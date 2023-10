Labková patrola porazila Saw X aj Tvorcu. Veľkolepé sci-fi je kasovým sklamaním a originálne filmy v Hollywoode dostávajú facku

Ako sa darilo novinkám v kinách po celom svete a z čoho budú prepadáky?

Tento víkend bol pre hollywoodske filmy veľmi očakávaný. Do kín sa totiž dostalo originálne sci-fi Tvorca, ktoré sa režisérovi Garethovi Edwardsovi podarilo natočiť za neuveriteľných 80 miliónov dolárov. Aj napriek tomu má lepší vizuál ako niektoré blockbustery za 200 miliónov, ako tvrdíme v recenzii.

Edwards si však nepostrážil scenár, a tak je film z dejovej stránky trochu sklamaním. Odzrkadlilo sa to aj na tržbách. V USA film zarobil len 14 miliónov dolárov a celosvetovo má na konte 32 miliónov dolárov.

Analytici odhadujú, že film by v kinách musel zarobiť aspoň 200 miliónov dolárov, aby neprerobil. Tržby filmu Tvorca sú veľkým sklamaním a ďalšou fackou pre originálne, unikátne filmy. Producentom sa totiž viac oplatí natáčať pokračovania, spin-offy, prequely a iné projekty podľa známych značiek, komiksov či iných franšíz. V kinách ubúda originálnych filmov a po neúspechu Tvorcu to asi lepšie nebude.

Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Viac než Tvorca zarobil počas premiérového víkendu aj horor Saw 10. Ten tvorcovia nakrútili za 13 miliónov dolárov (nie je známe, koľko desiatok miliónov dali na reklamnú kampaň) a v USA zarobil 18 miliónov dolárov. Celosvetovo má na konte takmer 30 miliónov dolárov s tým, že snímku čaká premiéra v ďalších krajinách (na Slovensku sa film dostane do kín vo štvrtok).

Tržby vyzerajú veľmi priaznivo a v spojení s pozitívnymi hodnoteniami a ohlasmi, že ide o najlepší film v sérii za viac než desať rokov, je zrejmé, že sa diváci dočkajú ďalších častí. Celkom možno so záporákom Jigsawom.

Zdroj: Lionsgate Films

Producenti série totiž pred niekoľkými dňami priznali, že zabiť ho tak skoro (zomrel v tretej časti) bolo chybou. Je vysoko pravdepodobné, že ho v budúcich častiach buď oživia, alebo vytvoria ďalšie príbehy odohrávajúce sa medzi Saw 1 a Saw 3 (Saw 10 sa napríklad odohráva pred druhou časťou).

Ešte viac ako Tvorca a Saw X zarobil animák Labková patrola vo veľkofilme. Filmové pokračovanie rozprávky pre deti zarába ešte lepšie ako prvá časť. Len v USA a Kanade snímka zarobila za premiérový víkend 23 miliónov dolárov (jednotke sa za rovnaký čas podarilo ukoristiť 13 miliónov).



Celosvetovo má animovaný film na konte 47 miliónov dolárov. Animáky majú tendenciu udržať sa v kinách dlhšie a pre rodiny s deťmi to aj naďalej bude najzaujímavejší film v kinách, takže jeho tržby ešte poriadne porastú.

Zdroj: Paramount Pictures

Veľkým prepadákom je chválená dráma Dumb Money (Lúzri z Wall Street). Nepomohli jej ani pozitívne recenzie. Príbeh o tom, ako obyčajní ľudia zbohatli na akciách Gamestopu, očividne veľké masy nezaujíma. Obrovským prepadákom je aj Expendables 4. Podpriemerný akčák má celosvetovo na konte po 10 dňoch necelých 20 miliónov dolárov. Je možné, že päťka nikdy nevznikne.