Na jeseň potrebuješ flísovú bundu. Vybrali sme najkrajšie modely pre každý rozpočet

Atraktívne vyhotovenia nájdeš v ponuke high fashion značiek ako Burberry či Jil Sander, ale aj v portfóliu športových výrobcov typu Helly Hansen alebo The North Face. Výber záleží na tebe a na tvojom rozpočte.

Flísová bunda sa v posledných sezónach stala obľúbeným plátnom na experimenty známych streetwearových značiek aj luxusných módnych domov, ktoré zo športového, respektíve turistického kúsku vytvorili odevný grál, a to hlavne v mužskej móde.

Prešli sme online obchody, aby si ty nemusel/-a, a našli sme najlepšie vyhotovenia, ktoré prinášajú vlastný jedinečný dizajn a zároveň ťa ochránia pred chladom aj vetrom v najbližších týždňoch. Pozri si výber najlepších modelov pre každý rozpočet. Tešiť sa môžeš na flísové bundy s rukopisom značiek Carhartt WIP, The North Face, ale aj Burberry alebo Jil Sander.

Zdroj: Footshop

Helly Hansen Printed Pile Jacket – 154,95 €

Ľudia zodpovední za výber produktov v ponuke online obchodu Footshop majú veľmi dobrý vkus, dôkazom je okrem iného aj táto flísová bunda s armádnym vzorom v netypickej farebnej schéme a s logom Helly Hansen na hrudi. Tohtosezónna novinka ponúka ideálnu ochranu pred chladom a vkusne doplní aj basic outfity do školy/práce. Cena na úrovni 155 eur je viac ako férová.

Zdroj: Footshop

Carhartt WIP OG Active Liner Jacket – 189 €

Atraktívnu flísovú bundu má vo svojom produktovom portfóliu aj značka Carhartt WIP. Ikona streetwearu prináša na sezónu jeseň/zima 2023 model OG Active Liner v trendovom boxy strihu v svetlom vyhotovení s prívlastkom Wall. Hrejivú prechodnú bundu dopĺňa kontrastný čierny zips a sťahovacie šnúrky na kapucni a nechýba ani logo Carhartt WIP na vrecku.

Nadčasová bunda Carhartt WIP môže byť tvoja za necelých 190 eur vrátane doručenia. Tento model si vieme predstaviť aj na ženách, pri dobre zvolených ostatných vrstvách.

Zdroj: Footshop

The North Face Denali Jacket – 192,95 €

Vrchné vrstvy od značky The North Face sú rovnako ikonické ako tenisky Air Jordan. Ak hľadáš univerzálnu flísovú bundu v čiernej farbe s cenou do 200 eur, ďalej hľadať nemusíš. V online obchode Footshop je k dispozícii model The North Face Denali, ktorý máme odskúšaný.

Rokmi overenú klasiku pozná mladá generácia najmä vďaka značke Supreme. Jednoduchý dizajn s logom TNF na hrudi aj na rukáve a kvalita, ktorá nesklame, sú zárukou výhodnej kúpy.

Zdroj: Footshop

The North Face Fleeski Y2K Jacket – 199,95 €

Bunda The North Face Fleeski Y2K je inšpirovaná deväťdesiatymi rokmi. Je vyrobená z kvalitného polyesterového flísu, ktorý je známy výnimočnou hrejivosťou, odvádzaním vlhkosti a rýchlym schnutím.

Model je navrhnutý s ohľadom na pohodlie a okrem klasických dvoch vreciek na ruky ponúka aj dve náprsné vrecká na zips, ktoré sú bezpečným úložným priestorom na dôležité veci (mobil, peňaženka, kľúče). Vysoký golier poskytuje dodatočnú ochranu pred chladom. Cena je rovných 200 eur.

Zdroj: Footshop

Stussy Sherpa Reversible Jacket – 230 €

Stussy patrí do úzkej skupiny streetwearových značiek, ktoré sú nadčasové, a to vďaka jedinečným návrhom s puncom ulice a kvalite. V tomto prípade si nás získala obojstranná flísová bunda v čierno-červenej schéme s náprsným vreckom, na ktorom sa vyníma logo Stussy. Ide o unisex návrh, a ako vidíš, skvelo vyzerá aj na ženskom tele.

Ak ťa nezaujala táto verzia bundy Stussy Sherpa Reversible, k dispozícii je aj čierne vyhotovenie za rovnakú cenu. Oba modely sú dostupné len v kamenných obchodoch Footshopu.

Zdroj: Footshop

Helly Hansen Yu Teddy Pile Jacket – 244,95 €

Do pozornosti dávame aj túto zimnú bundu s flísovou povrchovou úpravou, ktorú vymysleli návrhári v spoločnosti Helly Hansen.

Novinka na sezónu jeseň/zima 2023 má nadýchaný vzhľad klasickej páperovej bundy a jemnú vrchnú vrstvu, ktorá dodáva dizajnu cozy vibe. Zatiaľ čo vrchná vrstva je z polyesteru, výplň bundy je z recyklovaného polyesteru. V predaji je tiež čierny variant s kontrastným bielym logom Helly Hansen za rovnakú cenu 245 eur.