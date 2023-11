FOTO: Nič viac sexi dnes neuvidíš. Kim Kardashian spája sily so značkou Swarovski, ceny ťa prekvapia

„Mám pocit, že táto spolupráca skutočne stelesňuje, kto som,“ hovorí Kim Kardashian, ktorá sa v jednom z luxusných kúskov ukázala aj na Instagrame.

Americká hviezda Kim Kardashian má podnikanie v krvi. Po dosiahnutí statusu miliardárky však vôbec nezaľáha, práve naopak. Nové vízie a projekty sype ako z rukáva. Po tom, čo sa jej značka Skims stala oficiálnym partnerom spodnej bielizne pre NBA, sa len včera 2. novembra pochválila spoluprácou so šperkárskou značkou Swarovski, informuje New York Times.

„Prvá spolupráca svojho druhu, ktorá spája ikonický pôvab Swarovského s inovatívnymi siluetami Skims, čo vedie k jedinečnej krištáľovej kolekcii,“ napísala na svojom Instagrame.

Hoci sa modely Skims tradične pýšia inovatívnym materiálom aj siluetou, najnovšia spolupráca Swarovski x Skims prináša na trh poriadnu dávku luxusu. V portfóliu nájdeme dvojdielne súpravy, sexi overaly, ale aj strečové šaty zo sieťoviny, pričom žiadnemu modelu nechýba neprehliadnuteľné zdobenie v podobe šperkov značky Swarovski.

Zatiaľ čo niektoré produkty sú pokryté krištáľmi po celej ploche odevu, iné zas majú našité robustné šperky. V portfóliu však nechýbajú ani jemné retiazky na telo.

Kim Kardashian spája v najnovšej spolupráci sily so značkou Swarovski. Výsledok stojí naozaj za to. Zdroj: Swarovski x Skims

Skvostom kolekcie je overal s hranatým výstrihom, ktorý je doplnený retiazkou na trupe, masívnym strieborným náhrdelníkom a ladiacimi manžetami. Kim takto pózuje práve na odvážnej fotke na svojom Instagrame. Kardashianka sa však v kampani ukázala vo viacerých skvostných lookoch, ktoré si môžeš pozrieť v galérii nižšie.



Na zozname nechýbajú ani trblietavé maxišaty zo sieťoviny, pod ktorými vyniká body v telovej farbe a stovky drobných krištáľov. Rovnako neprehliadnuteľná je aj bledohnedá súprava (top a legíny), ktorú už tradične zdobia krištále, ale aj drahokamové šnúrky prekrížene cez telo. V podobnom prevedení nájdeme aj komplet kombinovaný so štýlovou priliehavou sukňou.

Podľa časopisu People vznikla spolupráca pod vedením kreatívnej riaditeľky značky Swarovski Giovanny Engelbert, ktorá vraj chcela s Kim spolupracovať už dávno. Kolekcia má vraj pripomínať krištále, ktoré sa premenia na kožu.

Kim sa zase v rozhovore pre The New York Times vyjadrila, že jej veľká novinka stelesňuje presne to, kým v skutočnosti je. „Mám pocit, že skutočne stelesňuje to, kto som, v zmysle, že som skutočne jednoduchá, ale potom mám stránku, ktorá je plná lesku a ženskosti,“ hovorí.

Nové kúsky sú podľa nej vhodné pre ľudí, ktorí chcú na eventoch vyniknúť a túžia byť túto sezónu úžasne luxusní. Novinke Swarovski x Skims sa už na prvý pohľad rozhodne nedá odoprieť ani status high fashion.

Zakúpiť si ju budeš môcť už 7. novembra o 14.00 h miestneho času na oficiálnej stránkach Skims a Swarovski, pričom veľkosti jednotlivých modelov sa budú pohybovať medzi XS a XXXXL v rozpätí od 82,74 eura do 938,41 eura. Za telové šperky zase zaplatíš od 117 eur do 3 100 eur. Čo na túto novinku hovoríš ty? Daj nám vedieť v ankete nižšie.