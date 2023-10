Toto nedá len tak hocikto. Testovali sme Slovákov, či dokážu zvládnuť tieto náročné cviky (ANKETA + VÝZVA)

Dokážeš spraviť bicyklovanie „vo vzduchu“ alebo „piknikový stôl“? Pozri sa, ako sa to podarilo účastníkom ankety.

Ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch a práve preto sme vyrazili na nábrežie Dunaja, kde sme sa pýtali Slovákov a Sloveniek, ako sú na tom so športovými aktivitami. Náš moderátor Kamil ich otestoval aj netradičnými cvikmi, ktoré v posilke len tak bežne nevidíš.

Odvážlivci sa pustili do krkolomných polôh, ktoré sa preslávili na Tiktoku. Slováci skúšali robiť otočky na stene, drepy vo dvojici, bicyklovanie „vo vzduchu“ alebo „piknikový stôl“. Ako im to išlo, uvidíš v ankete. Prezradia ti aj to, ako často športujú a akým spôsobom.

Tí, ktorí sa nebojácne zapojili do výzvy, boli odmenení slanou maškrtou Slovakia POP Chips, ktoré majú o 50 % menej tuku než klasické solené čipsy. Môžeš si ich vychutnať v dvoch príchutiach – kyslá smotana s cibuľkou alebo paprika. Tak poď si zašportovať aj ty a odmeň sa týmto slaným snackom.