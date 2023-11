Influencerka Dominika Bánszka: Skoro som zomrela pri autonehode. Mala som rozsekanú celú tvár a osemdesiat štichov (Rozhovor)

Vyspovedali sme známu slovenskú influencerku.

„Chodia mi všelijaké ponuky. Minule mi prišla ponuka na celovečerný japonský erotický film,“ tvrdí Dominika Bánszka (22) alias 23dominika, ktorú si môžeš pamätať napríklad z vtipných videí Naked Bananas či Mateja Zrebného.

Na Instagrame a Tiktoku má viac než 100-tisíc followerov. Patrí medzi popredné slovenské influencerky. Pre Refresher prezradila, prečo najskôr prijala, no následne odmietla boxerský zápas s Priscillou Versluis z reality šou Ruža pre nevestu, ale aj to, čo bolo dôvodom jej rozchodu s Tomášom Križanom z Naked Bananas.

Okrem toho sa rozrozprávala o desivej autonehode, počas ktorej takmer zomrela, a prezradila, prečo začala chodiť na terapiu. Priznala tiež, čo najšialenejšie v živote spravila a čo by ešte chcela vyskúšať.

Ak sa ti páčia články s podobným obsahom, podpor nás a pridaj sa do klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať viacero rozhovorov s rôznymi influencermi, napríklad s boxerom Berginom, raperkou Playstation Princess alebo s tanečníčkou Ninou Janovou.

Zdroj: Archív Dominiky Bánszkej

Priscilla Versluis z reality šou Ruža pre nevestu v rozhovore pre Refresher povedala, že si mala byť pôvodne náhradníčkou za Petranu Galateu Oráčovú v boxerskom dueli na turnaji FNC 5. Je to pravda?Áno, je to pravda.

Vraj si to však dva týždne po potvrdení bez udania dôvodu zrušila. Ako to bolo?Správne. Bolo to tým, že som sa rozhodla ísť do toho fajtu strašne bezhlavo. Keď som tú ponuku na zápas dostala, hneď som sa nadchla, aká to je dobrá príležitosť. Brala som to tak, že sa môžem vďaka tomu zviditeľniť, no vôbec som sa nad tým hlbšie nezamyslela. Potom som išla do Nórska a bol to pre mňa veľmi dôležitý výlet, pretože som tam prehodnotila a premyslela si veľa dôležitých vecí.

Taktiež som sa odmlčala, nekomunikovala som toľko s ľuďmi a uzavrela sa viac do seba. Zrazu som sa zamyslela aj nad tým zápasom a došlo mi, prečo som do toho chcela ísť. Chcela som sa viac zviditeľniť a videla som v tom peniaze. Pritom vôbec nie som ten typ človeka, ktorý by sa chcel s niekým biť alebo hádať.

Hlavou mi teda prebehla otázka, či mi toto všetko stojí za to, aby som samu seba istým spôsobom zradila. V tom Nórsku som teda napokon zmenila názor, a tak som im nahrala hlasovú správu, že sa na to psychicky necítim a chcem to zrušiť. Viem, mohla som im aj zavolať, ale bola som na obrovských turistikách, takže som nemala kedy.

Zdroj: Archív Dominiky Bánszkej

Čo ťa viedlo k tej ceste do Nórska? Chcela si si vyčistiť hlavu a dať si oddych od všetkého a všetkých tu doma alebo tá zmena mindsetu prišla skôr spontánne na mieste?Chcela som byť spontánnejšia, pretože vo veľa veciach ma ovládal strach. Tento výlet mi navrhol jeden kamarát. Spýtal sa ma, či by som s ním a ďalšími ľuďmi nechcela ísť v rámci spolupráce do Nórska. Ani v tomto smere som nad tým vôbec nerozmýšľala a bezhlavo som do toho išla. (smiech) Až potom som zistila, aká náročná turistika ma vlastne čaká.