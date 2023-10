Priscilla z Ruže pre nevestu: Petrana chcela za náš zápas 10 000 €. Vraj sa nebude biť za drobné a gastráče (Rozhovor)

Barbierka a účastníčka televíznej reality šou Ruža pre nevestu nastúpi v decembri do ringu. V rozhovore nám prezradila, kto bola jej pôvodná súperka a prečo sa nakoniec nedohodli na zápase s Petranou.

Priscilla Versluis sa dostala do povedomia verejnosti najmä vďaka populárnej markizáckej reality šou Ruža pre nevestu. Je spontánna, odvážna aj zábavná, riadi sa pravidlom čo na srdci, to na jazyku a servítku si pred ústa rozhodne nedáva.



Síce vypadla tesne pred bránami finále, fanúšikovia si ju zapamätali pre jej špecifický humor aj bezprostrednosť a autentickosť. Po súťaži sa pustila do ďalšej netradičnej výzvy. O necelé dva mesiace, 2. decembra, si v boxerskom ringu zmeria sily s kolegyňou z „Ruže“ Terezou Kosecovou.

Pobijú sa vo váhe do 60 kilogramov pod záštitou organizácie Fight Night Challenge na bratislavskom turnaji FNC 5. Priscilla pre Refresher priblížila, ako sa na zápas pripravuje, kto ju trénuje, a exkluzívne prezradila, ktorá známa influencerka mala byť pôvodne náhradou za duel s Petranou Galateou Oráčovou. Uviedla aj pár zákulisných informácií z nakrúcania Ruže pre nevestu.

Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

Momentálne sa pripravuješ na boxerský zápas s Terezou Kosecovou. Obe ste boli v reality šou Ruža pre nevestu. Už máte za sebou aj prvú tlačovku. Aké máš po nej pocity? Čo si si odsledovala na Terezinom správaní a ako hodnotíš prvý staredown?

Staredown bol fajn, no všimla som si, že Terka bola trošku nervózna. Vidím, že trénuje, maká, no mám pocit, že má z toho zápasu mierne obavy.

Je pravda, že zatiaľ pôsobíš sebavedomejšie než ona. Myslíš si, že budeš vo finále psychicky silnejšia?

Myslím si, že áno. Avšak po svojich skorších vyjadreniach, že ona to z psychickej stránky nezvládne, som na jej sociálnych sieťach videla, ako na tom začala pracovať. Môže sa preto za dva zvyšné mesiace do zápasu ešte veľa zmeniť a môže sa v myslení naladiť oveľa lepšie. Bodaj by, prajem jej, aby sa dala dokopy a bola v pohode.

View this post on Instagram A post shared by FIGHT NIGHT CHALLENGE (@fightnightchallenge)

Aké máš pocity z konfliktov, kriku, nadávok a urážok od ďalších zúčastnených počas vášho kola otázok? Neznepokojil ťa ten citeľný nával testosterónu? (smiech)

Nie, vôbec, ja mám občas pocit, že tiež mám kopec testosterónu v sebe. Občas sa cítim ako taký chlapec. (smiech) Nevadilo mi to, oni tam boli presne na to. Aspoň sme to nemuseli robiť my s Terkou. Nechceli sme to hrotiť, lebo v zápase sa silné reči môžu vypomstiť. Nerada vyvolávam konflikty.

Trénovala si niekedy nejaký bojový šport?

Chodila som v minulosti na box, ale nerobila som to dlho ani pravidelne, skôr sporadicky. Chcela som sa naučiť základy a trocha si zašportovať. Okrem toho som hrávala futbal a pozemný hokej. Boli to skôr chlapčenské športy. (smiech) Neskôr som robila aj mažoretku.

Zdroj: Refresher/Jakub Ondejka

Keď sme pri tých chlapčenských vlastnostiach, bila si sa v škole počas dospievania?