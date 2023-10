Bergino: Clash of the Stars je zrkadlo doby. Ja však nebudem za debila pred rodičmi len pre pomyselnú slávu (Rozhovor)

Vyspovedali sme známeho influencera a boxera.

Na sociálnych sieťach je skvelým zabávačom a zahrá všetko, čo ti len napadne. Nesmelého introverta aj totálneho burana. Nehanbí sa prezliecť do ženských šiat či nasadiť si parochňu. Jeho hrané skeče s Jovinečkom alebo s Tomášom Križanom z Naked Bananas majú státisíce videní. Zároveň má úspešný podcast Na vlastnej koži s Majselfom.

Adam Berger alias Bergino je však aj skúseným boxerom. Bojovať si ho mohol vidieť aj vo Fight Night Challenge, kde sa pobil s nebezpečným Radkom Roušalom, no pre zranenie ruky zápas skončil predčasne.

Bergino sa predstaví aj v decembri na turnaji FNC 5, kde si zmeria sily s raperom Erikom Tresorom. Ešte predtým si skúsi náročnejšie MMA. Do klietky sa postaví proti českému raperovi Riadovi na turnaji Clash of the Stars už v sobotu 28. októbra.



Adam pre Refresher okrem iného otvorene prezradil, prečo do tohto zápasu šiel aj čo si myslí o bizarnostiach na tlačovkách organizácie. Ak sa ti páčia články s podobným obsahom, podpor nás a pridaj sa do klubu Refresher+. Budeš si môcť prečítať viacero rozhovorov s účastníkmi turnaja FNC 5, napríklad s tiktokerom Adamom Štrbom, raperom Erikom Tresorom alebo barbierkou Priscillou Versluis.

Začnime tým najaktuálnejším, teda tvojím zápasom v Clash of the Stars. Pobiješ sa s českým raperom Riadom pod pravidlami MMA. Vďaka čomu si naskočil aj ty ako boxer na vlnu populárnejších zmiešaných bojových umení a ako dlho trénuješ?

MMA trénujem celý polrok a musím povedať, že to trénovanie vyzerá dosť neprofesionálne. Keby som sa pripravoval na zápasy, na ktorých mi reálne záleží, určite by som sa pripravoval lepšie a poctivejšie. V každom prípade už som sa našiel v iných sférach, takže celkovo bojové športy u mňa idú na druhú, ak nie na tretiu koľaj. Sú momentálne dôležitejšie veci, na ktoré musím upriamovať pozornosť.

Poďme si to trocha rozobrať. Máme to brať tak, že na zápase v Clashi ti vlastne nezáleží? A aké veci sa dostali do popredia?

Neočakávam od toho absolútne nič viac než peniaze. Je to vyslovene o tom, že tam ponúkajú naozaj slušné peniaze a chcem z toho preto vyťažiť maximum. Pochybujem, že si nahrabem nejakých nových sledovateľov, keďže nie som ochotný tam zo seba robiť debila. Nepotrebujem každému vyskakovať na Tiktoku a zahanbovať svojich najbližších. A do popredia sa dostalo napríklad moje zdravie a tiež moja profesia. Točeniu videí sa venujem momentálne vo väčšej miere. Baví ma to, žijem z toho.

Keď spomínaš videá, točíš aj s Jovinečkom. Jeho si sa ešte nesnažil dotiahnuť do nejakého zápasu?

Nie. Sú ľudia, ktorí sa snažili dostať k Jovinečkovi cezo mňa, ale myslím si, že on sa na to teraz absolútne necíti a má aj iné priority, pretože to je človek, ktorý je nadmieru vyťažený. Nemyslím si, že by mal záujem sa angažovať v Clash of the Stars, prípadne vo Fight Night Challenge. Aj keď peniaze vedia urobiť svoje a možno keby dostal ponuku, ktorá sa neodmieta, išiel by do toho. Neviem, treba sa opýtať priamo jeho.

Nevyhecoval ťa k zápasu v Clashi trochu aj Tomáš Križan alias Dynamo z Naked Bananas alebo ponuka prišla priamo od organizátorov? Tomáš vôbec ako prvý v organizácii získal šampiónsky titul a trénoval si ho.

Jedno s druhým bolo prepojené. Trénovali sme spolu a bol som tiež na jeho sedeniach s promotérom Le Sym. Nejak sme k tomu vzájomne dospeli. Mne sa ten nápad ísť do MMA zápasu páčil a im zase prišlo zaujímavé, že točím vtipné videá a ľudia ma poznajú.

Podľa toho, čo vravíš, asi nemáš úplne záujem získať v organizácii titul tak ako Tomáš?

Zo začiatku som ten záujem naozaj mal. V tej váhe, kde som, teda do 66 kilogramov, sú dvaja šikovní chalani, ktorí tam už niečo ukázali, a dalo sa tam postupne dostať k opasku. Len život plynie, všeličo sa deje a to zdravie proste hapruje. Určite si všetci pamätajú môj zápas s Radkom Roušalom, v ktorom som si zranil ruku. Bol to koniec koncov nezmyselný zápas.

S tým človekom som nemal prečo sa vôbec merať. Bol o desať kilogramov ťažší, bol vtedy dobre zápasovo rozbehnutý, pričom ja som mal predtým zápas pred dvoma rokmi. V ďalšej príprave som mal problém s meniskusom a momentálne idem do tohto zápasu s bolesťami. Stále nie som stopercentne fit a plnohodnotne pripravený. Mám však srdce bojovníka a robím to už nejaký rok.

Si síce veľký šoumen a stále pozitívne naladený človek, ale na poslednej tlačovke Clashu si zvážnel. Vravel si, že percentá zo zisku z tohto zápasu pôjdu na charitu pre jedného chorého chlapca, ktorý bojuje každý deň o život. Môžeš to trocha priblížiť?

Áno, keďže ľudia majú možnosť zakúpiť si PPV a vsádzajú si a ja z toho mám mať nejaké percentá, prečo tie percentá nedať na dobrú vec? Neviem, aký to bude počet percent, ale inicioval som to, aby si ten prenos kúpili cez link, ktorý mám vo svojom bio na Instagrame, pretože tak môžu pomôcť jednému chlapcovi. Volá sa Maťko Kupec a pomáhame mu už tretí rok. Sme úzko spätí s jeho rodinou. Bolo by super, keby sa vyzbieralo čo najviac peniažkov, aby sme mu to potom mohli v plnom rozsahu venovať.

Na tlačovkách Clashu k blížiacemu sa turnaju si celkovo pôsobil trochu skleslo, akoby si tam príliš ani nechcel byť a necítil si sa tam komfortne. Ako vnímaš tie bizarné situácie, trashtalky a samé roztržky, ktoré sa tam dejú?

Cítil som sa tam presne tak, ako som tam vyzeral. (smiech) Povedzme si na rovinu, stačí, že čo i len dvaja z dvadsiatich spravia nejakú blbosť, a už je to virálne na sociálnych sieťach. Niektorí sa tam vyslovene naháňajú v tom, kto spraví väčšiu blbosť a bude mať viac videní. Sorry, ale ja nebudem za debila pred rodičmi len pre pomyselnú slávu.