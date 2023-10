Mladí ľudia by mali začínať s jednoduchším investovaním. Podielové fondy sú menej rizikové

Ako úspory zhodnotiť bez vysokej investície?

Máš peniaze na sporiacom účte, ale nezarábajú ti? Vlastné bývanie či štúdium dokážeš financovať len s ťažkosťami. Ako úspory zhodnotiť bez vysokej investície? Poradí ti Dominik Wójcik, špecialista mBank na investovanie.

Investovanie je jednoduché

Ľudia sa často boja investovať. Myslia si, že môžu prísť o všetky peniaze. Je to mýtus? Dominik Wójcik, špecialista mBank na investovanie, si myslí, že skôr áno. Podľa neho sa totiž stáva, že prvá investícia klienta je veľmi riziková. „Ako príklad uvediem investovanie všetkých úspor do jednej akcie alebo kryptomeny. Takýto investor po krátkom čase zistí, že napríklad sused, ktorý mu investíciu odporučil, procesu nerozumie. Investícia však už bude, žiaľ, v strate. Aj takouto skúsenosťou vzniká negatívny mýtus o investovaní.“

Podľa Dominika Wójcika je investovanie jednoduché a netreba sa ho báť. Stačí si len založiť investičný účet, vybrať vhodnú investíciu a poslať peniaze. „V niektorých bankách, ako napríklad aj v mBank, sa to dá urobiť všetko digitálne, bez potreby návštevy pobočky. O všetko ostatné sa už starajú odborníci, ktorí spravujú investíciu,“ dopĺňa expert na investovanie.

Dominik Wójcik. Zdroj: Mbank

Jeden z najbohatších ľudí na svete Warren Buffet začal s investovaním vo svojich 11 rokoch. Navyše, neustále pripomína: „Ľutujem, že som s nákupmi nezačal skôr.“ Podľa Wójcika sa dá investičný fond zriadiť od 18 rokov. Peniaze tínedžera však môže zainvestovať napríklad jeho rodič. „V školách sa o investovaní veľa neučí, preto spoločné investovanie s rodičom a učenie sa od neho, ako správne investovať, môže byť tá najlepšia škola, ako sa v budúcnosti stať milionárom vďaka investovaniu,“ dodáva Dominik Wójcik.

Na investovanie do fondov v mBank podľa neho investorovi stačí iba 15 eur, navyše je rýchle a jednoduché. „Čas, ktorý by mladý človek venoval štúdiu finančných trhov, môže pokojne venovať svojim koníčkom. Stačí si vybrať fond, ktorému verí, že dokáže naplniť jeho očakávanie, a preposlať peniaze, resp. nastaviť si trvalý príkaz na vybraný fond. O všetko ostatné sa už starajú odborníci, ktorí aktívne riadia podielový fond a ktorých cieľom je priniesť čo najvyššie zhodnotenie investície,“ dopĺňa špecialista na investovanie.

Čo urobiť s prvými zarobenými peniazmi?

Slovenské domácnosti sa v poslednom období v rámci EÚ najrýchlejšie zadlžovali. Dominik Wójcik si preto v minulosti myslel, že mladý Slovák svoju prvú výplatu rýchlo minie a po tretej výplate už žiada o úver na kúpu auta. „Veľmi pozitívne ma však prekvapil výsledok tohtoročného prieskumu odbornej práce jedného maturanta obchodnej akadémie, ktorému som vypomáhal ako jeho konzultant. Analýzou dotazníka zistil, že takmer ⅔ respondentov by si odložilo bokom viac ako polovicu svojej prvej výplaty. Tretina opýtaných by dokonca aj investovala. Pri špecifikovaní, do čoho by investovali, bola najčastejšia odpoveď sporiaci účet. Z toho vyhodnocujem zmýšľanie mladých Slovákov – šetrenie od prvej výplaty ako správne. V budúcnosti by im však mohlo výraznejšie pomôcť budovať ich bohatstvo vzdelávanie v oblasti zhodnocovania financií.“

Založenie a vedenie investičného konta bez poplatkov

Investičné účty v ére digitalizácie sa dajú napríklad v mBank otvoriť cez mobilnú aplikáciu. V súčasnosti síce cez ňu nie je možné investovať, v blízkom období však budú môcť klienti vďaka nej nakupovať a využívať komplexný servis investícií. Klienti tento digitálnej banky však za založenie alebo vedenie investičného konta neplatia žiadne poplatky. Výhodou je, že dokonca nezaplatia vstupný ani výstupný poplatok.

Kedy treba nakupovať fondy?

Experti tvrdia, že najideálnejšie je fondy nakupovať počas zliav, teda v období, keď sa ekonomike celkom nedarí. Aktuálne situácia vo svete ponúka ešte stále výpredajové ceny. Podľa Dominika Wójcika je však ťažké predpovedať, či výpredaj cien bude ďalej pokračovať alebo sa v blízkej budúcnosti skončí. Preto je ideálne pri investovaní nešpekulovať nad najideálnejším časom na nákup, ale radšej si nastaviť pravidelné investovanie, ktoré dokáže priniesť v konečnom výsledku lepší výnos.

Investovať sa dá rôznym spôsobom. Napríklad mBank v súčasnosti ponúka 32 zahraničných podielových fondov – akciových, dlhopisových a zmiešaných od troch veľkých renomovaných správcovských spoločností. „Podielové fondy sú investičné nástroje, vďaka ktorým klient povolí, aby jeho peniaze zarábali ďalšie peniaze a pomohli mu pri naplnení jeho životných snov a prianí. Záujemca nemusí byť žiadny investičný odborník a zároveň môže svoj čas venovať aktivitám, ktoré ho bavia. Celodenné sledovanie investičných aktualít vo svete na niekoľkých obrazovkách a následný výber tých najlepších investičných nástrojov do podielového fondu urobia za neho odborníci, ktorí podielový fond spravujú,“ vysvetľuje Wójcik a dodáva, že z dlhodobého hľadiska má mBank niekoľko podielových fondov, ktoré dokážu v priemere zarobiť aj niekoľko desiatok percent ročne.

Zdroj: Unsplash

Dlhodobá investícia = vyšší výnos

Vo väčšine prípadov dokáže dlhodobá investícia vygenerovať pre klienta omnoho zaujímavejší výnos. Pri investíciách totiž funguje zložené úročenie, ktoré Albert Einstein nazval ôsmym divom sveta. Dominik Wójcik ho vysvetľuje na konkrétnom príklade: „Nastavené pravidelné mesačné investovanie do podielových fondov v sume len 100 eur na obdobie 10 rokov s výnosom 7 % ročne znamená celkovú investíciu 17 409 eur (5 400 eur – výnos). Ak sa rozhodnem, že budem pokračovať ďalších 20 rokov, tak na konci obdobia budem mať 122 709 eur (86 709 eur – výnos),“ hovorí expert z mBank a dodáva, že treba myslieť aj na diverzifikáciu investície. „Každý klient je individuálny, pretože má rôzny cieľ, očakávanie, investičný horizont, rizikový apetít a taktiež aj iné množstvo peňazí. Dôležité však je nevsádzať všetko na jednu alebo dve karty.“

Sporiť, obchodovať či investovať?

Na zhodnotenie peňazí sú podľa Wójcika ideálne všetky tri cesty naraz. „Pre neskúseného klienta v oblasti zhodnotenia peňazí je vhodné sporenie na vytvorenie finančnej rezervy. Zároveň časť peňazí prevyšujúci jeho finančný vankúš by mal investovať napríklad do podielových fondov, kde sa o jeho investíciu budú starať odborníci. Hneď ako klient získa skúsenosť a dostatočnú vedomosť a chcel by vyskúšať niečo nové, môže skúsiť časť peňazí z portfólia obchodovať aj sám.“

Podľa neho je jednou z najväčších chýb ľudí, že sa púšťajú do investovania, na ktoré nemajú dostatok skúseností a vedomostí. „V takom prípade je lepšie dať si poradiť odborníkmi. Druhá najväčšia chyba je podliehanie emóciám: ‚teraz investujem, lebo to rastie a investujú všetci‘ alebo ‚ja už viac nepočkám, lebo to klesne ešte viac‘. Pri emóciách sa treba držať prvotného cieľa a očakávania od investície,“ dodáva špecialista na investovanie.

A ako zhodnocuje svoje vlastné financie Dominik Wójcik? „Sporím, investujem a taktiež obchodujem. Mojím hlavným cieľom je zhodnocovať svoje investície tak, aby som si spríjemnil život na dôchodku a aby som peniaze mohol využiť na plnenie snov, napríklad na cestu okolo sveta. Verím v ôsmy div sveta zloženého úročenia, a preto investujem pravidelne mesačne.“