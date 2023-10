6 slovenských a českých značiek šperkov, do ktorých sa oplatí investovať

Nekonvenčný tvar a nadčasovosť nájdeš aj na lokálnom trhu.

Ak patríš medzi milovníkov originálnych módnych doplnkov, vôbec nemusíš mať strach z výberu, ktorý ti ponúka česko-slovenská scéna. Šperky od lokálnych dizajnérov sú minimalistické, nadčasové a tvojmu outfitu dodajú cool vibe. Či už chceš potešiť seba, alebo obdarovať blízkych, v našom zozname ti predstavujeme značky, ktoré by si mal/-a určite zaradiť do svojho wishlistu.

Nájdeš tu doplnky, ktoré vynikajú svojím nekonvenčným tvarom, a tiež kúsky s romantickým dizajnom, ktorý je premyslený do najmenších detailov. Najväčšou výhodou je lokálna výroba, do ktorej dizajnéri vkladajú kus seba. Inšpiruj sa nižšie.

Ateliér Hora

„Ručne vyrobené s dôrazom na individualizmus,“ znie definícia šperkov od značky Ateliér Hora. Založil ju Ján Jánoš, ktorý vyrába originálne doplnky so súčasným dizajnom. Jánošová filozofia vychádza zo znalosti tradičných zlatníckych techník, do ktorých s obľubou pridáva nové technológie a pri pracovných postupoch veľmi rád experimentuje. V ponuke Ateliéru Hora nájdeš primárne prstene, ktorým autor venuje dôkladný výskum.

Typickým znakom výrobkov je surovosť kovu, štruktúra a krehká symbolika. Každý prsteň má rafinované pomenovanie. Ručne modelovaný doplnok je tak personalizovaným šperkom, ktorý spája dizajn a voľné umenie. Dôležitou zložkou Ateliéru Hora je aj prezentácia kúskov. Pri rôznych inštaláciách značka často mixuje viacero disciplín ako zvuk, video, poézia či „performance“. Ceny šperkov sa pohybujú od 250 do 700 eur.

27jewelry

Ak by sme mali čo najvýstižnejšie opísať českú značku 27jewelry, použili by sme slová ako nežnosť a precíznosť. Za značkou stojí Lenka Kerlická, ktorá šperky vyrába vo svojej pražskej dielni. Zameriava sa na výrobu na objednávku, v kolekcii tak nájdeš málo sérií. Číslo ‚27‘ sprevádza Lenku celý život, šperkom sa začala venovať v roku 2012. Jej rodina má šperkársku históriu, ktorá siaha až do 18. storočia. Toto ju len utvrdilo v tom, že sa rozhodla správne a jej nesmelá cesta k šperkom nebola náhoda, ale dar od jej predkov.

V portfóliu produktov nájdeš prstene, zásnubné prstene, náramky aj náhrdelníky. Ceny šperkov sa pohybujú od 380 eur do 21 870 eur. Ak budeš mať cestu do Prahy, odporúčame navštíviť aj dizajnový obchod značky, ktorý ťa prevedie do úplne iného sveta!