Cítim sa ako Čechoslovák, rapuje v novinke Drake. Vydal očakávaný album For All The Dogs s 23 trackmi

Na albume nájdeš spolupráce s menami ako Bad Bunny, 21 Savage, Chief Keef či SZA.

V piatok 6. októbra uzrel svetlo sveta Drakeov dlho očakávaný album For All The Dogs. Ide konkrétne o jeho ôsmy štúdiový album, na ktorom nájdeš 23 trackov vrátane niekoľkých zaujímavých spoluprác. Počúvanie nového projektu ti zaberie zhruba hodinku a pol, čo nie je málo a Drake tak sám seba postavil pred veľkú výzvu. Dokáže si udržať tvoju pozornosť?

Rapový svet na tento počin z dielne kanadského speváka poctivo čakal a keď je to konečne tu, mnohí majú na album vysoké nároky, a to predovšetkým vďaka singlu Slime You Out so SZA, ktorý okamžite zbieral skvelé umiestnenia vo svetových rebríčkoch. Lenže ako už vieme, čím vyššie očakávania vyvoláš, tým viac sa musíš snažiť, aby si nesklamal. A nás Drake rozhodne nesklamal, hoci veríme, že táto doska nie je pre každého.

Načasovanie For All The Dogs je za nás úplne ideálne. „Urobil som album, ktorý pasuje k mojej knihe Titles Ruin Everything,“ napísal Drake. „Hovoria, že sa im cnie po mojom starom ja, ale nech ma nepokúšajú,“ dodal rapper.

Prvou vetou potom presne vystihol naše pocity z tejto novinky. Je ako kniha, rozpráva príbeh, a ty sa do neho počas jesenných melancholických večerov ponoríš ako do iného sveta. Do sveta, ktorému vládne Drake a do ktorého si pozval aj zopár hostí (Bad Bunny, SZA, J. Cole, Lil Yachty, Chief Keef, 21 Savage, Teez Touchdown, Yeat a PartyNextDoor).

Na albume spomína aj Československo

Na For All The Dogs si každý nájde to svoje. Track First Person Shooter je nabitý, dominantný, ľahko súťaživý a po celé štyri minúty akoby jeho výbušnosť eskalovala. Tú do nej priniesol J. Cole a nás to baví!

8am in Charlotte je totálna bomba. Drake na tracku znie vychillovane, akoby si za zvukov chorálov len tak v pokoji jamoval a pridal niekoľko šikovných slovných obratov. Spomenul v ňom dokonca aj Československo, konkrétne, že sa sám cíti ako Čechoslovák.

„Savage got a green card straight out of the consulate

Where I go, you go, brother, we Yugoslavian

Formal is the dress code, dawg, so many checks owed

I feel Czechoslovakian, ni**a, what the fu*k?“

8am in Charlotte stihol dať von ešte pred oficiálnym vydaním albumu a skladba dokonca dostala aj vlastný videoklip, ktorý však vyšiel netradične na jeho instagramovom profile @champagnepapi, nie na Youtube, ako je zvykom. V úvode klipu vidíme rozhovor Drakea s jeho päťročným synom Adonisom, ktorý mu vysvetľuje, čo nakreslil na obrázok.

Práve Adonis sa postaral o cover Drizzyho ôsmej štúdiovky, na ktorom má byť nakreslená biela koza (po anglicky goat) s červenými očami na čiernom pozadí. To má symbolizovať, že jeho ocko je GOAT (Greatest Of All Time).

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa champagnepapi (@champagnepapi)

Veľmi nás baví aj skladba Gently, na ktorej Drakeovi sekunduje Bad Bunny. Tá spočiatku znie ako romantická spoveď z portorikánskej telenovely, ale už po pár sekundách sa rozbehne do reggaetónovej bomby, ktorá ťa v myšlienkach vtiahne na tú najlepšiu párty tvojho života.



Povieme to asi takto. Vyhodiť hodinu a pol first class trackov je skoro nemožné a hoci niektoré lyrics stoja za starú belu, keď sa na For All The Dogs pozrieme ako na celok, jednoducho nám tam tá chémia funguje! A ako to vidíš ty?