvýraznejšie uplatnili práve tie gény a mechanizmy, ktoré vedú k ukladaniu energie, a nie tie, ktoré by nám ňou umožnili plytvať.

Zdroj: Unsplash/Sander Dalhuisen

Na vzniku obezity sa významnou mierou podieľa aj prostredie, v ktorom sa pohybujeme. MUDr. Miroslava Lörincová vysvetľuje, že žijeme v obezitogénnej dobe, ktorá je ideálnym podhubím na vznik obezity.

Dnes o jedlo bojovať nemusíme. Stačí si z pohodlia obývačky vyklikať objednávku, ktorú ti o pár minút doručí kuriér. „Máme dostatok, až prebytok jedla, často nevhodného, povaha práce je menej namáhavá, s nízkou potrebou pohybu a z každej strany sa na nás valí reklama na maškrty a alkohol. Okrem toho jedlo dokonca používame ako dar, vyjadrenie emócií, upokojovač stresu.“

Odborníčka ďalej upozorňuje na nevhodný životný štýl zahŕňajúci predovšetkým nadmerný energetický príjem, nevhodný jedálniček, nedostatok pohybovej aktivity a sedavý spôsob života. Riziko vzniku obezity navyše stúpa v tzv. rizikových obdobiach. Ide predovšetkým o obdobia významných životných zmien. „Dospievanie, tehotenstvo, menopauza, zmena zamestnania, rodinné či pracovné problémy, ukončenie fajčenia, dlhodobé úrazy a podobne,“ približuje MUDr. Miroslava Lörincová.

Obezita je komplexný problém

Niektorí ľudia sa obezitu snažia riešiť drastickými diétami či intenzívnym cvičením. Podľa odborníkov je však dôležité uvedomiť si, že obezita je komplexný problém, ktorý si vyžaduje rovnako komplexné riešenie. „Kedysi sme si mysleli, že obézni len veľa jedia a málo sa hýbu. A že najlepšie riešenie, ako vyriešiť obezitu, je povedať ľuďom ,jedzte menej a viac sa hýbte‘,“ tvrdí lekárka.

Dôležité je vyhnúť sa nárazovým drastickým opatreniam, ktoré majú priniesť ohromné výsledky v krátkom časovom slede. Podľa MUDr. Miroslavy Lörincovej si každý človek musí stanoviť reálne, špecifické, merateľné a hlavne dosiahnuteľné ciele, ktorých splnením následne dosiahne uspokojivý pocit a najmä pomôže svojmu telu.

Zdroj: Pixabay/RazorMax

Rovnako dôležitý je individuálny prístup a riešenia šité na mieru. Možno si sa aj ty snažil schudnúť, no žiadne internetové návody a recepty nefungovali. Vo fitku si potil krv, avšak ani po niekoľkých mesiacoch sa nedostavili želané výsledky. Chyba nie je v tebe, ale v prístupe k obezite.

Podľa lekárky by si mal vyhľadať lekára, ktorý sa pozrie nielen na ručičku váhy, ale na tvoj životný štýl ako celok. „Nie vždy platí jednoduchá rovnica, že keď znížim príjem, tak schudnem. Pri predpise fyzickej aktivity u obézneho pacienta je nevyhnutný prísne individuálny prístup.“

S tým ti pomôže práve stránka Odvážte sa, kde nájdeš informácie o obezite, kalkulačku BMI, ale aj kontakt na najbližšieho odborníka, ktorý ti poradí a prevedie ťa celým procesom chudnutia.

Návštevu odborníka neodkladaj. Obezita ti totiž môže spôsobiť množstvo ďalších zdravotných problémov. WHO uvádza, že medzi najčastejšie zdravotné komplikácie, na ktorých vzniku sa podieľa obezita, patria kardiovaskulárne ochorenia, diabetes a poruchy pohybového aparátu.

To potvrdzuje aj MUDr. Miroslava Lörincová, ktorá na zoznam pridáva stukovatenie pečene, rakovinu či poškodenie centrálneho nervového systému. To môže podľa lekárky viesť k prepuknutiu depresie a úzkosti. „Ďalšiu skupinu zdravotných rizík predstavuje mechanický dosah nadmernej hmotnosti, ktorá vyvíja záťaž a ohrozuje kĺby, spôsobuje spánkové apnoe a zhoršuje fyzické fungovanie.“

Pomôcť ti môžu aj lieky

Lieky na chudnutie spôsobili v posledných mesiacoch pomerne veľký ošiaľ. Ľudia po celom svete začali tieto „zázračné“ lieky zháňať v lekárňach či u svojho obvodného lekára. V ich použití vidí potenciál aj MUDr. Miroslava Lörincová, podľa ktorej majú nenahraditeľný prínos v komplexnej liečbe obezity.

Liečbu obezity musí indikovať a kontrolovať lekár. Lieky na predpis užívaj vždy pod dohľadom lekára a vždy ako doplnkovú liečbu. Prvoradá je správne nastavená zmena životosprávy.

Vysvetľuje, že vďaka základnému účinku zníženia apetítu a zníženej chuti na jedlo umožňujú pacientovi lepšiu kontrolu stravovania, redukciu príjmu energie bez pocitov vlčieho hladu a obsedantných myšlienok na jedlo. „To vedie k redukcii hmotnosti. Vďaka tomu je možné u pacienta dosiahnuť, samozrejme, v dlhšom časovom úseku, návyk na nové spôsoby stravovania a postupne aj celkovú zmenu životného štýlu, do ktorej patrí aj pravidelný pohyb,“ opisuje lekárka, ktorá vníma úspech pacienta ako najväčšiu motiváciu k ďalšiemu pokračovaniu v liečbe.

Zdroj: Pexels / Andres Ayrton

Zároveň však upozorňuje, že liečbu musí vždy začať odborník. „Keďže hovoríme o obezite ako o ochorení, liečbu má indikovať a kontrolovať lekár. Pred začatím liečby je jednoznačne nutné navštíviť odborníka na obezitu, ktorý zváži, či je daný pacient vhodný na liečbu liekom.“

Liečba obezity sa nezaobíde bez celkovej zmeny životného štýlu, ktorá zahŕňa úpravu jedálnička a zvýšenie fyzickej aktivity. Predstava, že lieky ťa zbavia nadbytočných kíl, je teda úplne mylná. „Hlavnou zásadou je celoživotná úprava stravovania. Krátkodobé diétne opatrenia totiž nemajú trvalý účinok. Pri nedostatočnom účinku diéty sa pridáva farmakoterapia, prípadne sa zvažuje chirurgická liečba,“ približuje odborníčka.

MUDr. Miroslava Lörincová dodáva, že správna liečba má pomôcť pacientovi nájsť harmóniu a zdravý balans. „Cieľom jednoznačne je, aby sa život prestal deliť na dve etapy, kde v prvej sa trápime, pretože držíme prísnu diétu, a v druhej sa trápime, pretože sa nekontrolujeme, prejedáme sa a zbierame silu na ďalšie chudnutie,“ uzatvára.