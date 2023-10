Playstation Princess: Počas jednej šou sa moje tanečníčky začali vyzliekať. Nakoniec nabehli všetci diváci na pódium (Rozhovor)

Česká interpretka, ktorá miluje anime, cosplay a hudbu, nám prezradila trochu viac o tom, ako bola obeťou domáceho násilia a šikanovania. Priblížila tiež, prečo vždy vyčnievala z radu.

Má ostrý slovník, nenechá si skákať po hlave a vždy sa ako prvá zastane žien, keď vidí, že ich niekto obťažuje či uráža. Jej tvorba rozdeľuje divákov na dve časti, no nerobí si z toho príliš ťažkú hlavu.



Gabriela Žaludová alias Playstation Princess je česká raperka a influencerka, ktorá sa už v sobotu 28. októbra pobije pod MMA pravidlami s českou tiktokerkou Satnady na turnaji Clash of the Stars. V rozhovore pre Refresher sme sa však zápasu venovali minimálne, oveľa viac sme preberali to, ako sa stala človekom, ktorým je dnes, a čím všetkým si musela prejsť.





Zdroj: Archív Playstation Princesss

Patríš medzi kontroverzné, no vysoko sledované osobnosti v Česku. Píšu ti na sociálnych sieťach aj nejakí slovenskí fanúšikovia? Koľko ich cca je?

Áno, jasné. Nestíham to síce až tak sledovať, pretože tých správ mi chodí naozaj veľa, ale píšu mi aj Slováci. Navyše so Slovákmi som stále v kontakte, keďže zopár ich zamestnávam vo svojom podniku Anime Coffee & Secondhand Bar.

Poďme trochu prebrať, čo predchádzalo tomu, než si sa stala tým, kým si dnes. Máš vybudovaný istý imidž, máš hudobnú kariéru raperky aj pevnú komunitu okolo seba, ale kto bola Playstation Princess pred rokmi? Aké bolo tvoje dospievanie? Bola si outsiderkou?

Bola som vždy outsiderkou, pretože som mala celkom náročné detstvo. Na vysvetlenie, nevyrastala som najskôr v Česku, ale vo Švajčiarsku so svojimi českými rodičmi. Tam som aj začala chodiť do školy. Otec ma dal na katolícku školu, pričom ja som bola ateistkou. Už to ma nejakým spôsobom vyčlenilo z kolektívu.

Prešla si si v škole aj šikanou?

Áno, cítila som, že nezapadám. Nemala som veľa kamarátov a s tými ľuďmi som si príliš nerozumela. Uzavrela som sa do seba a trávila som veľa času sama. Hrávala som napríklad hry na Playstation. Potom sa stalo to, že môj otec, keď som mala zhruba desať rokov, nás zrazu presťahoval do Južnej Ameriky, konkrétne do Venezuely. A opäť som vyčnievala, pretože som bola jediné biele dievča v škole. (smiech)

Prečo práve Venezuela?Bol aktívny biznismen a napadlo mu, že tam postaví apartmány a Česi tam budú potom chodiť na dovolenky. Nebol to však príliš dobrý nápad a nikdy sa nezrealizoval. Samozrejme, predtým než sme tam išli, musel nás o tom celom presvedčiť. Mne nahovoril, že mi tam kúpi poníka. Nikdy mi ho však nekúpil. Prehovoril aj babičku, ktorá s nami vtedy žila, a mama nemala inú možnosť než ísť nakoniec tiež.

Ako sa ti tam žilo a ako si sa tam dorozumela?

Hneď prvý týždeň po presťahovaní ma rodičia dali do školy, pričom som v tom čase vedela iba po nemecky. Nevedela som po anglicky ani po španielsky. Ničomu som spočiatku nerozumela. Bolo to pre mňa veľmi stresujúce.