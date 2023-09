Tanečníčka Nina Janová: Mojím snom je tancovať pre Beyoncé, Nicki Minaj či Cardi B. Som odhodlaná spraviť pre to všetko (Rozhovor)

Vyspovedali sme čoraz známejšiu mladú tanečníčku.

Môžeš si ju pamätať z videoklipov raperky Simy, tancuje na koncertoch s Pil C-im, na Instagrame má 100-tisíc followerov, na Tiktoku vyše 200-tisíc a pred nedávnom sa pochválila spoluprácou s Rytmusom. Tanečníčka, tiktorkerka a influencerka Nina Janová (21) je na slovenskej hudobnej scéne čoraz populárnejšia.

Ako však sama vraví, byť úspešnou na Slovensku jej nestačí. Chce to dotiahnuť ďalej, pričom stropom je vraj až Amerika. V osobnom rozhovore pre Refresher prezradila, aké sú jej vysnívané spolupráce, čo prežila počas dospievania alebo aj to, prečo sa bála, že s jej kariérou je koniec.

Povedala tiež, aký projekt chystá od októbra, kedy vyjde jej debutový track, v ktorom bude rapovať, a kedy chce odísť zo Slovenska.





Zdroj: REFRESHER/Tomáš Gončár

V posledných mesiacoch je okolo teba veľmi veľký hajp, celkom výrazne ti narástol počet followerov. Ako si to vysvetľuješ? Vďaka čomu prišiel podľa teba ten zlom?

Všetci sa ma to pýtajú, ale ja fakt neviem. (smiech) Tento rok to tak vystrelilo, dovtedy nič. Bola som tu ako každý druhý občan. V každom prípade, začala som na Tiktoku hovoriť trocha kontroverznejšie názory a ľudia sa toho chytili.

Aké?

Boli to viac-menej nepopulárne názory na život a tak. Pre mňa vlastne ani neboli také kontroverzné, skôr pre tých ľudí. Paradoxne moje tanečné videá sa zo začiatku takmer vôbec nepozerali, potom ma však začali zdieľať trocha známejší ľudia, ktorí mali slušné čísla a vplyv. Tak sa moje videá dostali medzi ostatných. Každý sa ma pýta, ako na to, no ja doteraz neviem, čo také robím, že sa to tak chytilo.

Okrem toho si však tancovala napríklad so Simou, hrala si v pár jej videoklipoch...

Áno, robili sme spolu tri alebo štyri klipy a bola som s ňou tiež tancovať na turné, keď mala šesť koncertov za mesiac, a potom ešte na pár letných vystúpeniach. To bola vlastne prvá väčšia vec, čo sa mi stala. Až po Sime však prišiel ten najväčší hajp.





Pomohlo ti aj tancovanie s Pil C-im?

Myslím, že to mi pomohlo asi najviac.

Ako k tejto spolupráci vlastne došlo?