Julia odmietala dva roky zliezť zo stromu, aby ho zachránila. Namiesto WC mala vedro, drevári ju vyháňali vodnými delami

Drevárska firma sa ju snažila vyhnať ohňom, vodou či sirénami.

Teatrálne protesty ekologických aktivistov dnes ležia v žalúdku mnohých. Do repertoára tých najvirálnejších patrí lepenie sa na rámy obrazov a vozoviek či oblievanie ľudí a budov farbami. K stratégiám protestujúcich však patria dlhodobo predovšetkým blokády. Aktivisti počas nich vystavujú svoje telo napospas záujmom ťažiarskych či baníckych spoločností

Julia Butterfly Hillová sa stala na konci milénia najslávnejšou „stromáčkou“ sveta, keď sa postarala o záchranu stromu a 1,2 hektára lesa. Podarilo sa jej to protestným pobytom v korune sekvoje prezývanej Luna. Trval dva roky a stal sa najdlhším protestom svojho druhu v histórii.

Ekologické poslanie v nej prebudil volant zarazený do lebky

Dcéra putovného katolíckeho pastora bola vždy fascinovaná prírodou. Prezývku Butterfly (Motýľ), ktorá de facto nahradila jej stredné meno Lorraine, dostala Julia ako sedemročná, keď na jej ruke počas celej túry lesom sedel motýľ.

Kľúčový silný impulz postaviť sa na stranu prírody doslova celým telom, však dostala až po automobilovej nehode. V roku 1996 do nej zozadu vrazil opitý vodič. Volant auta vtedy 22-ročnej Julii rozbil lebku a musela sa znova naučiť chodiť aj rozprávať.

Zdroj: Flickr/Jacob Freeze

„Keď som sa zotavila po zrážke, uvedomila som si, že celý môj život je v nerovnováhe... Nehoda mi pripomenula dôležitosť okamihov a nutnosť robiť všetko, čo môžem, aby som mala pozitívny vplyv na budúcnosť. Volant v mojej hlave ma obrazne aj doslova nasmeroval novým smerom,“ glosuje v autobiografii The Legacy of Luna.

Keď sa zotavila po takmer ročnej rekonvalescencii, začala hľadať zmysel života. Našla ho v náručí ekologických aktivistov organizácie Earth First! Konkrétne poslanie neskôr v ochrane kalifornských sekvojí pred drevorubačmi.

„Práve v kalifornskom lese som prvýkrát zažila, čo znamená byť nažive. Pochopila som, že som súčasťou prírody. Keď som sa dozvedela, že spoločnosť Pacific Lumber Company ťaží tieto lesy, bola som rozhorčená. Skontaktovala som sa so združením Earth First!, ktoré usporiadalo blokádu na stromoch. Tak som spoznala Lunu,“ spomína ďalej.

Z pár dní sa stalo pár rokov

Formu blokády stromov, ktoré mali padnúť za obeť holorubom, si aktivisti zvolili v reakcii na incident zo Silvestra 1996. Zosuv pôdy zo strmých svahov vtedy pod päťmetrovou vrstvou bahna a dreva pochoval osem domov v obci Stafford. Ako miesto protestu si vytypovali korunu tisícročného ikonického stromu prezývaného Staffordský obor. Druhá prezývka Luna, ktorá mu už prischla, vznikla podľa mesiaca, ktorý bol v čase výstavby obytnej plošiny v splne.

Julia motivovaná novoobjavenou túžbou po angažovanej ochrane prírody mala pôvodne rolu radovej dobrovoľníčky. Jej pobyt na strome vo výške 55 metrov mal trvať nanajvýš dva týždne, po ktorých ju mal vystriedať iný aktivista.

Po niekoľkých dňoch sedenia na strome Julia ochorela a musela zo stromu zliezť. Keď sa dala dohromady a jej nástupcovia dokončili týždňové turnusy, prihlásila sa opäť. Na približne tisíc rokov starej sekvoji nakoniec vydržala 738 dní. Nezliezla ani po tom, ako jej protest organizácia Earth First! prestala materiálne podporovať.

Vedierka namiesto toalety

Vo výške 55 metrov žila na platforme s rozmermi 1,8 × 2,5 metra v provizórnom stane zo syntetických textílií od 10. decembra 1997 do 18. decembra 1999. Na extrémne stiesnené podmienky však bola zvyknutá. Do desiatich rokov bývala s rodičmi a dvoma bratmi v karavane. Psychologicky jej pobyt v korune stromu navyše zjednodušovala jej introvertná povaha.

Julia sa na strome pohybovala prvé dva týždne riadne zaistená lanom. Neskôr získala pri pohybe dostatočné sebavedomie a istenia sa vzdala. Komunikáciu s vonkajším svetom a čoraz častejšie aj médiami zaručoval špeciálny telefón na solárnu energiu. Občas sa k nej na strome pridali aj ďalší demonštranti.

Počas chladných dní a nocí spávala v spacom vaku, v ktorom si nechávala len malý otvor na dýchanie. Jedlo, vodu a ďalšie potrebné zásoby jej na strom vyťahovali pomocou kladky dobrovoľníci. Na varenie používala jednohorákový propánový varič. Záchod jej suplovalo vedro. Sprchu zas iné vedierko s mydlom a handrou. Chodidlá si pritom kvôli lepšej priľnavosti na konároch takmer neumývala.

Zdroj: Facebook/Julia Hill Butterfly

Väčšinu času trávila Julia podľa Cultura Colectiva čítaním kníh, písaním poézie, počúvaním rádia či varením vegánskych jedál, ktorým je verná dodnes. Čoraz viac času zo dňa venovala aj odpisovaniu na listy fanúšikov.

„Prvé tri mesiace boli pre mňa najzložitejšie. Fyzicky, psychicky, mentálne, ale aj duševne som bola úplne zlomená,“ rozpomína sa na svoj pobyt. Kľúčom k aklimatizácii boli rozhovory samej so sebou a povznesenie sa nad vlastný strach.

Búrka, ktorá ju takmer pripravila o život

Definitívne prekonanie obáv o vlastný život nastalo počas silnej, dva týždne trvajúcej zimnej búrky El Nino. Vážne zranenie či dokonca pád zo sekvoje jej hrozil predovšetkým počas 16-hodinovej veternej smršte, keď poryvy s rýchlosťou 113 km/h roztrhli aj stanové plachty. Chvíľami sa vraj celá platforma úplne zdvíhala z konárov a zdalo sa, že sa odtrhne a spadne.

„Som pre teba silnou, Luna. Potrebujem, aby si teraz bola aj ty pre mňa,“ prihovárala sa Julia celé hodiny stromu, kým sa s návalmi nevyrovnala a úplne sa neuvoľnila. „Uvedomila som si, že aj keby som mala zomrieť, nikto mi nezoberie lásku, ktorú mám v sebe,“ spomínala neskôr.

Priazeň širokej verejnosti si získala nielen odolávaním búrke, ale aj v dôsledku nepriazne drevárskej spoločnosti. Jej zamestnanci sa ju totiž zo stromu pokúšali dostať najrôznejšími spôsobmi. Chceli ju odstrašiť preletmi helikoptér, vodnými delami, hlučnými reproduktormi, ostrými svetlami či dokonca plameňmi.

Niektorí lesníci sa jej vyhrážali násilím a dokonca smrťou. Julia a Luna sa stali v americkom ekologickom hnutí, ale aj u jeho odporcov silným symbolom. Počas desaťdňovej intervencie sa ju bezpečnostní pracovníci ťažiarskej firmy pokúšali aj celkom odrezať od zásob. Julia sa musela spoliehať na neustálu ochranu svojich súputníkov na zemi.

Mediálny záujem

Julia sa nakoniec na zem postavila až po tom, čo jej drevárska spoločnosť prisľúbila, že Lunu a ostatné stromy v 60-metrovom priemere nevyrúbe a navyše daruje 50 000 dolárov na projekty Humboldtovej štátnej univerzity na výskum udržateľného lesníctva. Výmenou za to drevári získali prísľub, že už popadané stromy ostanú ich majetkom.

Zdroj: Getty Images/Acey Harper

„Rozumiem, že ma niektorí ľudia považujú len za špinavú hipisáčku objímajúcu stromy, nedokážem si však predstaviť, že by sa malo vyrúbať niečo také ako Luna. Skôr než sa ktokoľvek dotkne motorovej píly, aby strom odrezal, mal by na ňom prežiť dva roky,“ zneli jej prvé slová po tom, ako z koruny zliezla.

Ďalšie zadosťučinenie pocítila Julia v roku 2007, keď podľa Los Angeles Times vyhlásila spoločnosť Pacific Lumber Company bankrot. Odvolala sa pritom na privysoké náklady na environmentálne opatrenia.

Julia z izolácie zliezla priamo do mediálneho víru, keďže prvé roky po zostupe absolvovala 250 verejných vystúpení ročne. Hlavné posolstvo, ktoré bolo určené predovšetkým americkému publiku, bola nádej.

„Po tom, ako som zostúpila z toho stromu, som si začala uvedomovať, ako doslova každý okamih robíme rozhodnutia a každé jedno rozhodnutie mení svet – každé jedno,“ zdôrazňovala podľa The Washington Post počas série prednášok. Jej intenzívne mediálne turné nakoniec trvalo sedem rokov.

Prerod aktivistky vo verejne činnú a populárnu osobu bol podľa introvertnej Julie ťažší ako samotný pobyt na strome. Zo ženy, ktorá nebola kedysi takmer vôbec schopná rozprávať, sa zrazu stala celebrita.

Zdroj: Fox Network

Juliin nový status kultúrneho fenoménu dokazuje aj návšteva v talkshow Oprah Winfrey či fakt, že kapela Red Hot Chili Peppers použila v roku 2003 jej meno v texte hitu Can’t Stop. Inšpirovala aj epizódu dvanástej sezóny Simpsonovcov Lisa the Tree Hugger, v ktorej sa Lisa zamiluje do vodcu radikálnej ekologickej skupiny, pričom sa naňho snaží zapôsobiť tým, že žije na najstaršom strome v Springfielde.

Krušné časy pre Juliu aj Lunu

Julia ešte na strome spoluzakladala ochranársku organizáciu Kruh života, ktorej sa podarilo vyzbierať peniaze na vysádzanie nových stromov a výstavbu komunitných záhrad a fariem. Nebola však vždy úspešná.

V roku 2006 neuspela podľa The Independent v blokáde stromov na South Central Farm v spoločnosti herečky Daryl Hannahovej, speváčky Joan Baezovej či aktivistu Johna Quigleyniho. Neuspela ani v roku 2003, keď sa stala súčasťou hnutia odporu proti podpore vojny v Iraku. Odmietala platiť dane, pretože nechcela, aby z nich financovali krviprelievanie na Blízkom východe. Radšej platila sociálne a environmentálne projekty. Nakoniec sa však musela skloniť pred byrokraciou a nedoplatky vyrovnať.

Julia sa naďalej venuje aktivizmu. Tu je na fotografii z roku 2006. Zdroj: Flickr/borderhacker

V júli 2002 sa Hillová dokonca dostala aj do ekvádorského väzenia. Išlo o dôsledok protestu proti návrhu ropovodu Occidental Petroleum. Ekvádorskí a americkí environmentalisti projektu vyčítali, že mal preniknúť do panenského andského pralesa bohatého na biodiverzitu. Incident (vtipne) okomentoval aj vtedajší ekvádorský prezident Gustavo Noboa: „Malí gringovia boli zatknutí, a to vrátane starého známeho kakadu, ktorý rád lezie na stromy.“

Ani ikonická sekvoja Luna sa nevyhla ťažkým časom. Len rok po ukončení Juliinho pobytu takmer padla za obeť útoku motorovou pílou, ktorá do nej prenikla do hĺbky takmer šesť metrov. Strom so zárezom do polovice obvodu dodnes ochranári stabilizujú oceľovými podperami a lanami.

Julia má dnes 50 rokov a z verejného života sa do veľkej miery stiahla. Podľa portálu Insider chce, aby ju už so žiadosťami súvisiacimi s jej aktivizmom nikto nekontaktoval. „Hoci som vďačná za nespočetné množstvo spôsobov, ktorými som mohla pomáhať a podporovať dobrú vec, nastal čas, aby som sa povzniesla nad to, čo odo mňa ľudia chcú a dúfajú, aby som robila,“ zdôverila sa.